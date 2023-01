Godinu smo započeli rekordnom toplinom, a ona se tek malo manje izražena nastavlja i dalje. Ostajemo u polju anticiklone, a preko nas će se danas premjestiti tek jedan oslabljeni frontalni poremećaji, točnije, samo će nas okrznuti, bez zamjetnog zahladnjenja, kazao je u vremenskoj prognozi RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Danas prijepodne bit će bez veće promjene. Niskih oblaka i magle bit će tek oko Istre, Kvarnera pa i dijela sjeverne Dalmacije, a na širem riječkom području i slabe rosulje. Kratkotrajne magle bit će i u unutrašnjosti, uglavnom uz obale rijeka i jezera te po kotlinama. Sijede sunčana razdoblja, osim na sjevernom Jadranu, a najviše sunca bit će na krajnjem jugu.

Poslijepodne naoblačenje i malo kiše

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima naoblačenje, oblačno, ponegdje i tmurno, a do večeri će biti i povremene kiše. Vjetar uglavnom slab, ali zbog oblaka bit će manje toplo nego jučer. Ipak, i dalje znatno iznad prosjeka - između 11 i 14 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno naoblačenje uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, no tek kasnije u noći može pasti gdjegod koja kap kiše. Ipak, bit će zato manje toplo uz temperaturu između 12 i 15 °C. U Dalmaciji sunčanije na jugu, dok će sjevernije biti uglavnom to samo kraća sunčana razdoblja, a moguće da se oko Zadra niski oblaci u potpunosti i zadrže. Vjetar slab, a navečer će zapuhati umjeren sjeverozapadni, osobito prema otvorenome. Temperatura između 14 i 16 °C.

Na sjevernom Jadranu ostaje oblačno, tmurno, na širem riječkom području i povremeno uz sasvim malo slabe kiše ili rosulje. Bit će tu i zaostale magle, sumaglice, ali bez veće promjene temperatura, ostaje između 10 i 13 °C.

Slijedi prodor hladnog zraka... ali ne prejak

Idućih dana na kopnu nastavlja se iznadprosječna toplina, tek malo manje izražena, osobito u srijedu. Bit će to uglavnom suho vrijeme po južini uz česta pa i dulja sunčana razdoblja, a tek je ujutro nakratko po kotlinama i uz rijeke moguća magla. Kiša se očekuje tek krajem ovog i početkom idućeg tjedna.

Na Jadranu će sunčanije biti u srijedu kada bi malo sunca moglo biti i na dosad tmurnom sjevernom dijelu. No, od četvrtka opet sve više oblaka oko Istre, Kvarnera čak i dijelu Dalmacije, a pritom može pasti malo kiše, još izglednije pa i rasprostranjenije u danima vikenda.

Da sljedećeg tjedna stiže promjena vremena uz pad temperatura i obilnu kišu, najavila je i meteorologinja televizije N1 Tea Blažević. Ona kaže da će drugi dio ovoga tjedna i dalje biti iznadprosječno topao, ali nestabilan. U danima vikenda kiša bi mogla biti češća i rasprostranjenija, osobito u nedjelju i na početku novog tjedna, kada su sve vjerojatnije lokalno obilnije oborine. U tom tjednu izgledan je prodor i hladnijeg zraka, no čini se da ipak neće biti riječ o nekom jakom ugrizu zime - kazala je u prognozi za N1 meteorologinja Tea Blažević.