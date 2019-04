UŽIVAJTE DOK MOŽETE: Pred nama je dugi, lijepi i sunčani vikend, ali onda stiže neugodna promjena

‘Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 °C. Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske, gdje oblaka također neće biti. Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar’

Tijekom vikenda očekuje se sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, javlja HRT.

Vremenska prognoza za subotu

“U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti vedro, uz slab vjetar, te uz najnižu jutarnju temperaturu između 4 i 7 °C i najvišu poslijepodnevnu većinom 20 ili 21 °C. Podjednako relativno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, također uz sunčano vrijeme i slab vjetar. Očekuje se sunčano vrijeme i na sjevernom Jadranu i u gorju, gdje će jutro biti svježe, uz temperaturu između 2 i 4 °C, što je u granicama prosjeka za ovo doba godine.”,izjavila je meterologija Dunja Plačko-Vršnak.

Plačko-Vršnak navodi u prognozi za subotu da će vjetar biti slab, a uz obalu će ujutro puhati slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar.

“Poslijepodnevna temperatura u gorju od 17 do 20 °C, a u unutrašnjosti Istre i uz more između 20 i 22 °C. Vedro će biti i u unutrašnjosti Dalmacije te na srednjem Jadranu. Nakon jutarnje bure zapuhat će slab do umjeren maestral uz malo do umjereno valovito more. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 °C. Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske, gdje oblaka također neće biti. Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar”, izjavila je Plačko-Vršnak.

“Pretežno vedro i iznadprosječno toplo. Vjetar na kopnu slab, na krajnjem istoku povremeno umjeren sjeveroistočni. Uz obalu ujutro slaba do umjerena bura, a tijekom dana zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 °C”, navodi DHMZ za prognozu za subotu.

U većini Hrvatske u subotu će biti visoka koncentracija peluda drveća, a na Jadranu i korova, objavio je Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Prognoza za nedjelju i ponedjeljak

Kako navodi HRT-ova metorologija, u unutrašnjosti u nedjelju očekuje se sunčano i još malo toplije, dok će na Jadranu biti visokih, koprenastih oblaka.

“Pretežno sunčano, mjestimice uz umjeren razvoj dnevne naoblake. Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, a najviša dnevna od 20 do 24 °C”, navodi se u prognozi za nedjelju DHMZ-a, objavljenoj na njihovoj stranici.

“U ponedjeljak više oblaka, a navečer i u noći na utorak mjestimične kiše može biti u gorju. U utorak će se naoblačenje proširiti na cijelu unutrašnjost, uz povremenu kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, te manji pad temperature zraka. U nastavku tjedna uz promjenljivu naoblaku malo kiše još može biti i u srijedu, zatim ponovno sunčanije i toplije.

U ponedjeljak će se porast naoblake nastaviti uz jačanje juga, a krajem dana i u noći na utorak bit će mjestimične kiše, pa i obilnijih pljuskova i grmljavine. U utorak promjenljivo uz kišu i grmljavinu te vjetrovito uz jako, mjestimice i olujno jugo. Juga će biti i u nastavku tjedna, ali bi ipak trebalo biti sunčanije i uglavnom suho.”, prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing.