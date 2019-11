UŽIVO, DIGITAL SHAPERS: Krenula je konferencija o digitalnom razvoju, pratite uzbudljiva predavanja, radionice i panele

Kraj studenoga već je treću godinu zaredom rezerviran za RTL-ovu konferenciju Digital Shapers, a svi zainteresirani za digitalnu transformaciju, jednodnevnu konferenciju mogu pratiti ekskluzivno na RTLplayu!

Danas se u Kaptol Boutique Cinema održava konferencija Digital Shapers na kojoj će brojni domaćih i inozemni stručnjaci iz područja digitalnog razvoja podijeliti s nama svoja iskustva i rješenja iz prakse.

Odabrana predavanja i panele možete pratiti uživo na RTLplayu:

9:30 -10:00 Fragmented Audiences: Reaching People Across, Tobias Schiwek (CEO, Divimove)

10:00 – 10:30 How to transform our broadcasting business? Thomas Follin (General Manager, Salto)

10:45 – 11:15 Zašto je RTL kupio net.hr?, Guillaume Rabhi (Direktor digitalnog poslovanja i razvoja RTL-a), Nino Štambuk (voditelj poslovne strategije RTL-a) i Luka Orešković (partner u Prosperus Investu)

11:15 – 11:45 Understanding the emotional structure of content with the help of AI, Arash Pendari (Creative Director, Vionlabs)

12:00 Proglašenje Digital Shapera 2019.

12:00 – 12:30 Meals on Wheels, Matko Katanec (Generalni menadžer Adria regiona, Wolt), Elmira Majerić (Managing direktor, Pauza GO) Teo Širola (Generalni menadžer, Glovo)

13:45 – 14:15 Prvi pravi podcast panel, Ivan Brezak Brkan (Netokracija podcast), Saša Tenodi (Surove strasti), Maša Zibar (nemojme.)

15:00 – 15:30 AI, AR and Realtime in Design and Fashion, Vinzent Britz (Creative Director and Lead Power, Selam X) i Pascal M. Wiemers (CGI & Animation, Selam X)

15:30 – 16:00 Music&Social: Kako to radi Lille, Lidija Bačić Lille

Kako ne biste propustili vama najzanimljivije teme, preuzmite besplatnu aplikaciju RTLplay na Apple i Google storeu i pratite nas uživo. Sva predavanja će naknadno biti dostupna u digitalnoj videoteci RTLplaya.