UŽIVO – NAPETI SASTANAK U HDZ-U: Plenković projurio bez riječi, nervozni ministar odbrusio novinarima na pitanje o vanjskoj politici

Hrvatska demokratska zajednica trebala bi večeras na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i nacionalnog vijeća analizirati uzroke poraza Kolinde Grabar Kitarović na izborima, a sudeći prema ranijim događanjima unutar stranke, rasprava bi mogla biti žestoka

HDZ je za danas u 18 sati najavio sazivanje zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća, najvažnijih tijela stranke. U središnjicu na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma su već počeli dolaziti visoki dužnosnici HDZ-a.

Pretpostavlja se kako će se analizirati rezultati predsjedničkih izbora te tražiti krivci i uzroci poraza Kolinde Grabar Kitarović, a moguće je i postupanje prema stranačkim propisima.

Već u izbornoj noći su unutar samog stožera Kolinde grabar Kitarović pojedini istaknuti HDZ-ovci ili pristaše stranke počeli kritizirati samu kampanju, pa i ljude koji stoje iza nje, a bilo je i neočekivanih poteza koji su dali naslutiti trzavice u redovima HDZ-a. One traju već nekoliko mjeseci, a uglavnom su usmjerene protiv predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića, koji čak i ljutito odbacuje navode kako je politika stranke otišla previše ulijevo.

Zamjera mu se i fokusiranost na obveze koje Hrvatska ima unutar Europske unije, umjesto da se bavi unutardržavnim i unutarstranačkim pitanjima. Plenković je to također odbacio.

18.15 Sastanak je počeo.

18.02 Bivša ministrica demografije i predsjednica Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Nada Murganić poručila je kako su birači imali drugačiji izbor i da joj je “osobno žao što nije naša kandidatkinja pobijedila.”

Na pitanje smatra li da je buduća bivša predsjednica sama kriva za poraz, odgovorila je kako će sve razine u stranci imati analizu, pa će vidjeti.

“Teško je komentirati tko je kriv, treba poraditi ondje gdje su detektirani nedostaci”, zaključila je Murganić.

18.01 Bivši ministar poljoprivrede i jedan od potpredsjednika HDZ-a, Tomislav Tolušić je na pitanje novinara tko snosi odgovornost za loš izborni rezultat kratko odgovorio: “Svi pomalo.”

18.00 Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na pitanje okupljenih novinara o tome što misli kakvu će vanjsku politiku voditi Zoran Milanović, bijesno je odgovorio kako “hrvatsku vanjsku politiku vodi hrvatska Vlada, predsjednik Vlade RH, ministar vanjskih poslova sukladno Ustavu, dakako, sukreator je vanjske politike, ali hrvatska vanjska politika je dosad bila itekako vidljiva otkad je na čelu Vlade gospodin Andrej Plenković.”

17.54 Najzvučnije pojačanje kampanje i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić pored novinara je prošao bez riječi o temi njihova sastanka. Novinare je kratko upitao: “Jeste dobro? Je li vam hladno?”

17.50 Ministar obrane i član Predsjedništva HDZ-a, Damir Krstičević, izjavio je kako je cijelo vrijeme bio u kampanji i dao podršku predsjednici. Čestitao je Zoranu Milanoviću na osvojenim predsjedničkim izborima te rekao kako mu želi “puni uspjeh” te se nada suradnji u jačanju vojske.

“Vidio sam da želi da Hrvatska dobije višenamjenski borbeni avion”, odgovorio je na pitanje novinara misli li da će Zoran Milanović stopirati nabavku aviona.

No, na pitanje tko je kriv za poraz predsjednice rekao je: “Suzdržat ću se od komentara.”

17.36 U stranku je stigao i Andrej Plenković te je kratko poručio kako očekuje analizu izbora.

17.34 Na sastanak je stigao i Vladimir Šeks te kratko novinarima poručio: “Znate da ja nikad ne komentiram prije sastanka, a naročito ne nakon njega.”

17.33 Šef zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić je kratko odgovorio na pitanje novinara o podbačaju u Zagrebu, odnosno o broju osvojenih glasova manjem od očekivanog, kako je “zagrebački HDZ u drugom krugu skočio sa 74 na 150 tisuća glasova” i da je “u Zagrebu najveće biračko tijelo.”

