UŽIVAJTE U VIKENDU JER STIŽE VELIKA PROMJENA, VAKULA PORUČUJE: ‘Možda bi bilo dobro staviti zimske gume čak i prije zakonske obveze’

Temperature postaju primjerenije za ovo doba godine

Iznadprosječno se toplo razdoblje nastavlja i sljedećih dana, do ponedjeljka i dalje suhih i pretežno sunčanih, gdjekad čak i vedrih, uz često maglovita jutra, pa i cijela prijepodneva, prognozira za HRT Zoran Vakula.

Padali rekordi u listopadu

Ističe kako usprkos gotovo ljetnim dnevnim temperaturama, barem nas one jutarnje podsjećaju na to koje je godišnje doba. „Ponekad i ponegdje je čak bila niža od prosječne za ovaj dio godine, primjerice u četvrtak u Sinju, gdje je izmjeren samo 1 °C. Ili 2 °C u Gospiću“, ističe poznati meteorolog.

Temperature su uglavnom bile neprirodno visoke na Sljemenu – meteorološka postaja DHMZ-a Puntijarka – već četvrti dan u nizu temperatura bila viša od 19 °C – u srijedu čak 22,7 °C, što je novi listopadski rekord.

Ponegdje jutarnje magle

Slično toplo vrijeme nastavit će se i petak. U istočnoj Hrvatskoj poslijepodnevna temperatura biti viša od 20 °C, uz sunčano vrijeme, a dan će početi s maglom, ponegdje i dugotrajnijom.

Maglovito će jutro, mjestimice i prijepodne biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će poslijepodne ponovno više od jutra odstupati od prosječnoga za ovo doba godine.

Sumaglica i magla moguće su i ponegdje na sjevernom Jadranu, gdje će slabo do umjereno jugo zamijeniti sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i bura. Ujutro će ponovno temperatura po nekim kotlinama gorske Hrvatske biti niža od 5 °C, na otocima pak i oko 17 °C, a poslijepodne uglavnom od 20 do 24 °C.

U Dalmaciji i viša, u unutrašnjosti uz vedrinu opet i oko ljetnih 27 °C, a ujutro gdjegod uz maglu i samo 1 do 6 °C. Vjetar slab do umjeren – najprije jugo, zatim sjeverozapadni, uz obalu mjestimice i jugozapadni, uz koje će more i na jugu našeg dijela Jadrana biti malo do umjereno valovito, temperature oko 22 °C. Zrak će se poslijepodne zagrijati na 24 °C do, ponegdje u unutrašnjosti, vjerojatno i 27 °C.

Od ponedjeljka počinje normalnije vrijeme

Podjednako stabilno i za listopad iznadprosječno toplo bit će i za vikend i u ponedjeljak, kada će magle ipak biti manje, a i poslijepodnevna će se temperatura malo sniziti zbog više oblaka i sjeveroistočnog vjetra.

U nastavku sljedećega tjedna još hladnije – primjereno kraju listopada i početku studenoga, ne samo po temperaturi, nego i po oblacima i povremenoj kiši. Štoviše, sve je veća vjerojatnost da u najvišem gorju zalepršaju i snježne pahulje.

“Sve je vjerojatnije da bi onima koji sljedeći tjedan putuju kroz Gorski kotar i Liku, posebice u više predjele, bilo dobro staviti zimske gume i prije zakonske obaveze”, kaže Vakula.

I dalje toplo, ali sve manje i manje

I na Jadranu će od utorka biti promjenljivije i hladnije, uz povremenu mjestimičnu kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom – te vjetrovitije, uz mogućnost i jake bure. Do tada – nastavak pretežno sunčanog vremena, za vikend često i vedrog, samo rijetko uz sumaglicu i maglu, uglavnom u nedjelju na zapadu Istre. Bit će i dalje relativno toplo, ali od nedjelje sve manje. Uostalom, druga dva listopadska desetodnevlja topla su kao rijetko koja u znanoj povijesti mjerenja ovog dijela godine, ponegdje vrlo vjerojatno i rekordna.