UZEO MILIJUNE: Vlasnik mjenjačnice u Šibeniku ljudima obećao promijeniti eure kroz par dana. Bilo je to prije 2 godine, a novca nigdje…

U Šibeniku je uhićen 35-godišnji vlasnik mjenjačnice koji je klijentima obećavao kroz par dana promijeniti velike svote eura pa ih je zavlačio dvije godine. I da, novac im nije vratio do danas. Portal ŠibenikIN piše da je prva žrtva u njegovoj mjenjačnici bila 64-godišnja žena koja je u studenom 2018. htjela promijeniti 10.000 eura. Vlasnik je klijentici rekao da joj novac ne može odmah promijeniti pa joj je dao dokument u kojem je naznačeno da će joj zaprimljeni novac vratiti za tjedan dana.

Dakle, od 23. studenog 2018. godine do 20. siječnja 2020. žena nije dobila svoj novac i vlasnik joj je lagao da će joj povjereni novac vratiti. Dobila je samo 500 eura te je na kraju oštećena za iznos od 9.500 eura, što je cifra od 72.000 kuna.

Vlasnik mjenjačnice prevario više ljudi i ‘zgrnuo’ dva milijuna kuna

Nesretna žena koja je ostala bez svojih eura nije jedina žrtva vlasnika šibenske mjenjačnice. Kako piše ŠibenikIN, policija je daljnjom istragom utvrdila da je vlasnik od kraja 2018. te tijekom 2019. na istu “foru” oštetio i 72-godišnjaka koju mu je u nekoliko navrata donosio na promjenu novac različitog iznosa stranih valuta. Htio je novac promijeniti u kune pa je vlasnik ukupno donio 1.920.000 kuna. I tom čovjeku je vlasnik izdavao potvrde u kojima piše da će mu novac brzo vratiti. I ovaj put je lagao jer 72-godišnjaku nije vratio ništa i oštetio ga je za skoro dva milijuna kuna.

Nažalost, to nije kraj nedjela vlasnika mjenjačnice u Šibeniku jer je u studenom 2019. prevario 64-godišnjaka koji mu je donio kune kako bi ih zamijenio u eure. Do 2. prosinca mu je vlasnik obećao vratiti novac, ali to naravno nije napravio pa je čovjeka oštetio za 44.000 kuna.

Nakon kriminalističkog istraživanja 35-godišnji vlasnik mjenjačnice je uz kaznenu prijavu šibenskom Općinskom državnom odvjetništvu, predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske.