POTPUNO RAZOČARANJE I MUK U KOLINDINOM STOŽERU: Čak i njeni najbliži suradnici lagano gube nadu, no još se čeka dijaspora

Privremeni rezultati na temelju 53,62 posto obrađenih biračkih mjesta koje je DIP objavio, Grabar-Kitarović je osvojila 45,99 posto glasova, a Milanović 54,01 posto

20:40 Stožer se lagano ispraznio

20:30 DIP je obradio 83,35 posto glasova. Milanović ima 792.859 glasova, a Grabar-Kitarović ima 695.713. To znači da Milanović ima 97.000 glasova više od aktualne predsjednice! Gledano kroz postotke, to je 53,26 posto za Milanovića i 46,47 posto za Grabar-Kitarović 46,47%

20:28 Miro Kovač za RTL čestitao Milanoviću na “izvjesnoj pobjedi ako to potvrdi DIP”. Kaže da je tužan i što Grabar-Kitarović nije pobijedila. “Nažalost, ispada da je Grabar-Kitarović platila cijenu za politiku u HDZ-u koja se vodila u proteklom razdoblju. Ovako mi ne možemo izaći na parlamentarne izbore, već sam prošlo ljeto govorio da se neke stvari moraju promijeniti ako želimo pobijediti na parlamentarnim izborima. Ovo su nakon europskih drugi izbori koje smo izgubili”, kazao je.

20:26 Kako se rezultati zbrajaju oni pokazuju da je Grabar-Kitarović za sada osvojila 46, 63 posto glasova

20:21 Dvorana se polako puni, glazba svira, ali atmosfera nije vesela. Ivan Anušić za RTL govori da je najbolji kandidat HDZ-a bila Kolinda Grabar-Kitarović. Najavio je da Grabar-Kitarović dolazi u stožer kroz pola sata. Ponovno je kazao da se rezultati neće vjerojatno moći prestići, ali da se trebaju čekati konačni rezultati. Tvrdi da Jandrokovićevu opasku o tome da je kampanja bila više desno od HDZ-ove trenutne politike nije čuo. Što se tiče grešaka, Anušić govori da su se greške događale jer su neki ljudi mislili da znaju više. Navodi da je razlika u tome što su greške stožera Grabar-Kitarović preuveličavane za razliku od grešaka u kampanji Zorana Milanovića. Osvrnuo se i na savjetnike predsjednice i rekao da joj nisu pomogli svojim ponašanjem. “Idemo dalje, iz ovog poraza se mora nešto naučiti”, rekao je.

20:07 Milijan Brkić se pred kamerama RTL-a zahvalio svim Hrvaticama i Hrvatima i u Hrvatskoj i u BiH. Kazao je da je prije pet godina hrvatski narod je izabrao Kolindu, a i sada je Hrvatski narod je poslao poruku, navodi. Čestitao Milanoviću ponovno. Što se tiče konačnih rezultata, Brkić želi još sačekati jer se još zbrajaju rezultati po biračkim mjestima. Smatra da sustav ne ovisi o jednom čovjeku, dakle njemu kada je riječ o kampanji, te kaže da kao odgovorni političari moraju vidjeti u kojem će smjeru dalje. Ne slaže se s Jandrokovićem i naglašava da je HDZ stranka desnog centra i da ona mora u ideološkom smislu biti tako postavljena i da su tako bili postavljeni i u kampanji.

Na novinarsko pitanje hoće li nakon ovih izbora doći do rata različitih struja unutar HDZ-a, Brkić odgovara: “Moramo biti odgovorni ljudi, mi političari smo uvijek u funkciji naroda i države, a ne obratno. Ja duboko vjerujem u ozbiljnost onih unutar HDZ-a, pobjedit će onaj koji je bolji. Za svoju poziciju ne strahujem, nisam rođen da vječno budem zamjenik predsjednika HDZ-a. Na koju god sam se poziciju kandirao sam pobijedio”. Dodao je da će vidjeti hoće li se kandidirati za predsjednika HDZ-a.

20:02 Prvi privremeni rezultati na temelju 53,62 posto obrađenih biračkih mjesta koje je DIP objavio, Grabar-Kitarović je osvojila 45,99 posto glasova, a Milanović 54,01 posto, što znači da SDP-ov kandidat vodi za 64.000 glasova.

19:52 Ivan Anušić, šef izbornog stožera aktualne predsjednice kazao je nakon objave rezultata izlazne ankete kako je razlika od 6,5 posto između Milanovića i Grabar-Kitarović velika i da će se teško stići. Anušić smatra da je očito da su Škorini birači ostali kod kuće ili da su dali glas Milanoviću.

“Na istoku Hrvatske imali smo šaroliku situaciju. Neke županije su ostale jako iza, neke su uspjele dostići prosjek kakav je bio u ostatku Hrvatske, ali izlaznost je mala i zato jer veliki dio ljudi više ne živi u Slavoniji. Njih tamo više nema a još uvijek su tamo prijavljeni – rekao je. Što se tiče glasovanja dijaspore i velike mobilizacije birača HDZ-a, Anušić je rekao kako su očekivali da će dijaspora izaći na izbore u velikom broju i glasovati za Kolindu Grabar Kitarović. Naša projekcija je da će u BiH i iseljeništvu na birališta izaći maksimalno 45.000 – 50.000 birača. Od toga očekujemo da će većina podržati Kolindu Grabar Kitarović, ali mislim da broj od oko 40.000 tisuća birača može poništiti trend iz izborne ankete, ali dali će ga u potpunosti poništiti to treba vidjeti dok dođu prvi neslužbeni rezultati”, rekao je šef stožera Anušić.

