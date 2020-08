HOS-OVCI SA ZABRANJENIM OBILJEŽJIMA DOŠLI U KNIN, VIČU ‘U BOJ, U BOJ’: ‘Nećemo raditi izgrede, ali želimo proći do trga’

Središnja svečanost održat će se, u nazočnosti cijelog državnog vrha, tradicionalno u Kninu, no ove godine uz epidemiološke mjere i prvi put u nazočnosti političkog predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj

Hrvatska danas slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 25. obljetnicu oslobodilačke operacije Oluja. Središnja svečanost održava se, u nazočnosti cijelog državnog vrha, tradicionalno u Kninu, no ove godine uz epidemiološke mjere i prvi put u nazočnosti političkog predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj Borisa Miloševića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

GENERALI O POČETKU ‘OLUJE’: ‘Tuđman je htio da u Knin uđemo dan kasnije… Izveli smo jednu varku’

Pratite tijek događanja:

HOS-ovci viču ‘u boj, u boj’

8.58 – U Knin je stigao i Marko Skejo, bivši ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban, s pristalicama, međutim, nije bio raspoložen za izjave, javlja RTL. Na sebi nose crnu odjeću, s obilježjima HOS-a koja je zabranjena u službenom protokolu obilježavanja u Kninu. Poručili su da nisu došli raditi izgrede, ali da će pokušati doći do glavnog trga, no vjeruju da im to neće biti dopušteno. Tako je i bilo. Uz povike “U boj, u boj!” stigli su do ograde gdje su zaustavljeni od redara i policije te im je rečeno da “više nema mjesta”.

Pridružio im se i saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović.

Za manje od 84 sata oslobođena petina države

Završna oslobodilačka vojno-redarstvena akcija Domovinskog rata Oluja počela je 4. kolovoza 1995., u njoj su nakon četiri godine okupacije velikosrpskih agresora oslobođena područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu, a omogućene su i oslobodilačke akcije u susjednoj Bosni i Hercegovini (BiH). Za samo 84 sata hrvatske vojne i redarstvene snage, u kojima je bilo ukupno oko 200 tisuća ljudi, oslobodile su nešto manje od 10.500 četvornih kilometara, odnosno gotovo petinu države, što je utjecalo na završetak rata u BiH te mirnu reintegraciju Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

Sinoć, uoči 25. obljetnice “Oluje”, predsjednik Republike Zoran Milanović je uručio odlikovanja zaslužnim generalima Hrvatske vojske i gardijskim brigadama HVO-a.

“Za sve postoji vrijeme. Nakon 25 godina nakon velike pobjede u Domovinskom ratu, vrijeme je da se okupimo i ponovimo koliko je to velika stvar koju je učinila mala grupa dobrih ljudi koja je to učinila za veliku grupu ljudi izlažući sebe i svoj život, sigurnost”, kazao je Milanović istaknuvši da je rat, koji je Hrvatskoj bio nametnut, bio “nužan, pravedan i neizbježan”.

Na sinoćnjoj svečanosti govor je održao i general Ante Gotovina.

“Puno je vremena prošlo od završetka rata, ali nikad nije kasno učiniti dobro, učiniti pravedno”, poručio je.

GENERAL GOTOVINA NA KNINSKOJ TVRĐAVI: ‘Puno je vremena prošlo, ali nije kasno učiniti pravedno’

Program proslave u Kninu

Današnja proslava u Kninu bit će u manjem opsegu nego prijašnjih godina, a zbog epidemioloških mjera uvjetovanih epidemijom koronavirusa. Stoga je broj uzvanika ograničen, određena je fizička distanca, a prostor na kojem će biti održan službeni dio proslave je ograđen. Također, zbog epidemioloških mjera na kninskoj Tvrđavi bit će samo sudionici programa, a dizanje hrvatske zastave i čitanje imena poginulih u “Oluji” uzvanici će pratiti putem videozida na središnjem trgu u Kninu.

Na Spomenik hrvatske pobjede “Oluja ’95” bit će zapaljene svijeće te položeni vijenci i 25 crvenih ruža, a s kninske Tvrđave bit će ispaljeno 25 počasnih plotuna. Istodobno, Knin će prelijetati borbeni zrakoplov MiG 21 Hrvatskog ratnoig zrakoplovstva.

Očekuje se dolazak cijele Vlade i braniteljskih udruga, a govor na glavnom kninskom Trgu Ante Starčevića održat će predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te predstavnik udruga proizašlih iz Domovinskog rata, umirovljeni general Ante Gotovina.

Obilježavanje Dana pobjede tradicionalno je započelo budnicom u središtu Knina, služit će se misa za poginule u Domovinskom ratu, a navečer će na kninskoj Tvrđavi biti upriličeni vatromet i koncert, ali bez publike, samo uz televizijski prijenos.