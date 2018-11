DUBROVAČKI BISKUP POSLAO SNAŽNU PORUKU O MIGRANTIMA: ‘Problem je što su ilegalni, ali prema svakome se moramo ponašati kršćanski’

Dubrovački biskup za RTL je govorio o Crkvi, migratima, pedofiliji u Crkvi i ostalim aktualnostima

Dubrovački biskup Mate Uzinić gostovao je u dnevniku RTL-a gdje je govorio o Crkvi, migrantima, ali i ostalim aktualnim temama. Na pitanje o problemu lažnih vijesti i tome kako bi se trebali postaviti prema migrantima, biskup Uzinić je odgovorio kako je svaka kažna vijest loša jer izaziva destruktivne reakcije kojih bi se trebali paziti.

“Što se tiče migranata problem je što su ilegalni, mislim da se svatko pa tako i migranti, bez obzira što razumijem njihovo nastojanje za boljim životom trebaju prilagoditi pravilima, no to kad smo mi kršćani u pitanju, od nas kršćana također zahtijeva da se prema svakome, bez obzira na njegovu situaciju, bez obzira na to što čini, pa ako i krivo, ponašamo na kršćanski način. Ne možemo i ne smijemo ugroziti nekoga u njegovom ljudskom dostojanstvu, a reakcije koje se pojavljuju na različite lažne vijesti idu upravo u tom smjeru”, kazao je.

Suočavanje s pedofilijom

Suočava li se Crkva u Hrvatskoj s problemom pedofilije, pitali su voditelji Uzinića koji je kazao kako su u hrvatskoj biskupskoj konferenciji napravili smjernice za takvo postupanje. Rekao je i kako traže savjetodavno tijelo koje bi im moglo pružiti potrebnu pomoć.

“Bili su neki slučajevi koliko su dobro riješeni ili nisu ne znam, mislim da ponekad možda trebamo znati bolje komunicirati s javnošću i davati odgovore na neka pitanja koja se u javnosti pojavljuju, jer kad ne dajemo odgovor onda pomažemo raznim poluinformacijama da se šire, kad se otvorimo i dademo prave odgovore onda sprječavamo širenje dezinformacija.”, rekao je.

Licemjerje u Crkvi

U nedavnoj nedjeljoj propovijedi Uzinić je kazao kako licemjerje spriječava Crkvu da se obračuna s pedofilijom. Upitan na što je konkretno mislio, odgovorio je RTL-u:

“Ja sam tumačio biblijsku poruku te nedjelje, ona se, kad je pedofilija u pitanju odnosi na događaje koji su se dogodili, da su nam vanjski izgled, čast i ugled Crkve bili važniji nego li žrtve i njihovo ljudsko dostojanstvo, evo to je jedan od naizrazitijih oblika licemjernog ponašanja, gdje se glumi da smo nešto, a to u stvarnosti nismo nego smo daleko gori nego li bismo smjeli uopće biti, dakle stavit se na stranu počinitelja zločina da bismo obranili ugled crkve, a ne voditi računa o žrtvi i njenom dostojanstvu je licemjerje.”

Govorio je i o vatikanskih sporazumima, o tome treba li Crkva plaćati porez, a kazao je kako bi, kada bi se vjeronauk u školi odvijao na pravi način, “ne bismo imali predrasuda koje nastaju zbog lažnih vijesti.”