17.24 Ministar branitelja Tomo Medved je bez riječi prošao pored novinara i ušao u zgradi.

17.10 Šef stožera Kolinde Grabar Kitarović, Ivan Anušić jednostavno je objasnio njen poraz na izborima: “Izgubila je zato što je netko drugi dobio više glasova. Apsolutno svi snosimo odgovornost, i kandidatkinja, i mi koji smo radili oko nje, svi smo spremni podnijeti sankcije. Nije kriv ni Škoro ni nitko drugi.”

Novinari su ga upitali da objasni uzroke poraza, na što im je odgovorio da će se sve vidjeti kroz analitiku koja će biti predstavljena na Predsjedništvu stranke, a potom i u javnosti. Ne zna hoće li rasprava biti žestoka.

“Moguće je da će biti žestoka rasprava. Mi ćemo započeti razgovarati o izborima i nakon analitike će se otvoriti rasprava na Predsjedništvu, a hoće li biti žestoka ili ne, vidjet ćete večeras”, rekao je Anušić i dodao kako je razlika koju je Zoran Milanović ostvario u Istarskoj, Međimurskoj i Primorsko-goranskoj županiji te u Zagrebu bila prevelika u odnosu na razliku koju je Kitarović ostvarila u ostalim županijama.

Anušić je mišljenja kako niti nevažeći listići, uglavnom birača Miroslava Škore, nisu utjecali na ishod izbora: “Inače je na izborima bilo uobičajeno od tri do 3,5 posto nevažećih listića, sada ih je 5,5 posto. Imate 37.000 listića više nego što je bilo inače, to je mali broj i nije mogao utjecati na ishod izbora. Ni Škoro ni bilo tko drugi nije kriv. Nema nikakvih čudnih stvari, jednostavno, kandidat u drugom krugu dobio je 106.000 glasova više i to je jasna stvar.”

16.50 Novinari su ispred središnjice uhvatili Roberta Kopala, poznatog po izjavi o “crnom labudu” nakon izbora za Europski parlament, te ga upitali što je uzrokovalo poraz na izborima.

“Prva stvar, treba čestitati Zoranu Milanoviću. Predsjednički izbori su individualizirani, oni nisu rezultat samo stranačkih i izbornih preferencija. Druga stvar – ovakav tip kampanje kakva je vođena, a kako u Hrvatskoj vlada zakon spojenih posuda na neki načn mobilizira lijevo biračko tijelo, zna se da HDZ ima najjaču stranačku organizaciju u državi i ovakav tip kampanje je doveo do toga da se lijevo biračko tijelo samoorganizira, samomobilizira i motivira i to se dogodilo”, rekao je Kopal.

Složio se s ministrom unutarnjih poslova i međunarodnim tajnikom HDZ-a Davorom Božinovićem parafrazirajući njegovu izjavu kako “treba tražiti razloge, a ne krivce” za poraz Kitarović. Dodao je kako “ovo nije jednadžba s jednom nepoznanicom, već s više nepoznanica”.

Kopal je odbio usporediti rezultate s predsjedničkim i europarlamentarnim izborima, rekavši kako bi to bilo miješanje kruški i jabuka, jer sada za kandidatkinju HDZ-a nisu glasali samo HDZ-ovi birači, dok su na Europskim izborima bili aktivni samo glasači HDZ-a. Dodao je i kako na ovim izborima nije bilo “crnog labuda” jer je on bio neočekivan i “može dogoditi samo jednom.”

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković rekao je kako na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća očekuje otvorenu raspravu o tome zašto nisu na predsjedničkim izborima ostvarili očekivani rezultat i raspravu koja će biti temelj za buduće djelovanje HDZ-a.

“Očekujem otvorenu raspravu. Raspravu koja će zaista dotaknuti one ključne stvari zbog kojih nismo ostvarili rezultat kakav smo očekivali”, izjavio je Jandroković novinarima uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a na kojoj bi se trebali analizirati uzroci poraza Kolinda Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima.

Jandroković je rekao i da očekuje kako će ta rasprava biti temelj za buduće djelovanje HDZ-a i ozbiljne pripreme za parlamentarne izbore na kojima očekuje da će ponovno biti najjači.

