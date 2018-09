UŽIVAJTE U LJETU, NEĆE JOŠ DUGO POTRAJATI: Bliži nam se velika promjena vremena, temperature će preko noći pasti i za 10 Celzijevih stupnjeva

Idućih dana očekuje nas uglavnom suho i sunčano vrijeme, a temperature će ponegdje rasti i iznad 30 Celzijevih stupnjeva. No, toplo vrijeme neće još dugo potrajati

Iznadprosječno toplo vrijeme u Hrvatskoj nastavit će se i ovog tjedna. Idućih dana očekuje nas uglavnom suho i sunčano vrijeme, a temperature će ponegdje rasti i iznad 30 Celzijevih stupnjeva.

Tako će danas biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Sredinom dana i poslijepodne u gorju te u unutrašnjosti Istre moguć je pokoji lokalni pljusak.

Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji i Podravini ponegdje umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu ujutro mjestimice slaba i umjerena bura, a od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 °C.

Iznadprosječno toplo i sutra

I sutra očekujte pretežno sunčano vrijeme. Ponegdje će biti umjerene naoblake, a sredinom dana i poslijepodne samo mjestimice u gorju postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu.

Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, u Baranji, Slavoniji i Podravini mjestimice umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje slaba do umjerena bura, a danju zapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna između 25 i 30 °C.

Stabilno i u drugom dijelu tjedna

I u drugom dijelu tjedna će biti većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu mjestimice magla, poglavito u kotlinama gorske Hrvatske. U srijedu i četvrtak od sredine dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina u nazapadnijim područjima, uglavnom u Istri i Hrvatskom primorju te u Gorskome kotaru i dijelu središnje Hrvatske.

Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu povremeno umjerena bura i sjeverozapadnjak te zapadnjak. I dalje vrlo toplo, uglavnom mjestimice u Dalmaciji i vruće.

Iznimno topao Mediteran

Iznadprosječne temperature zraka prate i isto takve temperature mora. Tako je, primjerice, Sredozemno more stupanj do dva toplije od prosjeka zabilježenog od 1982. do 2012. godine. Najtopliji dijelovi Mediterana su njegov sjeverni dio, uz jug Francuske i sjeverozapad Italije, te sjever Jadranskog mora.

Na tim dijelovima je Mediteran od 2 pa do 3,5 Celzijevih stupnjeva topliji od prosjeka.

Velika promjena vremena za vikend

No, neuobičajeno visoke temperature za ovaj dio godine neće još dugo potrajati. Naime, prema prognozama DHMZ-a za vikend nas očekuje velika promjena vremena, posebno u kontinentalnom dijelu zemlje.

Subota će još biti vrlo topla, no u noći će doći do zahladnjenja pa u nedjelju očekujte temperature i do 10 Celzijevih stupnjeva niže od prethodnog dana.