UZBUNA ZBOG GAŠENJA OSJEČKE MLJEKARE: U utorak sastanak uprave Megglea i ministrice poljoprivrede, SDP poziva Plenkovića da reagira

Uprava Megglea u četvrtak je najavila kako do kraja godine namjerava ugasiti proizvodnju i preradu mlijeka u Osijeku, pri čemu bi otkaz trebalo dobiti oko 160 radnika

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić izjavio je u petak kako je ministrica Marija Vučković za utorak u Ministarstvu poljoprivrede dogovorila sastanak s Upravom Megglea i predstavnicima županije na kojem će se pokušati pronaći rješenje za nastavak proizvodnje u Osijeku i opstanak 160 radnih mjesta.

Župan Anušić: ‘Napravit ćemo sve…’

U izjavi medijima Anušić je istaknuo kako tradicija proizvodnje i prerade mlijeka u Osijeku postoji od 1949. godine te da je “nedopustivo da se 160 ljudi nađe na ulici i da se tako duga tradicija jednostavno prekine”.

“Napravit ćemo sve kako bismo spasili radna mjesta i proizvodnju ove tvrtke u Osijeku, ali i veliki broj kooperanata koji ovise upravo o tvrtki Meggle. Uspostavljen je kontakt s Upravom Megglea, s našom ministricom, a nakon povratka iz Bruxellesa, uspostavit će se i kontakt s premijerom Andrejom Plenkovićem, i siguran sam da ćemo do kraja godine, kada je najavljeno zatvaranje tvrtke, naći rješenje i da se to neće dogoditi”, poručio je Anušić.

Županija ne može zapovijediti, ali može pritisnuti

Istaknuo je kako županija ne može zapovjediti Meggleu gdje će raditi i proizvoditi, ali se može na drugi način izvesti pritisak i upozoravati da Meggle, koji svoju proizvodnju planira preseliti u BiH i Srbiju, više nije brend kakvim se predstavlja u Hrvatskoj, gdje je kvalitetu svojih proizvoda temeljio na domaćem mlijeku.

Anušić je rekao kako “u ovome trenutku traju pregovori i s drugim našim tvrtkama, na koji način spasiti radna mjesta te proizvodnju i preradu mlijeka u Osijeku”, ali o tome zasad ne bi detaljnije govorio.

Hajduković (SDP) apelira na premijera da pomogne

Član Predsjedništva SDP-a i saborski zastupnik Domagoj Hajduković poslao je u petak apel premijeru Andreju Plenkoviću da zaustavi gašenje proizvodnog pogona tvrtke Meggle u Osijeku kako bi spasio 160 radnih mjesta.

“Jučer je tvrtka Meggle Hrvatska najavila zatvaranje proizvodnje u Hrvatskoj, točnije u Osijeku, do kraja ove godine, zbog čega će 160 ljudi izgubiti posao. Vjerujem da iz zagrebačke perspektive 160 radnih mjesta ne znači puno, no za gospodarske prilike u Slavoniji to je ogromna brojka. Egzistencija 160 obitelji je ugrožena, da ne govorim o poljoprivrednicima koji su proizvodili mlijeko za osječku mljekaru”, poručio je Hajduković.

Napominje kako se u mandatu prošle Vlade često govorilo o “Projektu Slavonija”, ali da Slavonci i Baranjci neće ostati u Hrvatskoj zbog infrstrukturnih projekata poput društvenih domova i uređenja urbanih cjelina.

“Zatvaranje proizvodnje i gubitak radnih mjesta sigurno neće učiniti ništa dobroga ovoj gospodarski i demografski već opustošenoj regiji”, navodi se u pismu premijeru.

‘Nemojte iznevjeriti povjerenje koje ste dobili u Slavoniji’

Smatra kako se Meggle ne bi odlučio na zatvaranje proizvodnje u Osijeku da je Vlada odlučnije i efikasnije odgovorila na krizu u Agrokoru i epidemiju koronavirusa.

Hajduković je poručio premijeru Plenkoviću da učini sve što je u njegovoj moći da spasi ta radna mjesta te da bude gospodarstvenicima partner, u suprotnom, smatra, da ćemo u budućnosti čitati o zatvaranju mnogih drugih tvornica diljem Hrvatske.

“Birači u dvije slavonske izborne jedinice su vama i vašoj stranci dali veliko povjerenje. Nemojte ga iznevjeriti već u prvim danima nove Vlade”, zaključio je Hajduković.

