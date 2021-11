Na današnji dan prije 30 godina pali su Vukovar i Škabrnja. Uspomenu na sve žrtve i stradanja u Vukovaru i Škabrnji, ali i cijeloj Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata i ove godine će odati građani, branitelji, ali i državni vrh u Vukovaru i Škabrnji.

Građani su se već počeli prisjećati žrtava i heroja koji su ih branili, paleći lampione u gradovima diljem zemlje, a ponegdje će biti održani i prigodni programi. Od prošle godine, Vlada je proglasila 18. studeni Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

10:30 - Tomislav Zadro, sin legendarnog vukovarskog zapovjednika Blage Zadre, prisjetio se posljednjih dana obrane grada u kojoj je i sam, iako jedva punoljetan, sudjelovao.

“Ovdje smo da obilježimo 30. obljetnicu herojskog grada Vukovara. Nažalost, došla je i ta obljetnica, svi znamo kakav se pokolj, masakr dogodio. Opet nas se skupilo dosta, ne damo da to padne u zaborav, dolazit ćemo dok god budemo mogli”, rekao je Zadro za N1.

Govoreći o svom pokojnom ocu, istaknuo je da je od mnogo ljudi čuo kako je upravo njegova smrt bila početak kraja obrane. “Dosta ljudi to govori, ali ja govorim da su oni svi Blago Zadro, svako tko je ostao do kraja u paklu Vukovara. Svi mi koji smo bili tu, znamo da nije lako. Tu smo, poklonit ćemo im se.”

Na pitanje kako je izgledao 18. studenoga 1991. kaže: “Ja sam bio u Vinkovcima, krenuo sam u prvoj grupi koja je krenula po pomoć prema Vinkovcima. Imao sam 18 godina, brat me pitao jesam spreman ići u proboj. Vidimo da je kraj, odlučio sam da idem, mislio sam da i on ide. Rekao mi je da on ostaje, da ja idem, jedan će preživjeti… Robert je bio takav, on je bio rođeni borac, on nije stao. Nažalost, u Hercegovini je nastradao. Ni meni nije dozvolio da idem na taj teren, ali on je otišao. Govorio je da se mora pomoći ljudima jer su i oni pomogli nama, poginuo je pola godine nakon oca”, prisjetio se svoga pokojnog brata.

10:17 - Večernji javlja kako je u Vukovar stigao i izbornik hrvatske seniorske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić.

10:10 - Predsjednik sabora Gordan Jandroković stigao je Vukovar pokloniti se žrtvama palima u obrani Hrvatske.

“Prošlo je 30 godina, ali sjećanja su i dalje živa, Hrvati će zauvijek pamtiti Vukovar. Iskazujemo poštovanje gradu, prisjećamo se žrtava. Zlu se treba suprotstaviti, onima koji su takli u hrvatski narod tad se moralo suprotstaviti. Zahvalni smo herojima rata, pamtimo žrtvu, ali okrećemo se budućnosti", poručio je Jandroković.

10:09 - Branitelj Ante Dugan Samuraj i ove je godine na čelu Kolone sjećanja. Za N1 je prokomentirao hrvatsko pravosuđe.

“O pravosuđu ne brinem, ne vidim da su nešto napravili u 30 godina. Svi pričaju da su neovisni u radu, ja kažem da su neovisni u neradu”, bio je kratak.

“Moja glava je i dalje u 1991. Ja sam i onda bio ponosan i ponašao se časno i tako i dan-danas, moje su emocije iste kao i onda… Meni su zaklali mamu i tatu u obiteljskoj kući na Sajmištu”, otkrio je.

Komentirao je i stanje u Vukovaru danas. “Moj grad je danas i dalje podijeljen. Svatko hoda svojom stranom ulice, od vrtića. Negdje su čak i u vrtićima i žicom odvojena djeca, nema ništa od takozvanog suživota”, rekao je.

Na pitanje novinarke hoće li ikada biti suživota, odgovario je: “Ja mislim da neće. Takav zločin se ne može zaboraviti ni izbrisati."

10:06 - U Vukovar je stigao i predsjednik Zoran Milanović, a nakon intoniranja himne održana je minuta šutnje za sve žrtve Domovinskog rata.

10:05 - Ivica Janković, branitelj s Mitnice za N1 opisao je trenutke predaje branitelja Vukovara.

“Na Vučedolu je bila predaja, nismo više imali izbora. Nadali smo se da će doći pomoć, bili smo svjesni da nema šanse i odlučili smo se predati. Bilo je oko 5000 civila u podrumima i svugdje. Kad bi došli, bacali bi bombe u podrume, procijenili smo da ćemo tako spasiti civile", rekao je.

10:04 - Kata Zadro, udovica general-bojnika Blage Zadre, prisjetila se ratnih razaranja grada, kojeg je njen suprug branio do posljednjeg trenutka.

