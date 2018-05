UŽIVO: BURNO U SABORU: Oporba od Jandrokovića traži da se odmah raspravlja o Agrokoru: ‘Skoro ste me nagovorili, ali ipak niste’

U srijedu prijepodne je nastavljena sjednica Hrvatskog sabora.

Tijek rasprave:

NOVO 10:15 “Vi ste se pokazali kao hrabar čovjek. Kome Vi presudite, to sutra više nema. Dajte napravite još taj jedan korak i stavite to kao prvu točku dnevnog reda”, poručio je Krešo Beljak. “Skoro ste me nagovorili, ali ipak niste”, odgovorio je Jandroković nakon čega je odredio stanku.

10:12 “Neću mijenjati dnevni red”, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

10:07 – Gordan Maras (SDP) tražio je stanku jer njegova stranka traži zamjenu točaka dnevnog reda kako bi se o Agrokoru odmah raspravljalo. “Interes javnosti za ovu temu je ogroman, a vi imate tu mogućnost po Poslovniku. Ako je premijer skrivao Borgovce, nemojte i vi to raditi. Nemojte sprječavati raspravu u Saboru o tome”, rekao je Maras.

Zahtjevu SDP-a pridružio se i Klub zastupnika Mosta.

10:03 – HDZ-ov Branko Bačić poručio je oporbi da njegova stranka prema anketama ima veću podršku nego SDP i Most zajedno. “Šef oporbe na svojoj presici kaže zatvor odmah! I to nam se nudi kao rješenje?”, upitao je Bačić.

10:01 – HSS-ov Krešo Beljak rekao je da nikad neće podržati HDZ pa makar to dovelo velike koalicije ili do toga da nikad više ne zasjedne u saborske klupe.

Sabor će raspravljati o prijedlogu 36 oporbenih zastupnika o izmjeni Odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor te o SDP-ovu prijedlogu o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa, točkama koje su stavljene na raspravu zahvaljujući novom saborskom Poslovniku i oporbenim inicijativama.

Prije rasprave o dvama oporbenim prijedlozima raspravljat će se o izvješćima o radu pravobraniteljice za djecu za 2016. i 2017. godinu.

Prvi se za riječ javio Davor Bernardić.

“U ponedjeljak je postalo jasno da je predsjednik Vlade, HDZ-a i HNS-a duboko upleten u aferu Agrokor, točnije, u izvlačenje više od 500 milijuna kuna za savjetničke usluge. Plenković je sve znao, to potvrđuje sadržaj mailova. Poručujem da ovaj put neće proći pokušaj kupovanja vremena, banaliziranja, skretanja s teme. Političku odgovornost predsjednika Vlade ne očekujem, jer je nema, ali se pitam gdje je nestala politička odgovornost svih vas koji ste glasali za Martinu Dalić prilikom glasanja o njenom opozivu… Hrvatska se nalazi u izvanrednom stanju i stoga SDP šalje u proceduru

zahtjev iza raspuštanjem Sabora i raspisivanje izbora”, potvrdio je Bernardić ono što je jučer na izvanrednoj presici i najavio.

Mostov Nikola Grmoja poručio je da svjedočimo očajničkim naporima da svi marifetluci u Agrokoru i drugdje budu pometeni pod tepih.

“Doista, kolege, ponašate se kao pravi Borg, kolektiv koji ne misli, ne pita, ne preispituje, a bitna je volja samo jednog čovjeka. Dokle tako? Vrijeme je isteklo. Stabilizacija nije uspjela”, rekao je Grmoja.