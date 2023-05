Zbog vremenskih nepogoda i kiše koja danima ne prestaje padati traju velike borbe s poplavama.

Raste Kupa

Prema podacima Hrvatiskih voda, vodostaj Kupe kod Farkašića raste. U 5 sati je bio 972 centimetra, dok je prema u sat vremena vodostaj narastao za centimetar. Na snazi je izvanredno stanje. Oko Petrinje i Siska se očekuje vrhunac vodnog vala.

DHMZ: kiša pa pljuskovi

U unutrašnjosti pretežno oblačno i mjestimice može pasti malo kiše. Od sredine dana izgledno je smanjenje naoblake s istoka, a lokalno su mogući pljuskovi. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu djelomice, prema jugu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Duž obale slaba i umjerena bura, u početku podno Velebita još i jaka, a u Dalmaciji popodne vjetar s mora. Najviša dnevna temperatura zraka u kopnenim krajevima od 15 do 20, na moru od 20 do 24 °C.

Prognoza za subotu

Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, a na istoku sunčanije. Mjestimice kiša i poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u zapadnim kopnenim krajevima, te na sjevernom i srednjem Jadranu. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar slab i umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu i jugo, a podno Velebita bura može biti i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 20 i 25 °C.

Ceste i dalje zatvorene zbog vode

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a na cestama u gorju te duž Jadranske magistrale (DC8)mogući su odroni zemlje i kamenja. Zbog magle, vidljivost je mjestimice smanjena na cestama u Gorskom kotaru i Lici.

Zbog vode na kolniku za sav su promet zatvorene mnoge ceste, a zbog vode ili odrona se na nekim cestama vozi uz ograničenja.

Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su:

DC24 Leskovec Toplički-Ludbreg;

DC36 Karlovac-Šišljavić (raskrižje Orlovačke i Rečićke ulice u Karlovcu, dionica Karlovac-Selce te u mjestima Karasi i Koritinja), Žažina-Pokupsko, Stari Farkašić, Donja Kupčina-Šišljavić i Gradac Pokupski-Lijevo Sredičko te u Skender Brdu i Gladovcu Pokupskom;

DC47 Dvor-Hrvatska Kostajnica i Hrvatska Kostajnica-Hrvatska Dubica na dionici Rosulje-Slabinja;

ŽC2136 Novi Marof-Ključ;

ŽC2221 Marija Bistrica – Globočec (klizište);

ŽC2245 Sveti Martin na Muri;

ŽC3034 Luka-čvor Vrbovec;

ŽC3149 Husje-Kobilić Pokupski;

ŽC3156 Žažina-Mala Gorica;

ŽC3185 u Belajskim Poljicama;

ŽC3195 Gračenica Šišinečka i Donje Jame-Brikševina;

ŽC3275 u mjestu Stankovac;

ŽC3195 u mjestu Prekopa;

ŽC3223 u mjestu Dvorišće;

ŽC3229 Topusko-Maljevac u mjestu Bjeljavina;

ŽC3253 Košutarica-Mlaka;

ŽC3275 Stankovac-Slana;

ŽC5153 Gornji Kosinj-Bakovac;

ŽC5203 Dobroselo-Srb-Otrić;

ŽC6026 Medviđa-Parčić;

ŽC6027 u mjestu Krupa;

ŽC6052 Bjelina-Modrino Selo

LC25112 Gačice-Stažnjevec;

LC25020 Jelovec Voćanski;

LC25154 u mjestu Gabrinovec,

LC33086 u mjestu Skela;

LC33175 Matijević-Donji Dobretin;

LC34078 u Mrežničkoj Varoši;

LC63032 u mjestu Kijani;

LC63134 Bjelina-Nunić;

LC67203 Kotezi-Dusina;

LC67207 Vrgorac-Orah;

LC67209 Draževitići-Veliki Prolog

NZ590790 Smiljan-Novoselo.

Zbog vode na kolniku ili odrona vozi se uz ograničenja na cestama:

DC27 u Obrovcu zbog sanacije odrona vozi se jednim trakom, uz regulaciju semaforima;

DC217 GP Ličko Petrovo Selo- Ličko Petrovo Selo vozi se usporeno;

DC227 u mjestu Banfi zbog klizišta vozi se jednim trakom, uz privremenu regulaciju;

DC47 između Jasenovca i Hrvatske Dubice zabranjen je promet za vozila čija masa prelazi 7,5t te se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h;

DC60 u mjestu Čaporice (zbog odrona);

ŽC2219 Pila-Sljeme (zbog odrona);

ŽC3034 Vrbovec-Križevci između mjesta Vrbovečki Pavlovac i i Gornji Tkalec (zbog vode na kolniku).