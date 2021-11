U nedjelju, 7. studenoga 2021. godine s početkom u 19 sati, u organizaciji Društva športske rekreacije Aktivan život iz Zagreba, bit će održana atletska cestovna utrka na prometnicama u centru Grada Zagreba pod nazivom 10. Zagrebački noćni cener, podsjeća na svojim stranicama PU zagrebačka.

U periodu od 18:45 do 20:15 sati za cestovni promet u potpunosti će biti zatvorene ulice: Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice), Krajiška ulica, Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske), Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik), Masarykova ulica, Teslina ulica, Trg Nikole Šubića Zrinskog, sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i Amruševa.

U periodu od 18:45 do 20:15 sati tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama. Sav cestovni i tramvajski promet bit će preusmjeren na alternativne pravce.

Na utrci će sudjelovati oko 2500 trkača, a završetak je predviđen oko 21 sat.

Policija savjetuje građane i vozače da izbjegavaju dolazak vozilima u uže središte grada te za razumijevanje i poštivanje uputa policijskih službenika i redara, kao i postavljenu prometnu signalizaciju.

Trasa kretanja od dva kruga sa startom u 19 sati je:

Prvi krug: START- Zagreb, Trg bana Jelačića – Jurišićeva – Palmotićeva – Boškovićeva – Držislavova – Trg žrtava fašizma (NOVO!: trči se oko trga) – Račkoga – Jurišićeva – Trg bana Jelačića – Ilica – Krajiška – prilaz Gjure Deželića – Trg Republike Hrvatske – Masarykova ulica – Teslina ulica – Trg Nikole Šubića Zrinskog (sjeverni kolnik) – Amruševa – Palmotićeva (prema sjeveru) – Jurišićeva – Trg bana Jelačić

Drugi krug: Trg bana Jelačića – Ilica – Krajiška – prilaz Gjure Deželića – Trg Republike Hrvatske – Masarykova ulica – Teslina ulica – Trg Nikole Šubića Zrinskog (sjeverni kolnik) – Amruševa – Palmotićeva (prema sjeveru) – Jurišićeva – Trg bana Jelačića.