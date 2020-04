PLENKOVIĆ O MJERAMA ZA SPAS EKONOMIJE: ‘Država stoji iza radnika i gospodarstva’; Beroš citirao poslovicu kojom se vode

Sjednicu Vlade uživo možete pratiti na Net.hr-u

Premijer Andrej Plenković otvorio je današnju sjednicu Vlade. Zahvalio je zdravstvenom osoblju, policajcima i svima koji rade sve da spriječe širenje zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Kazao je kako smo suočeni s pandemijom kakva se nije dogodila za vrijeme naših života.

“Kao odgovorna Vlada odabrali smo život naših sugrađana”, kazao je govoreći kako se uslijed epidemije koronavirusa Vlada odlučila za jedan logični odabir. Pozvao je sve na povjerenje prije svega struci i kazao kako se odluke Vlade temelje na procjenama onih koji su svoje živote posvetili borbama protiv zaraznih bolesti.

“Trenutno se protiv pandemije borimo ne medicinom 21. stoljeća, nego metodologijom ranijih stoljeća – odvajanjem zaraženih od zdravih. To je jedina metoda koja daje rezultate”, kazao je. Pozvao je sugrađane na odgovornost, samodisciplinu, strpljivost i povjerenje u sve sastavnice vlasti i struku u borbi protiv epidemije koronavirusa. “Čuvajući sebe čuvate svoje najbliže, svoje obitelji, svoje susjede, sve one s kojima dolazite u kontakt. Znamo da to nije lako, nije laka nagla promjena stila, načina života, rada, škole, poslovanja, bilo kojeg aspekta”, naglasio je.

Plenković: Slušamo struku

Rekao je i da se odluke Vlade ne temelje na bilo kakvom političkom voluntarizmu, već se temelje na procjenama onih koji su svoje živote posvetili borbama protiv bolesti.

“Kada gledamo komparativno, Europu i svijet, puno bogatije i veće zemlje, s duljom demokratskom tradicijom, snažnijim obrazovnim sustavom, izdašnijim sredstvima koja ulažu u svoj zdravstveni sustave – nemaju ovakve trenutno rezultate kakve ima Hrvatska”, rekao je. “Na kraju će se podvlačiti crta i u broju zaraženih, oboljelih i konačna crta i u stopi smrtnosti. To će nam biti jedini semafor na koji ćemo svi gledati kada jednom, nadam se, suzbijemo ovu pandemiju. Zbog toga moramo biti samodisciplinirani, strpljivi i imati povjerenje”, poručio je premijer.

Premijer je kazao kako je pandemija izazvala nezapamćene posljedice na hrvatsko gospodarstvo te kako se privikavamo na situaciju koja će biti normalna neko vrijeme – zbog toga je prvih 20-ak točaka Vlade vezano uz koronavirus. “Država povlači poteze koji jasno znače – stat ćemo iza hrvatskog radnika i hrvatskog gospodarstva. U najvećoj mogućoj mjeri i na najbrži mogući način”, rekao je premijer. Pozvao se na načelo solidarnosti bez obzira jesmo li u privatnom i javnom sektoru. “Teret ove krize moramo podnijeti solidarno”, kazao je i dodao kako će to tražiti određena odricanja.

Rekao je kako razgovaraju sa HNB-om i komercijalnim bankama te kako će pronaći sredstava za ove mjere za spas ekonomije. Dan ranije premijer je predstavio travanjske mjere od kojih su ključne – u potpunosti će kroz tri mjeseca poreza biti oslobođene tvrtke kojima su prihodi pali za više od 50 posto. Postojeća mjera o isplati minimalne plaće,od 3.250 kuna će se povećati na 4.000 kuna, a država će pokriti i teret doprinosa odnosno oko 1460 kuna. Ta će mjera za očuvanje radnih mjesta, kada se zbroje ožujak, travanj i svibanj iznositi 8,5 milijardi kuna.

Od testiranih u RH pozitivnih je 12,5 posto

Riječ je nakon premijera dobio ministar zdravstva Vili Beroš. Kazao je kako je globalno potvrđeno 936.170 oboljelih i 47.249 smrtnih slučajeva.

U Hrvatskoj je ukupno pozitivno 963 ljudi, a testirano je 7.680 ljudi – što znači da je 12,52 posto pozitivnih od broja testiranih.

U Hrvatskoj je porast broja zaraženih ostao linearan i nakon potresa što govori, kazao je ministar, da se građani pridržavaju mjera. Predstavio je telefone za psihološku pomoć zbog dvije krize – koronavirusa i potresa.

“Zdravlje ljudi je najviši zakon”, citirao je Beroš poslovicu kazavši kako se vode time te kako su sve mjere donesene u skladu sa strukom.

Božinović predstavio aktivnosti Stožera

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović predstavio je djelovanje i akcije Stožera. Kazao je kako trenutno djeluje 567 Stožera civilne zaštite na lokalnim razinama.

Sveukupno u sustavu civilne zaštite je angažirano 18.320 osoba. “Za sada smo zadovoljni dinamikom koja nije eksponencijalna”, kazao je Božinović o širenju koronavirusa u Hrvatskoj.

Marić: Oslobođenje poreza, 4.000 kuna minimalne plaće…

Nakon Božinovića, predstavljeno je 8 točaka novih mjera za pomoć gospodarstvu. Riječ je preuzeo ministar financija Zdravko Marić. Prva mjera je očuvanje radnih mjesta i povećanje potpore s 3.250 kuna na 4.000 kuna – kazao je kako se nada će poslodavci svojim zaposlenicima uspjeti plaćati i veću plaću.

Mjera koja je također važna je pitanje poreza, kazao je Marić. Rekao je kako će se osloboditi plaćanje poreza poduzetnike kojima prihod pada za više od 50 posto – u potpunosti ili djelomično. Oni koji će biti u potpunosti oslobođeni su oni čiji je prihod manji od 7,5 milijuna kuna godišnje a promet im je pao prema spomenutim kriterijima. Onima kojima je prihod veći od 7,5 milijuna će biti oslobođeni u iznosu za koji im je pao promet.

Borba protiv koronavirusa

Zbog svega toga Vlada je nakon od strane poduzetnika žestoko kritiziranih prvih mjera, najavila novi krug koji je u poduzetničkim krugovima značajno bolje prihvaćen.

Osim ovih mjera, na dnevnom redu otvorenog dijela sjednice Vlade su i informacije o koronavirusu te aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

