UŽIVAJTE DOK MOŽETE, KRAJEM DANA POGORŠANJE VREMENA: Vozači, nemojte još prati aute, štiže nam jedna prljava vremenska neprilika

Osim naoblake, sa sjevera Afrike došao je i saharski pijesak

U unutrašnjosti je danas pretežno sunčano uz slab do umjeren jugozapadni, na krajnjem istoku i jugoistočni vjetar. Na Jadranu djelomice sunčano. Više će oblaka biti krajem dana, mjestimice i kiše, a na krajnjem jugu pokoji kratkotrajni pljusak moguć je i ranije. Umjereno jugo će popodne biti u jačanju, a najviša temperatura kretat će se od 19 do 24 °C.

Pred kraj dana počinje naoblaka

Pred kraj dana se javlja naoblaka pa nas i sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje je moguća i grmljavina. Puhat će umjeren do jak jugoistočni vjetar, a na moru jako i olujno jugo koje će poslijepodne malo oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu će biti od 7 do 12, najviša dnevna od 13 do 18 °C. Na obali i otocima temperatura će se kretati između 13 i 18 °C.

Od srijede će biti sunčanije no ne i posve stabilno, pa u poslijepodnevnim satima, uglavnom na kopnu, uz jači razvoj oblaka može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar će malo oslabjeti, a temperatura zraka u porastu.

Dašak Sahare

No osim naoblake i kiše, ovog vikenda u zapadnu Europu i zapadni Mediteran stigle su velike količine saharske prašine. Daleko najviše prašine zahvatit će zapadni Mediterana, odakle će nastaviti padati prema sjeveru. Kako će prašina putovati Mediteranom i početkom idućeg tjedna, tako neće zaobići ni Hrvatsku.

On sa sobom ne donosi nikakve ozbiljne posljedice, no ipak treba misliti na nekoliko stvari. Meterolog Darijo Brzoja za Dnevnik.hr objasnio je na koje. “Ono što se kod nas zapravo dogodi je da automobili često budu prljavi. Češće se to događa na Jadranu, u Dalmaciji, nego što dođe do kopnenog dijela unutrašnjosti. A onda se i ta prašina zna ponekad pomiješati s peludi. Onda ako padne kiša, čak i par kapi, obično to bude u tom smislu da vam više zaprlja auto. S obzirom da su to jako kratke epizode i ne traje nešto dugo, onda to ne stvara nekakve zdravstvene poteškoće ili tegobe”, objasnio Darijo Brzoja.

Vozačima se savjetuje da pranje automobila odgode dok ne prođu oborine koje će sa sobom donijeti i saharsku prašinu.