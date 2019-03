UŽIVAJTE U TOPLOM VREMENU JOŠ MALO, VAKULA NAJAVIO NAGLU PROMJENU: Pljuskovi, grmljavina i tuča!

Vrijeme bi u Hrvatskoj u nastavku tjedna trebalo biti proljetno i toplo

Prema prognozi Zorana Vakule za HRT, vrijeme će u nastavku tjedna biti proljetno i toplo. No, u srijedu ujutro ponegdje je na kopnu moguć slab mraz. Pritom će u srijedu i četvrtak prevladavati suho i sunčano, zatim oblačnije, uz povremenu kišu, posebice na Jadranu i pljuskove s grmljavinom, a osobito se u petak ne smije isključiti ni mogućnost mjestimičnog olujnog nevremena i tuče.

Ponegdje je, kao primjerice u okolici Zagreba, tih pojava već bilo u noći s utorka na srijedu. Neuobičajeno za ovo doba godine, i još noću, ali ne i odviše čudno s obzirom na dolazak vlažnijeg i hladnijeg zraka na odviše zagrijanu podlogu tijekom ovoga, ponegdje i rekordno toplog razdoblja ovako rano u godini.

Kiša je pala u većini krajeva, iako uglavnom u malim količinama. Relativna suša traje već tjednima, a u Rijeci, primjerice, inače veleznanoj po kiši – ona je izostala čak tri tjedna. Zanimljivo je primijetiti i kako su na meteorološkoj postaji DHMZ-a na Medvednici blizu Sljemena u utorak ujutro izmjerili 2 cm snijega. Vjerojatnost njegove pojave u gorju ponovno se povećava u sljedećem tjednu.

U nastavku ovoga tjedna, osim što će biti iznadprosječno toplo – bit će i prilično vjetrovito, ali ne zbog u pučkoj meteorologiji oko 7. ožujka poznate prve “marčane bure”, nego zbog juga, na kopnu jugozapadnjaka, koji će od srijede poslijepodne do petka, mjestimice još i u subotu često biti jaki, gdjekad i olujni, pri čemu će i more biti sve valovitije, gdjegod i uzburkano, piše Zoran Vakula.

U srijedu većinom suho, sunčano i toplije

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i poslijepodne toplije nego u utorak, ali ujutro svježije, mjestimice uz maglu, pri tlu vjerojatno i slab mraz. Najniža temperatura zraka na 2 metra visine od 0 do 2 °C, a najviša između 16 i 19 °C.

Podjednako relativno toplo poslijepodne bit će i u središnjoj Hrvatskoj, a jutro će biti čak i malo svježije i maglovitije nego na istoku, pri tlu uz mogućnost slabog mraza. Jugozapadnjak će jačati pa će u gorju do kraja dana već biti i jak.

Vjetrovitije će poslijepodne biti i u Gorskome kotaru i Lici, a i na sjevernom Jadranu, gdje će jugo do večeri ponegdje vjerojatno biti i olujno, uz sve valovitije more. Vidljivost će osobito noći i u srijedu ujutro smanjivati sumaglica, gdjegod i magla, ne samo u nizinama nego i na moru. Prevladavat će sunčano, ali uz povremeno više oblaka moguća je gdjekoja kišna kap, uglavnom u Rijeci i okolici. Ujutro pak ponegdje na kopnu pri tlu slab mraz, koji je, kao i magla, moguć i u unutrašnjosti Dalmacije. Tijekom pretežno sunčanog dana zapuhat će umjereno, prema večeri i jako do olujno jugo, uz koje će temperatura porasti od jutarnjih oko 9 °C, u Zagori i samo oko 2 °C, na poslijepodnevnih 17 ili 18 °C.

I na jugu Hrvatske sunčano i relativno toplo, iako uz jutro malo svježije nego u utorak, te do večeri još uglavnom slabo jugo, prema otvorenome i umjereno.

Od petka nestabilno

Do kraja tjedna još toplije, ponajviše u još pretežno sunčani četvrtak, kada će se poslijepodnevna temperatura ponegdje približiti rekordnim vrijednostima za ovaj mjesec. Pritom malo gdje može “pasti” dosadašnji apsolutni rekord za cijeli ožujak, ali je znatno vjerojatnije da će se u nekim mjestima izmjeriti do sada najviša temperatura zraka tako rano u godini. Od petka će ipak biti malo manje toplo nego u četvrtak, ali i dalje prilično vjetrovito, većinom uz jugozapadnjak, često i jak, gdjegod vjerojatno i s olujnim udarima. U većini će unutrašnjosti biti povremene mjestimične kiše, u petak ponegdje vjerojatno i u obliku pljuskova s grmljavinom, a ne smije se isključiti ni mogućnost mjestimičnog nevremena s tučom.

I na Jadranu od petka promjenljivo i nestabilno, a malo kiše na sjevernom dijelu može pasti i u četvrtak, uglavnom na riječkome području. Puhat će umjereno i jako jugo, gdjekad i olujno, posebice u četvrtak, na jugu i u petak, pri čemu će biti većinom još toplije nego u utorak i srijedu, uz mali dnevni hod temperature, te već ujutro uz vrijednosti oko prosječnih poslijepodnevnih za ovo doba godine, ponegdje čak i više, pa su moguće i neke nikad toplije noći i jutra u ovom dijelu godine, osobito u četvrtak i petak, piše Zoran Vakula.