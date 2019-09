PUPOVAC: ‘Ohrabren sam, nikada toliko ljudi nije osudilo veze Hrvatske i NDH! Uklonimo zajedno ustaška U, ‘Ubij Srbina’ i ZDS’

Povodom izjave o NDH nakon koje se zatresla vladajuća koalicija Pupovac se obratio javnosti

Nakon izjave u kojoj je Milorad Pupovac Hrvatsku usporedio s NDH, situacija oko vladajuće koalicije je prilično neizvjesna. Iz vladajućeg HDZ-a od Pupovca traže da svoju izjavu povuče i ublaži, a press konferencija Milorada Pupovca počinje u 10 sati u Saboru. Najavljeno je kako će Pupovac govoriti o aktualnoj situaciji.

Pupovac je pročitao izjavu o aktualnoj situaciji. “Od 23. kolovoza, kad smo zastupnica Jeckov, zastupnik Milošević i ja ovdje održali press konferenciju povodom serije fizičkih napada na pripadnike srpske zajednice, a koji su se događali u proteklih nekoliko mjeseci, mnoge i razne je zasmetala moja iskazana briga o nastavku porasta mržnje prema Srbima, a posebno moja bojazan da daljnji rast te mržnje i njeno pretvaranje u fizičko nasilje današnju Hrvatsku može dovesti u stanje te mržnje karakteristično samo za razdoblje kvislinške NDH.

Premda se ni nakon dva tjedna od te izjave reakcije na nju ne stišavaju, danas sam izašao pred vas i pred javnost da bih rekao sljedeće: veoma sam ohrabren tim reakcijama, a moje su brige i bojazni danas manje nego prije više od dva tjedna, jer nikada do sada toliki broj utjecajnih glasova nije osudio dovođenje u bilo kakvu vezu današnje hrvatske republike sa ustaškom NDH. I bez obzira na razlike koje su proizvodili odjeci tih glasova, ja razumijem da su svi oni izraz dubokog moralnog osjećaja da današnja Hrvatska ne bi trebala i ne bi smjela imati ikakve veze s ideologijom mržnje i nasilja, a tamo gdje ih ima da te veze raskine.

Zato sve one koji su reagirali na osnovi takva moralnog osjećaja pozivam da zajedno uklonimo ušata, ustaška slova U s fasada zgrada naših gradova i prometnih znakova naših prometnica, da odore i oznake s natpisima ustaškog pozdrava ZDS pospremimo, a njegovo uzvikivanje ili ispisivanje popraćeno prijetnjama smrću sankcioniramo, da prestanemo biti slijepi i gluhi na poruke koje možemo čitati ili čuti poput ‘Ubij Srbina!’ te ih osudimo kao poticanje na nasilje, da prestanemo s revizijom povijesti koja će ići dotle da će se na kraju Drugog svjetskog rata stradalim pripadnicima kvislinških ili okupacijskih vojnih formacija odavati državne i vjerske počasti (bez prethodne forenzike), a strašnim žrtvama ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, logora smrt Jadovno ili glinske Crkve osporavati njihovo stradanje (zbog navodnog manjka forenzike) i vrijeđati sjećanje na njih. Učinimo li to, raskinut ćemo svaku vezu s tim nečasnim vremenom i još nečasnijim režimom pa nitko neće moći ni iz iskrenih ni iz manipulativnih pobuda vrijeđati ničiji moralni osjećaj nas kao članova političke zajednice kojoj pripadamo”, kazao je Pupovac.

‘Živim razliku između Hrvatske i NDH’

“Da bismo se bolje razumjeli, rekao bih još i to: nitko od mene ne treba tražiti da ne poistovjećujem demokratsku, europsku Hrvatsku s nedemokratskom NDH i njenom zločinačkom ustaškom ideologijom, jer isuviše dobro znam tu razliku kako iz današnje tako i povijesne perspektive. I ne samo da je znam, ja tu razliku živim i za nju i zbog nje tri desetljeća politički djelujem. Jednako kao što su je znali i živjeli mnogi od predstavnika Srba u Hrvatskoj prije mene. Također bih rekao i to da od mene može svatko tražiti da se distanciram od osuda NDH i vidljivih pokušaja obnove ili relativizacije ideologije ustaštva u današnjem hrvatskom društvu, ali nitko ne treba očekivati da ću to učiniti.

Ono što sam spreman učiniti, a što sam činio i do sada jest to da surađujem s najširim spektrom političkih i nepolitičkih aktera da od Hrvatske stvorimo zemlju mira (da završimo ratove kroz koje smo prošli) za svakog tko u njoj živi ili želi živjeti i tolerancije prema svakom, zemlju usmjerenu prema prosperitetu i boljoj budućnosti a ne prema lošoj prošlosti”, zaključio je Pupovac.

“Što se tiče isprike – ja sam u ovoj zemlji bio nazivan raznim imenima za koje ne mislim da označavaju ono što ja jesam, ili što stranka jest. Ja nisam četnik, ali od onih koji to kažu nikada neću tražiti ispriku. Ja nisam četnik i nikad to neću biti”, rekao je Pupovac odgovarajući na novinarska pitanja.

Na pitanje ostaje li u koaliciji, Pupovac je kazao: “Danas ćemo na Predsjedništvu SDSS-a razgovarati o tome što i o čemu smo razgovarali s koalicijskim partnerima, uključujući i premijera. Na članovima Predsjedništva stranke je da ocijenimo koju odluku donijeti.”

Plenković: Razgovaram s Pupovcem

Na pitanje ostaje li SDSS u koaliciji i je li razgovarao s Pupovcem, premijer Andrej Plenković je kazao kako svaki dan razgovaraju. Gostujući jutros na Hrvatskom radiju, premijer je kazao: “Gospodin Pupovac i ja smo u komunikaciji. Ne mogu tvrditi što će on točno kazati danas kada medijski istupi. Ponavljam da je netočna teza da je suvremena Hrvatska usporediva s NDH, da smo faktor nestabilnosti u regiji te teza da Vlada potiče klimu nesnošljivosti. Većina u parlamentu nije upitna, mi ćemo mandat odraditi do kraja. Unatoč svima koji su nas pokušali destabilizirati”, kazao je premijer.

