UŽIVAJTE U SUNČANOJ NEDJELJI JER STIŽE PROMJENA: Nakon mrzlih jutra i rijetke pojave ovog tjedna, sljedeći nam donosi novi obrat

Sredinom idućeg tjedna slijedi novo naoblačenje pa opet razvedravanje zbog čega će u sljedećem tjednu biti promjenljivo, povremeno s kišom, te osjetno toplije nego prošlih dana, posebice u kopnenom području

Drugi dan ovoga vikenda u većini Hrvatske bit će sunčan, ali ne i vedar kao u subotu. Štoviše, uz sve više oblaka malo kiše već prijepodne može pasti na otvorenome moru sjevernog dijela Jadrana, a prema kraju dana kiša će biti sve češća i uz obalu, pa i ponegdje na kopnu, uglavnom u Gorskome kotaru. Pritom će tlak padati, a jugozapadnjak i jugo jačati, ističe se u vremenskoj prognozi HRT-a.

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano. Jutro će biti hladno, uz mogućnost mjestimičnog slabog mraza pri tlu, a danju toplije nego u subotu. Vjetar uglavnom slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, a najviša dnevna između 22 i 24 °C. Podjednako i u središnjoj Hrvatskoj – pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom nablakom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni – prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Također je kazao kako će u nedjelju u gorskim krajevima biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom, a pri tlu ujutro može biti i slabog mraza. Na sjevernom Jadranu postupno naoblačenje, do kraja dana ponegdje s kišom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4 °C, uz obalu između 11 i 16 °C, a najviša dnevna od 17 do 21 °C, uz more između 21 i 24 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano, poslijepodne uz postupno sve više oblaka. Puhat će umjereno jugo koje će jačati, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito.

Jutarnja temperatura od 6 do 10 °C, uz obalu između 13 i 16 °C, najviša dnevna od 21 do 25 °C. Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz pretežno sunčano vrijeme, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana jačati.

Početak idućeg tjedna donosi, pak, većinom oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom.

Na Jadranu će u ponedjeljak biti promjenljivo, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. U noći i tijekom ponedjeljka, ponegdje sve do utorka ujutro, bit će još kišovitije, u mnogim krajevima i uz obilnije pljuskove i grmljavinu, osobito na Jadranu, gdje će nevolje stvarati i često jako, gdjegod i olujno jugo, a od ponedjeljka navečer najprije na sjevernom Jadranu kasnije i prema jugu – nagla promjena vjetra na sjeverozapadni smjer, mjestimice kratkotrajno i jugozapadni, uz obalu većinom i buru!

U utorak slijedi prolazno razvedravanje, barem djelomično, ali sredinom tjedna i novo naoblačenje, većinom i kiša, pa opet razvedravanje. Stoga će u sljedećem tjednu biti promjenljivo, povremeno s kišom, te osjetno toplije nego prošlih dana, posebice u kopnenom području, gdje će mjestimičnog mraza u ovome mjesecu vrlo vjerojatno biti još samo u ovu nedjelju.

A što se tiče hladnoće prošlih jutara, HRT-ov meteorolog Zoran Vakula kaže da su one u kopnenom području urodile novom zanimljivošću: u Zagrebu je, na meteorološkoj postaji DHMZ-a u Maksimiru, dva dana zaredom izmjerena temperatura bila niža od 5 stupnjeva Celzijevih što je za prva tri rujanska tjedna prilično rijetka pojava. To se, ističe Vakula, posljednji put dogodilo 1986. godine.