“Uvijek mi je teško, izdržali smo sve pa ćemo i ovo. Samo da kenemo boljim životom naprijed. Prezadovoljna sam Vukovarom jer sam imala čast doći u Vukovar prije mirne reintegracije. Nisam znala ni gdje mi je ulica kako je izgledalo. To je bila strava kad sam došla tako da sam zadovoljna sad, grad je prelijep.

Moj suprug je bio običan čovjek, nikoga nije mrzio, sa svima je bio dobar, mislio je na sve ljude, i srpske nacionalnosti. Ostao je i branio grad časno i pošteno", poručila je Kata Zadro u razgovoru za N1.

10:03 - “Vukovar danas mora dominirati u medijima. Volio bih da u našim mislima bude isključivo Vukovar i da u mislima budemo s onima kojih više nema i onima koji su pridonijeli obrani grada. Da odgovorni nisu odgovarali pred pravosuđem ove države je ogromna sramota i govori o tome kakvi smo ljudi. Svi nosimo odgovornost za današnju situaciju u društvu”, poručio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

10:02 - “Prisjećamo se heroja kojima cijela Hrvatska duguje. Vukovar je Hrvatska i Hrvatska je Vukovar”, rekao je premijer Andrej Plenković i dodao: “Želimo da Vukovar ima budućnost kakvu su zaslužili oni koji su za Hrvatsku dali najviše, a mi ćemo to nagraditi djelima u godinama pred nama. Velika zahvalnost i poštovanje prema svima koji su i ovdje dali život za slobodu Hrvatske.

Poručio je da se još uvijek traga za više od 1800 nestalih. Vlada radi na tome da dobije podatke od Srbije. “Ustrajat ćemo u tome prije svega s obiteljima nestalih, udrugama i onima koji su jer ne znaju sudbinu svojih propatili puno, pate i danas. Što se tiče zločina, i Državno odvjetništvo je reklo da je šestina osuđenih s vukovarskog područja, više je od sto presuda. Nažalost dio počinitelja nije dostupan hrvatskom pravosuđu, s tim se problemom suočavamo stalno”, poručio je Plenković.

10:00 - Danijel Rehak, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, opisao je najteže dane u novijoj hrvatskoj povijesti za N1.

“Bili smo u Borovu Naselju, nismo imali kontakt s Vukovarom. Još 18. i 19. smo pružali otpor dok nisu svi završili u tvornici Borovo, 20. je prestao svaki oružani otpor.

Zahvaljujući prijatelju Đuki, vatrogascu, koji mi je rekao da me traže specijalci, tek sam nakon trećeg dana slučajno naletio na pripadnike JNA koji su me zaboravili i odveli u logor. Nitko od nas nije razmišljao da će preživjeti, nismo više znali kakva je situacija vani.

Događalo nam se da je noć bila osvijetljena poput bijela dana, a dan je od granatiranja djelovao kao noć. Snalazili smo se, nitko od nas nije htio ni volio biti vojnik. Čovjek je čudno biće koje nauči sve”, poručio je Rehak.

9:56 - Na Mitnici u Vukovaru, u Koloni sjećanja je i Gabrijela Varga, kćer Hrvoja Džalte, vojnika koji je svake večeri prije pada Vukovara podizao hrvatsku zastavu na Vodotoranj.

“Zastava nam je značila što i danas, simbol hrvatskog zajedništva. Podizali su zastavu svake noći, znali smo da grad još nije pokoren. Kad bih izašla iz podruma, gledala sam je li zastava na Vodotornju da znam da je tata još živ”, rekla je Varga za N1.

“Razumjela sam i nisam, nije mi bilo jesno odakle to sve, svi smo se lijepo slagali. Svi snovi su se srušili, ali gledala sam to tako kao da tako mora biti”, objasnila je.

Nalazila se u koloni koja je izlazila iz Vukovara. “Bila je to tužna kolona, morali smo se predati. A ja sam samo željela otići kući. Otišli smo na groblje, odvezli su nas na Ovčaru gdje smo noćili u autobusima. Jedan vozač nam je rekao da mora ići, ali da ni slučajno ne izlazimo iz autobusa. U susjednom hangaru je bio urnebes. Nisam znala ni gdje su mama, brat, bila sam sama. Nisam znala gdje ćemo završiti… Tri dana su nas vozali, govorili nam da nas Hrvatska ne treba, da nas neće pustiti. Onda smo jednu noć završili u Brčkom, odakle sam završila u Đakovu pa u Zagrebu. Neke ljude sam poznavala. U Đakovo su nas vozili u kamionu. S mamom sam se srela tek 24. 11. u Zagrebu, tata je bio tri mjeseca u logoru, a brat šest mjeseci, on je izašao sa zadnjom razmjenom.

