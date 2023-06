Riječki nadbiskup Mate Uzinić gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u, gdje se osvrnuo na događaje koji su proteklih tjedana izašli u javnost, a vezano uz seksualna zlostavljanja u Riječkoj nadbiskupiji. Kako je kazao na samom početku, za glasine je čuo i prije nego što je došao u riječku nadbiskupiju.

"Nisam znao konkretne podatke prije nego što sam preuzeo riječku nadbiskupiju, kad sam dobio sve dokumente koji su bili u tajnom arhivu. Kad sam u ovom prvom slučaju pročitao priznanje osobe koja je bila optužena, da se to događalo djeci od 6 do 13 godina.. Način na koji on to opisuje, to je zaista šokantno. Bilo me sram dok sam čitao te stvari. Znao sam da imam dužnost obavijestiti Svetu stolicu i da moram obavijestiti javnost o tome", kazao je Uzinić na početku.

'Ne možemo promijeniti što je bilo...'

"Velika kriza Crkve je što je, da bi zaštitila svoj ugled, štitila one koji su to učinili, a nisu imali sluha za one kojima su to učinili. Ne možemo promijeniti što je bilo, ali iz ovoga možemo naučiti nešto i graditi budućnost", rekao je.

O svojim suzama na konferenciji: 'Žao mi je što neki smatraju da je to gluma'

Komentirao je i tiskovnu konferenciju usred koje se rasplakao dok je govorio o detaljima seksualnih zlostavljanja.

"Problem je što sam u jednom trenutku izgubio kontrolu i to nije ugodno. Kada sam rekao da bih volio da nisam zaplakao, volio bih da nisam izgubio kontrolu. Nije dobro kad vas osjećaji preplave. Pred drugima meni je to učinilo neugodu, vjerujem da bi to i vama. Žao mi je što neki smatraju da je to gluma, ja to stvarno nisam htio", rekao je Uzinić.

'Nije dovoljno da zlostavljač samo prestane biti svećenik'

Naveo je kako će biti ustrajan u tome da se svi krivci dovedu pred pravdu. Kazao je i kako je sam prijavljivao sve sumnje u zlostavljanje. "Nije dovoljno da zlostavljač samo prestane biti svećenik, nego se on treba i suočiti s posljedicama", kazao je Uzinić.

Uzinić je priznao kako su ga objavljeni tekstovi u Nacionalu ubrzali da izađe sa svime u javnost.

"Potiho se o tome nagađalo, a onda je zapravo narušavalo ugled i onih svećenika koji to nisu zaslužili. Nije dobro što na ovaj način izlazimo parcijalno. Moj stav je da trebamo otvoreno istražiti sve slučajeve i izaći zajedno sa svim podacima koji se odnose na tu materiju. U javnosti se stječe dojam da je toga puno, dok mi u Crkvi mislimo da toga nema toliko, iako je i jedan slučaj puno", rekao je Uzinić koji smatra da je potrebno uključiti i neko neovisno povjerenstvo.

'Ovo je tema s kojom nitko pametan ne želi izaći u medije'

Uzinić je poručio kako bi volio da njegovi kolege izađu s pohvalama, ali i kritikama o svemu što se događalo.

"Smatrao sam da je izlaženje sa svime zaštita žrtvi i poruka njima da ih riječka Crkva želi staviti u fokus. Neki biskupi smatraju da je ovakav način izlaženja u medije pravi način, dok neki smatraju da sam se htio dodvoriti medijima i sebe medijski eksponirati. Istina je sasvim drugačija, ovo je tema s kojom nitko pametan ne želi izaći u medije", rekao je Uzinić.

O moliteljima na Trgu: 'Zloupotreba vjere s političkim ciljem'

Voditelj Aleksandar Stanković je zatražio nadbiskupa da komentira i molitelje koji se okupljanju svake prve subote u mjesecu na hrvatskim trgovima na kojima kleče i mole. Uzinić je odmah rekao da postoje neke spoznaje koje upućuju da je riječ o zloupotrebi vjere s nekim političkim ciljem.

