UŽIVO IZ STOŽERA ZORANA MILANOVIĆA: Erupcija oduševljenja nakon objave izlaznih anketa, orilo se ‘Zoki, Zoki!’

Uživo iz stožera predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića koji dočekuje rezultate u Tvornici Kulture

19.11 Siniša Hajdaš Dončić kazao je kako su jako zadovoljni izlaznim anketama: “Republika je pobijedila!”. Rekao je kako su sretni te da čekaju prve službene rezultate te kako se nada da će se trend nastaviti. Zahvalio je svim biračima koji su izašli na izbore. “Građani su izabrali, izabrali su republiku!”, javlja Dnevnik.hr.

19.04 U stožeru Milanovića je oduševljenje. Vikalo se “Zoki, Zoki”. Orsat Miljenić, voditelj kampanje komentirao je izlazne anekte, prema kojima Zoran Milanović dobiva 53,25 a Kolinda Grabar Kitarović 46,75.

“Da, kao što ste sami rekli, do sada su pogađale izlasne ankete, nadam se da su i sada pogodili. Sretni smo. Sve ide prema tome. Pobjedu ću proglasiti kada je proglasi DIP. Presretno se osjećam. Puno je uloženo energije, nadanja. Velika stvar za sve, za Hrvatsku. Hrvatska će s ovim krenuti na bolje. Da ćemo postati normalnija država”.

Zahvalio je svim promatračima i biračima. Zoran Milanović je doma, u vezi su, kaže Miljenić.

Komentirao je i verbalni napad na Milanović. Kaže da je to nešto što se ne smije događati jer je legitimno drugačije misliti.

18:54 Meni u izbornom stožeru Zorana Milanovića u Tvornici kulture drugačiji je od prvog kruga, kada je počastio pekarskim proizvodima, kiflicama i pecivima. Ovog puta u Tvornici kulture poslužuje se burek, javlja 24sata.

Danas birači u Hrvatskoj i inozemstvu, njih 3.860.000, u drugom krugu odlučuju tko će biti predsjednik države sljedećih pet godina, Kolinda Grabar-Kitarović ili Zoran Milanović. Predsjednički kandidat Milanović dočekuje izborne rezultate u Tvornici Kulture u Zagrebu. Pretpostavlja se da će biti tijesna i neizvjesna utrka.

Na izbore za hrvatskog predsjednika do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto, objavilo je u nedjelju Državno izborno povjerenstvo (DIP). Ta je izlaznost bolja od one u 1. izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina.

U odnosu na prvi izborni krug ove je nedjelje do 16,30 sati glasovalo 190 tisuća birača više, ali i 170 tisuća manje u odnosu na 2. krug prije pet godina.

