MINISTRICA ŽALAC NA RUBU SUZA PONUDILA OSTAVKU, ALI NE NEOPOZIVU: ‘Vozačka dozvola joj je istekla 2016.! ‘Nisam znala…’

Ministrica Gabrijela Žalac vidno je potresena održala presicu vezano uz prometnu nesreću u Vinkovcima

Ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac izjavila je u ponedjeljak kako je jako potresena zbog prometne nesreće do koje je došlo kada joj je, dok je vozila bez važeće vozačke dozvole u subotu u Vinkovcima, pred auto istrčala 10-godišnjakinja, pa je zbog toga neposredno nakon nesreće, a ponovno i danas ujutro, premijeru Andreju Plenkoviću ponudila svoj mandat na raspolaganje.

“Jako sam potresena.To što se meni dogodilo u subotu ne bih željela da se ikome dogodi. Krenula sam u trgovinu, kada mi je pred auto istrčala djevojčica. Udarila sam je, na licu mjesta sam joj pomogla koliko sam mogla, pozvali smo hitnu i policiju i prevezena je u vinkovačku bolnicu, a iz nje u KBC Osijek”, rekla je vidno uzrujana i uplakana Gabrijela Žalac novinarima u svom ministarstvu.

Dozvola joj istekla 9. lipnja 2016.

Za vozačku dozvolu je rekla kako nije ni znala da joj je istekla te priznala kako je to ne opravdava. “To me uopće ne opravdava. Tu je moja dozvola koja je istekla 9. lipnja 2016.”, pokazivala je Žalac vozačku dodajući kako je “nosi ovako ne znajući da je istekla”. Dozvola joj je, kako je rekla, izdana 2006. te je mislila kako vrijedi do nekog trenutka kada treba ići na nekakav pregled.

“Meni je samo drago da je djevojčica dobro i da se dobro oporavlja te da će sve s njom biti u redu i to mi je najvažnije”, ponovila je Žalac više puta. Premijeru Plenkoviću je, naglasila je, odmah u subotu kada se nesreća dogodila ponudila svoju ostavku. “I jutros sam s premijerom razgovarala o tome i ponudila mu moj mandat na raspolaganje”, rekla je Žalac.

“Ja sam ostavku ponudila iz moralnih i svih drugih razloga”, rekla je Žalac dodajući kako priznaje apsolutno sve što se dogodilo toga dana. Pojašnjavala je da ne vozi auto otkada je u Zagrebu jer je vozi vozač, a vikendom, kad je kod kuće u Vinkovcima, vozi “kad skoči nešto obaviti”. Ispričala se i hrvatskoj javnosti rekavši kako je vozila bez dozvole iz neznanja što je, ponovila je, ne opravdava.

Kaže da je šokirana

Nakon što je više puta spomenula šok koji je doživjela novinari su je pitali može li ona u takvom stanju uopće obavljati svoju ministarsku dužnost. “Sigurno da mogu, ali kada malo dođem k sebi i kad se sve ovo što se događa već dva dana na neki način smiri. Meni je najvažnije da je moja susjeda, curica dobro”, poručila je.

Žalac je u subotu ujutro, vozeći svoj osobni automobil Peugeot 308, naletjela na 10-godišnju djevojčicu. Kasnije se ustanovilo da je automobilom upravljala bez važeće vozačke dozvole. Nesreća se dogodila u Ulici Ćirila i Metoda, nakon što je djevojčica neoprezno prelazila cestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

Dijete je najprije prevezeno u bolnicu u Vinkovcima, no zbog težine ozljeda – prijeloma desne potkoljenice, prevezena je u KBC Osijek, a ministrica ju je u subotu navečer i posjetila. Iz Vlade su nakon nesreće poručivali kako ne vide nikakvu političku odgovornost ministrice zbog prometne nesreće i da se takva nesreća mogla dogoditi svakome. Javnost i oporba pokrenuli su pitanje njezine odgovornosti ponajprije stoga što je vozilom upravljala bez važeće vozačke dozvole.

NOVO 12:17 Žalac je također kazala kako ne zna koliko je puta vozila bez vozačke jer ima vozača, te da za volan svog automobila sjeda samo vikendom kad dođe u Vinkovce.

Upitana je li u stanju obavljati dužnost ministrice, Žalac je rekla: “Sigurno da mogu, kad malo dođem sebi i kad se sve skupa ovo što se događa zadnja dva dana malo smiri”.

12:11 Na pitanje zašto nije podnijela neopozivu ostavku, Žalac je kazala kako je u šoku. Dodala je da do nesreće nije znala da joj je vozačka istekla.

“Ispričavam se hrvatskoj javnosti i šire, nije mi nikakva namjera, iz neznanja koje mene ne opravdava. Ja to jednostavno nisam znala. Vozila sam možda 30 na sat, dobro znam tu ulicu gdje se uvijek događaju nekakve nesreće. Nažalost, sad se to dogodilo meni. Jednostavno sam u stanju šoka. Najvažnije mi je da je malenoj dobro i da su joj na RTG-u namjestili nogu i da nije morala na operaciju. Posjetila sam je u bolnici”, kazala je ministrica

12:07 “Ja jednostavno u subotu zbog šoka nisam bila u stanju vam dati izjavu, jer to što mi se dogodilo ne bih poželjela da se ikome dogodi. Krenula sam u trgovinu i izletjela mi je djevojčica, pomogla sam joj koliko sam mogla, pozvala policiju, prevezena je u vinkovačku bolnicu i otamo u KBC Osijek. Jako sam potresena”, kazala je ministrica dodajući da nije ni znala da joj je vozačka istekla 9. lipnja 2016. godine i da je to uopće ne opravdava. Rekla je da je premijeru ponudila mandat na raspolaganje isprva u subotu nakon nesreće, a potom još i danas. “Ostavku sam ponudila iz moralnih i drugih razloga, a premijer će o njoj odlučiti”, dodala je Žalac.

Žalac se ranije obratila javnosti putem Facebooka, izražavajući žaljenje zbog događaja te priznavši kako je platila kaznu na mjestu događaja, jer se ogriješila o zakon vozeći automobil bez vozačke dozvole, odnosno s dokumentom kojemu je istekao rok trajanja.

Oporba je pozvala ministricu da podnese ostavku, međutim ona to dosad nije imala namjeru učiniti.

Vezano uz slučaj Žalac, javnosti će se obratiti i premijer Andrej Plenković i to u 13 sati.