Kazao je da u proteklih šest do sedam mjeseci, koliko je bio uključen u kampanju, nije mogao utjecati na neke stvari jer su se događale same od sebe.

19:52 Situacija i dalje nepromjenjena, nema euforije. Ministar uprave Ivan Malenica za RTL kaže da želi pričekati neslužbene rezultate. Tvrdi da je stranka stala iza predsjednice i da su svi bili uz nju, smatra da je kandidiranje Miroslava Škore bio vjetar u leđa Milanoviću jer su se glasovi desnih podijelili. Isto spominje analizu koja će pokazati koji su razlozi loših rezultata. Grabar-Kitarović će, kaže, komentirati tek rezultate DIP-a.

19:47 Grabar-Kitarović ima 46, 78 posto glasova u novim izlaznim anketama, a Milanović 53,22 posto

19:42 Čovjek iz dijaspore, kako kaže, “druga generacija u Njemačkoj” razgovara s novinarima RTL-a i govori da dijaspora treba glasovati. Mladi HDZ-ovci malo pjevaju, ali atmosfera je i dalje tmurna.

19.35 HDZ-ovac Milijan Brkić koji je trebao odraditi terenski posao za Grabar-Kitarović čestitao je Zoranu Milanoviću na jako dobrom rezultatu.

“Ja uvijek kažem sačekajmo završni rezultat, da se pribroje rezultati dijaspore i Bosne i Hercegovine”, rekao je Brkić za Novu TV i dodao da je uvijek optimističan.

19:19 Gordan Jandroković za RTL kaže da se nije čuo s predsjednicom nakon objavljenih izlaznih anketa, ali se čuo s Plenkovićem. “Rezultati nam ne idu u prilog, razlika je prevelika da se može dostići, no čekat ćemo konačne rezultate”, kaže Jandroković. Jandroković tvrdi da će se napraviti analiza kako bi znali zašto je postignut tako loš rezultat za Grabar-Kitarović.

No, kaže da treba respektirati ono što birači odluče jer su pokazali da žele promjenu. Kaže da glasovi Škorinih birača nisu bili dovoljni. Naglasio da je kampanja bila desnija od politike koju trenutno vodi HDZ i to im je jedan od zaključaka koje će analizirati. Ta odluka donesena je na razini stožera, kaže on i dodaje da su tražili rješenja nakon prvog kruga. “Vrsta politike koja ide desnije od HDZ-ove nije bila dostatna za pobjedu”, tvrdi on. Navodi da se cijela stranka angažirala, ali nije htio miješati predsjedničke izbore s parlamentarnim jer kako kaže, “HDZ vodi” u tom smislu. Najavio je da će stranka biti dobro pripremljena za parlamentarne izbore.

19:16 Jača je pozadinska glazba od žamora ljudi, loša atmosfera, okupljeni nisu veseli. Na prijašnjim skupovima su se vijorile hrvatske zastave, a sada toga nema. Malo je više ljudi nego za prije prvog kruga izbora, no istaknuti članovi HDZ-a nisu tamo.

19:04 Potpuna tišina i bez euforije dočekane izlazne ankete, Branko Bačić kaže za RTL da će Grabar-Kitarović uvjerljivo pobijediti u dijaspori. Bačić smatra da dijaspora treba odlučivati o predsjedniku u Hrvatskoj i zato jest za tu opciju. Što se tiče Slavonije, nije htio komentirati nisku izlaznost koja je slaba jer “još uvijek traje prebrojavanje glasova”. Nije htio davati još ocjene “jer je prerano”. No, rekao je da dio desnog tijela nije podržao Grabar-Kitarović. Nije očekivao da će Miroslav Škoro pozvati ljude da prekriže listić tj “broj tri”, smatra da to nije korektno. Stigao je i premijer Andrej Plenković, ali ne i aktualna predsjednica.

19:00 Rezultati izlaznih anketa pokazali da Grabar-Kitarović ima 46, 75 posto glasova, a Zoran Milanović 53, 25 posto. To znači da SDP-ov kandidat vodi za gotovo 7 posto glasova.

18:30 Ljudi se polako počinju skupljati u stožeru aktualne predsjednice

U Plaza Centru na Slavonskoj aveniji smjestio se stožer aktualne predsjednice i HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Dok okupljeni s nestrpljenjem čekaju rezultate izlaznih anketa, DIP je objavio da je na izbore za hrvatskog predsjednika do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto.

Ova izlaznost bolja je od one u prvom izbornom krugu, ali je lošija od one na predsjedničkim izborima kada su glavni akteri bili Grabar-Kitarović i Ivo Josipović. U 19 sati zatvaraju se birališta i kreće se s prebrojavanjem glasova.

USKORO STIŽU IZLAZNE ANKETE: Tko će postati predsjednik Republike? Izbornu noć pratite uživo na Net.hr-u