Oni dugo godina nisu pričali o tome, ali nakon nekih pet godina počelo se saznavati. I tad su počeli pričati o drugima, a od drugih smo saznali što se njima dogodilo. Tek nakon deset godina su sami pričali. Tatu su nekoliko puta vodili na streljanje, topili u vodi, bacili ga u neku rupu za smeće gdje je ležao deset dana, jedva je preživio”, prisjetila se Varga.

Dodala je da nije dvojila o povratku u Vukovar. Vratila se čim je krenula prva mirna reintegracija okupiranih krajeva.

9:50 - U Vukovar je stigla i majka hrvatskog branitelja, Francuza Jean-Michela Nicoliera. Dala je izjavu za Večernji.

"Puna sam emocija danas biti tu na 30. godišnjicu. Prvi put su došli sa mnom unuci iz Francuske, nećaci od Jean Michela", rekla je Lyliane Fournier.

Komentirala je činjenicu da nitko nije odgovarao za smrt njena sina. "Malo to duže traje. Prije tri godine doneseno je rješenje na Županijskom sudu u Osijeku protiv Spasoja Petkovića Štuke koji je ubojica Jeana Michela no sada čekamo da državni odvjetnik radi dalje proceduru. To znači da bi dalje trebalo biti provođenje istrage, a onda se može izdati tjeralica. Sada imamo samo rješenje od suda u Osijeku. Isto i u Francuskoj sporo ide sudska procedura", istaknula je.

"Iznenađena sam koliko su ljudi pažljivi prema meni, koliko se ljudi sjeća mog sina", rekla je.

9:45 - Građani iz cijele zemlje su, unatoč epidemiološkim mjerama, počeli pristizati u Vukovar. Novinari N1 su razgovarali s njima.

“Emocije nas vuku ovdje, svaka kap njihove krvi dio je svakoga od nas”, rekla je jedna žena. “Moramo odati pijetet žrtvama, ovdje je stvorena Hrvatska u kojoj sad svi živimo”, poručio je jedan građanin.

9:45 - Vukovar se prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti kada je 1991., nakon 87 dana herojskog otpora, 18. studenog slomljena obrana grada koji je potom okupirala JNA i srpske paravojne postrojbe počinivši brojne zločine nad civilima i braniteljima u gotovo potpuno razrušenom Vukovaru.

Iako su državne vlasti pozvale građane da zbog epidemiološke situacije ne dolaze na 30. obljetnicu vukovarskog stradanja u Domovinskom ratu, još od srijede u Vukovar pristižu brojni domoljubi, ponajviše privatnim automobila i autobusima, a velik je i broj motorista. Ako je suditi po registarskim oznakama, u Vukovar su pristigli građani iz svih krajeva Hrvatske, od Dubrovnika, Zadra i Korčule do Karlovca, Zagreba, Siska, Varaždina, Požege, Vinkovaca i ostalih hrvatskih gradova, a može se primijetiti i velik broj domoljuba iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Većina ih u rukama nosi hrvatske zastave ili zastave ratnih postrojbi svoga kraja dok prolaze ulicama koje vode od gradskog središta do Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar ispred koje će se u 10 održati komemorativni program pod nazivom "Vukovar - mjesto posebnog domovinskog pijeteta", a kojem će, kako je najavljeno, nazočan biti cijeli državni vrh.

Programu, u kojem će nastupiti klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" i glumac osječkog HNK Darko Milas, nazočit će predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović dok će izaslanstvo Hrvatskog sabora predvoditi predsjednik Gordan Jandroković. Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković predvodit će Vladino izaslanstvo u kojem će se nalaziti i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, ministar obrane Mario Banožić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.

Zajedno sa ostalim sudionicima obilježavanja, svi će oni predvođeni hrvatskim braniteljima Vukovara i obiteljima poginulih, nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja proći u Koloni sjećanja 5,5 kilometara dugi put od bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i upalit svijeće. Molitvu će na groblju predvoditi nadbiskup đakovački i osječki, metropolit Đuro Hranić, a misu zadušnicu pomoćni biskup zagrebački, mons. Ivan Šaško.

Predsjednik Republike Zoran Milanović neće biti nazočan misi zadušnici već će nakon polaganja vijenca i paljenja svijeće otići na Ovčaru gdje će podno spomen-obilježja za 200 žrtava ubijenih na tom poljoprivrednom dobru nedaleko od Vukovara položiti vijenac i upaliti svijeću. Nakon mise, počast žrtvama Ovčare polaganjem vijenca i paljenjem svijeće odvojeno će odati i predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade Gordan Jandroković i Andrej Plenković.

Duž trase kojom će se kretati Kolona sjećanja rano jutros učenici vukovarskih osnovnih škola zapalili su nekoliko tisuća lampiona, a na stotine lampiona od sinoć gore ispred vukovarske bolnice, gradskih ustanova i institucija, tvrtki i drugih javnih objekata, a brojni lampioni gore i u prozorima obiteljskih kuća i stanova u Vukovaru.