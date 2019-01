JESU LI IZRAELSKI AVIONI STARE KANTE? KRSTIČEVIĆ URLAO NA PRESICI: ‘Trebaju nam avioni da uvijek budemo spremni, ovaj je izuzetan!’

Pretpostavlja se da će avioni stići do 2022. godine

U 16 sati u Ministarstvu obrane počela je press konferencija na kojoj je ministar Damir Krstičević pokušao detaljnije objasniti sve o kupnji izraelskih višenamjenskih borbenih zrakoplova F-16 Barak. Susreo se s nekoliko neugodnih novinarskih pitanja, a presicu vodio na njemu svojstven način, ubacujući se suradnicima u riječ u namjeri da javnosti pojasni odluku o kupnji 30 godina starih izraelskih višenamjenskih borbenih aviona F-16 Barak.

NOVO 17:47 Na novinarsko pitanje jesu li izraelski F-16 Barak stare kante, kako je dao sugerirati bivši pilot Selak, odgovorio je njegov kum i prijatelj koji je također u stručnoj skupini: ‘Selak i ja ćemo ostati prijatelji. Ne planiram ga ni u čemu demantirati, ne mogu reći da su ti avioni istrošeni. F16 nema kalendarski nego satni vijek trajanja’, kazao je.

NOVO 17:42 Stručnjaci kojima se Krstičević okružio na konferenciji ne znaju odgovoriti na pitanje jesu li izraelski avioni sudjelovali u borbenim operacijama.

17:31 Krstićević: ‘Odluke su velike i odgovorne. Konzultacije su obavljene, predsjednica je razgovarala s državama i premijer je razgovarao s premijerima… Na našoj razini ja sam razgovarao, dolazili su mi, pitali su me Šveđani hoću li ih primiti…Dolazili su tu… I ove ostale države, na ovoj stručnoj razini, isto, apsolutno se razgovaralo, komuniciralo, provjeravalo, mnogo tih raznih dvojbi… I vi ste nam pomogli’, odgovara ministar Krstičević na pitanje novinara koje je glasilo: ‘Nije li neugodna situacija da izraelski premijer objavljuje da Hrvatska kupuje od Izraela avione prije sjednice Vijeća za obrane?’

‘Stručno smo to čitali, iz svih tih raznih kutova, medija, interesa, lobija… Da to sve stručna skupina stavi da bismo imali sve dobre parametre da naša odluka sadrži sve što je ključno o tim parametrima i da na temelju metodologije donesemo dobru odluku. Proces donošenja odluka traje od prosinca, gotovo tri, četiri mjeseca. Upravo danas vama dajemo sve informacije i parametre koje imamo u ponudi. Tako da možete i obavijestiti javnost i sve one koji su zainteresirani za ovaj projekt’, nabraja Krstičević.

17:28 Brigadir Tretinjak objašnjava kako ponuda za Gripene nije bila ponuda Švedske, već firme Saab uz jamstva Kraljevine Švedske’.

17:15 Nakon što je malo govorio o kibernetičkoj sigurnosti i borbi protiv dronova, Krstičević je ispričao: ‘Opet bih potpisao pismo zbog kojeg me umirovio predsjednik Mesić. To je bilo u cilju zaštite Domovinskog rata. Ostao sam bez posla u 31. godini, u naponu snage. Šta sam trebao? Otišao sam na tržište. Koliko znam, firma se ne bavi ovim poslom, nego poljoprivredom. Što bi trebali bez posla ostati jer sam ja ministar’, rekao je o firmi u kojoj je radio prije nego je postao ministar te dodao kako danas služi Hrvatskoj.

17:10 Krstičević nije odgovorio na pitanje je li još netko kupio F-16 avione od Izraela. Počeo je pričati o tome kako je s 31 godinom ostao bez posla.

17:05 Krstičević podiže ton: ‘Trebaju nam avioni da uvijek budemo spremni’, kazao je. ‘Morali smo voditi računa o obrzovanju, o učiteljima, učenicima, o zdravstvu, o liječnicima, medicinskim sestrama, o ribarima, o poljoprivrednicima. Sad Hrvatskoj nitko ne prijeti, ali trebaju nam zrakoplovi za budućnost, da nikada više ne budemo razoružani. Ovo je izuzetan avion’, naglašava ministar. ‘Ovo je najsloženiji projekt od Domovinskog rata za hrvatsku vojsku. Ovo je ogroman iskorak. Postoji mogućnost da postanemo regionalni zaštitnik zračnog prostora’, zaključio je i zahvalio na pažnji, a medije zamolio za razumijevanje i odgovornost.

Kreću pitanja novinara.

16:59 Krstičević opet ulijeće za govornicu: ‘ Od 9. do 16. moći ćete ići u Izrael pogledati avione i bazu. Prvi avion dolazi 2020. godine’, rekao je.

16:46 ‘Samo nabava 30 godina starih izraelskih aviona će nas koštati 2,9 milijardi kuna na 10 godina. Cijena švedskih gripena bila je osam milijardi kuna. Grčka ponuda je bila najjeftinija, ali nije zadovoljavala kriterije. Ne moram vam ni objašnjavati kakva je izraelska vojna i zrakoplovna industrija. Radi se o nadograđenoj, moderniziranoj verziji aviona F 16. Procjena je da ti avioni mogu letjeti još 25 godina’, kazao je Tretinjak. ‘Avion će doći naoružan američkim raketama zrak-zrak. To je borbeni avion, šta će nam avion koji nije naoružan. Druge ponude nisu uključivale naoružanje’, dodao je.

16:42 ‘Četiri glavna kriterija su bili strateška domena, domena sposobnosti, financijska domena i domena investicija. Strateška domena je imala 33% težinskog udjela, financijska 32%, domena sposobnosti 25% i domena investicija 10%. Vojnici se baš ne snalaze sa Powerpoint slideovima koji im izazivaju dosta problema. Financijska domena se gleda kroz ukupne troškove aviona, kazao je te dodao kako je od svih ponuditelja zatražena procjena troškova sata leta. Brigadir je naveo i kako je Koreja odustala jer nije mogla ispuniti taktičko-tehničke zahtjeve, prije svega kad se radi o raketama dugog dometa, objasnio je, prenosi Večernji.

16:30 Riječ je uzeo brigadir Davor Tretinjak, uz konstatno sufliranje ministra Krstičevića.

16:22 Rekao sam: Dečki, raščlanite sve. Nemojte da bude skrivenih troškova. To su bile velike ponude. Dana 30. prosinca oni su zatvorili taj proces. Dali su preporuku i onda smo s tom preporukom išli na donošenje odluke na državnoj razini. Ovo nije moj projekt, nego državni. Prvi korak je odlazak u Sabor, išli smo na odbor za obranu. Odbor je dao jednoglasno pozitivno mišljenje na preporuku’, rekao je i dodao kako su se konzultirali s predsjednicom i Plenkovićem.

‘Plenković je rekao da još jednom obavimo konzultacije sa SAD-om i Izraelom. Obavili smo još i konzultacije sa Švedskom. Drugi korak bila je jučerašnja sjednica Vijeća za obranu. Vidjeli ste da su i predsjednica i premijer jednoglasni rekli da je najbolja ponuda države Izrael’, dodao je. Krstićević je objasnio i kako je u priču o nabavi zrakoplova ušla država Izrael. ‘Godine 2016. država je tražila pomoć u obrani protiv požara. Naši dečki su otišli dolje i pomogli, nakon čega je otišao i premijer Plenković, pa je Izrael pokazao interes za sudjelovanje u natječaju. Napravili smo taktičko-tehničku studiju, koju su napravili ljudi u zrakoplovstvu, načelnik glavnog stožera i Hrvatska vojska i detektirali smo da nam treba 12 aviona, odnosno mala eskadrila, jer trebamo biti realni’, rekao je Krstičević, prenosi N1.

16:17 Oformili smo tim najboljih pilota i otišli smo u razne zemlje vidjeti kako to kod njih funkcionira. Išli smo u Mađarsku, išli smo i u Izrael. Otvorila se komunikacija s državom Izrael, oni su pokazali zanimanje da sudjeluju u natječaju. Uzeli smo pozitivna i negativna iskustva onih zemalja koji su taj problem riješili prije nas. Napravili smo stručnu tehničku studiju. Zaključili smo da nam treba 12 aviona. Poslali smo poziv za natječaj prema pet država. U ovoj dvorani su otvorene ponude i svi su imali jednako vrijeme da predstave ponude. U toj dvorani bilo je 45 ljudi. Ja sam pozvao da tu budu i ljudi iz ureda premijera i ureda predsjednice i ljudi iz državnog odvjetništva. Svi su došli. Pročitane su sve ponude, svi su se mogli predstaviti i poslije je napravljen zapisnik.

16:15 ‘Ova problematika je stara 15 godina. Odluka je odgađana 15 godina. Nije bilo vizije, a bio je smanjen i proračun za vojsku. Danas je povijesni dan za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, čestitam pilotima na miru. Ovo radimo da Hrvatska bude sigurna i da imamo svoj suverenitet.’

16:05 ‘Želimo cijelu javnost otvoreno i transparentno upoznati s ponudama i na temelju kojih parametara je donijeta preporuka. Spremni smo ostati tu koliko treba i odgovoriti na sva stručna pitanja koja zanimaju hrvatsku javnost’, kazao je Krstičević, prenosi Index.

‘Dobili smo informaciju da će hrvatska firma opremati litavske vojnike kacigama’, dodao je i prisjetio se prva dva MIG-a.

Netko je ’90. rekao da treba formirati HRZ. Ja se sjećam, evo tu smo u dvorani generala Janka Bobetka, kada je rekao u Dubrovniku 1. srpnja 1992.: “Ujutro dolaze dva MiG-a”. Odmah smo postavili pitanje: “Generale, koja dva MiG-a?” Nismo vjerovali. Mi cijelu noć nismo mogli zaspati’, prenosi Večernji.

Podsjetimo, državni vrh donio je jučer konačnu odluku o kupnji 12 rabljenih borbenih aviona F-16 Barak od Izraela. S obzirom na to da se radi o investiciji od oko tri milijarde kuna.

VIJEĆE ZA OBRANU ODLUČILO – HRVATSKA NABAVLJA IZRAELSKE AVIONE STARE TRI DESETLJEĆA: ‘Odluka je bila jednoglasna’

‘Prihvatili smo prijedlog o najpovoljnijoj ponudi. Odluka je donesena jednoglasno, doista smo razmotrili sve predstavljene elemente. Od financijskih aspekata do potreba Hrvatske, vodili smo računa o našim potrebama i mogućnostima i razvoju i stanju u Hrvatskoj’, rekla je jučer predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.