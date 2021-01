UŽIVAJTE U TOPLOM VREMENU, JER USKORO SLIJEDI PROMJENA: Moguće su poplave, vraća se hladnoća, ali i snijeg

U nedjelju slijedi promjena – sa sjevernim će vjetrom opet dolaziti hladniji zrak pa će ponovno biti i snijega

U nastavku tjedna rijetkima će odgovarati južina i česta kiša, na Jadranu i uz njega i obilnija, ali na iznadprosječno visoku temperaturu vjerojatno će se većina manje žaliti. Bit će prilično vjetrovito, na kopnu uz umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, koje će gdjekad biti i olujno, pa će neke rime biti poplavljene, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

Već u nedjelju slijedi promjena – sa sjevernim će vjetrom opet dolaziti hladniji zrak pa će ponovno biti i snijega, vjerojatno samo nakratko, i to najprije u gorju, uglavnom u ponedjeljak i u nekim nizinama. Na Jadranu će zapuhati bura i tramontana, ali samo kratkotrajno i prolazno jer već prema sredini sljedećega tjedna ponovno se povećava vjerojatnost južine.

U četvrtak još toplije

U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti barem djelomice sunčano, uz umjeren jugoistočni i južni vjetar. Temperatura zraka iznad prosjeka za doba godine – ujutro između 1 i 5 °C, danju oko 14 °C, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

I u središnjoj Hrvatskoj podjednako iznadprosječno visoka temperatura i barem djelomice sunčano vrijeme, ali još vjetrovitije nego na istoku, uz umjeren do jak jugozapadnjak, osobito u Međimurju i Hrvatskom zagorju. U višim predjelima mogući su i olujni udari. Na Banovini također vjetrovito uz dosta sunca i već od jutra za siječanj razmjerno visoka temperatura zraka – najniža će biti između 3 i 6 °C.

Umjereno do pretežno oblačno bit će na sjevernom Jadranu i u gorju, uz povremenu kišu. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, koji će u gorju imati i olujne udare. Bit će iznadprosječno toplo, i ujutro i danju, uz najvišu temperaturu između 11 i 13 °C, u gorju od 7 do 10 °C, pa će se i snježni pokrivač ubrzano topiti.

Vjetrovito uz jako i vrlo jako jugo i južni vjetar bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. More će biti umjereno valovito i valovito, ponegdje moguće i jače valovito. Uz promjenljivu naoblaku, povremeno će biti kiše, ali će biti razmjerno toplo uz najvišu temperaturu između 10 i 15 °C. Podjednako toplo i vjetrovito bit će i na jugu Hrvatske, mjestimice s kišom. Puhat će jako jugo i južni vjetar, a temperatura će biti uglavnom između 10 i 15 °C, samo ujutro u zaobalju niža.

Do nedjelje južina, ali i sve češća kiša

I u nastavku će tjedna biti iznadprosječno toplo, a i vjetrovito, osobito do subote – na kopnu uz većinom umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar. Kiša će biti česta, u gorju i unutrašnjosti Dalmacije i obilnija, a u nedjelju će, uz pad temperature i sjeverni vjetar, ponegdje opet padati i snijeg, uglavnom u gorju.

Na Jadranu još kišovitije, mjestimice i uz obilnije pljuskove, te vjetrovitije, uz često jako, na udare i olujno jugo i južni vjetar. Potkraj nedjelje na sjevernom će dijelu kratkotrajno zapuhati jaka bura, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Iznadprosječne temperature

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević javlja da je 13 stupnjeva u Dalmaciji, na otocima Hvaru i Visu već u ovim trenucima, što je posljedica dotoka toplog zraka u južnoj struji. U najtoplijem dijelu dana vrijednosti će rasti i do 15, 16 u dijelovima Dalmacije, u unutrašnjosti do 15. Iznadprosječno su to visoke vrijednosti za ovo doba godine.

Ipak, bit će vjetrovito, osobito u gorju, gdje treba računati na povremene olujne udare jugozapadnjaka. Pojačanog vjetra na mahove može biti i u centralnoj unutrašnjosti pa i na potresom pogođenom području, gdje treba biti oprezniji nego inače.

Na moru će puhati jako jugo i oštro. Usto što će biti vjetrovito, duž Jadrana danas treba računati danas na povremenu, slabu kišu. Sutra će se oborina intenzivirati utjecajem ciklone, koja će se u subotu svojim centrom naći nad Jadranom.

Treba računati lokalno na veće količine kiše. Prolaskom ciklone, uz olujne udare oštra, moguće je poplavljivanje obalnih područja. Nedjelja donosi hladnije prilike, pa će kiša ponovno prelaziti u snijeg, prije svega u gorju, ali vjerojatno i drugdje u unutrašnjosti.

Idućih dana na kopnu i moru

U prognozi za RTL Dorian Ribarić javlja da će i idućih dana na kopnu biti vjetrovito, iznadprosječno toplo, ali i sve oblačnije te kišovitije, no obilne se količine očekuju samo u gorju. U nedjelju slijedi zahladnjenje, dovoljno da kiša prijeđe u susnježicu i snijeg, osobito početkom idućeg tjedna. No smirivanje već tijekom hladnijeg utorka.

Na Jadranu i predjelima uz njega vjetrovito i kišovito, za vikend nerijetko uz obilne oborine, a u početku su moguće i nevere. U nedjelju prolazno bura i pad temperature, a onda nakon još malo zaostale kiše u ponedjeljak, sunčanije i mirnije.