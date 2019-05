UŽIVAJTE DANAS I SUTRA, VAKULA IMA LOŠE VIJESTI: Ovaj vikend bit će kao oaza lijepog vremena, ali ne baš svugdje. A onda slijede problemi

Još ništa od pravog proljeća

“Budući da potpune i dugotrajnije stabilizacije vremena nema na vidiku, valja nam se prilagoditi i što bolje iskoristiti za aktivnosti na otvorenome petak i subotu”, objavio je na HRT-u meteorolog Zoran Vakula. Kaže kako će danas i sutra u većini Hrvatske biti najstabilnije, najtoplije i najsunčanije vrijeme u ovom tjednu i prvom dijelu sljedećeg.

“Štoviše, u mnogim će mjestima biti najtopliji u ovome relativno hladnom svibnju. Pljuskovi će biti rijetki, uglavnom u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije”, dodaje Vakula.

No, već od nedjelje ponovno stižu oblaci uz češću kišu, najprije na Jadranu, a zatim i u sjevernijim dijelovima zeemelje. “Valja upozoriti i na vrlo veliku vjerojatnost za ponegdje obilnije pljuskove i grmljavinu u ponedjeljak, kada bi nevolje nekima na Jadranu, osim kiše, opet moglo stvarati i jako jugo”, kaže Vakula.

Petak – stabilnije, sunčanije, toplije

U istočnoj će Hrvatskoj prevladavati sunčano, ali uz još dosta oblaka. Temperatura ujutro najniža od 11 do 13 °C, poslijepodne najviša između 21 i 23 °C.

Sunčano će biti i na sjevernom Jadranu, dio dana i u unutrašnjosti Istre i u gorju, gdje će biti mjestimične jutarnje magle, a poslijepodne razvoja oblaka iz kojih ponegdje i pljuskova s grmljavinom. Najniža temperatura zraka od 7 do 11 °C, uz more 13 do 15 °C, a najviša oko 23 °C, u gorju malo niža.

I u Dalmaciji pretežno sunčano, osobito uz more, dok će u unutrašnjosti biti razvoja oblaka iz kojih su ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom. Slično će biti i na jugu zemlje, također uz sunce i vedrinu, ali i poslijepodnevne razvoje oblaka iz kojih je najveća vjerojatnost pljuskova i grmljavine u Konavlima. Najniža temperatura zraka od 13 do 16 °C, a najviša od 21 do 25 °C.

U subotu pretežno sunčano i još toplije, a od nedjelje opet oblaci

“Za vikend većinom još toplije, uz više sunčana vremena u subotu, kada će rijetkih pljuskova biti uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Već u nedjelju su mogući i u sjevernijim krajevima, a od ponedjeljka će ponovno diljem kopnenog područja biti kišovitije i manje toplo”, kaže Vakula.

I Jadran će u subotu još biti relativno stabilan, no početkom sljedećeg tjedna ponovno će biti obilnih pljuskova i grmljavine.