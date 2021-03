UZBUNA U ISTRI: U samoizolaciji 2000 ljudi, sve je više mlađih pacijenata s teškim simptomima; šef Stožera: ‘Ovo nije šala!’

‘Primijećeno je da je došlo do velikog opuštanja među građanima i to odmah rezultira porastom broja zaraženih i oboljelih’, kaže načelnik istarskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac

Stožer civilne zaštite Istarske županije jučer je donio novi set mjera i poslao ga Nacionalnom stožeru na odobrenje. Načelnik istarskog Stožera Dino Kozlevac pretpostavlja da bi odgovor iz Zagreba mogao stići već danas, a tada će na snagu stupiti mjere s kojima stanovnici Istre zapravo žive od kraja studenoga, piše Glas Istre.

“Naša odluka je samo odraz trenutnog stanja s epidemijom u Istarskoj županiji koja nije dobra, ali ćemo je nastojati poboljšati. Očekujemo da ta odluka stupi na snagu već danas, a trebala bi trajati do 12. travnja. U tom periodu ćemo pratiti stanje, ali sada smo već na gotovo 2000 ljudi u samoizolaciji i svatko od njih je potencijalno zaražen u ovom trenutku. Primijećeno je da je došlo do velikog opuštanja među građanima i to odmah rezultira porastom broja zaraženih i oboljelih. Jedan dio njih ne vodi računa o mjerama zaštite, drugi ne poštuju mjere samoizolacije, jako puno kontakata ostvaruju s velikim brojem osoba, i to komplicira situaciju”, kaže Kozlevac.

U bolnici u Puli na liječenju su 64 osobe, a šestero ih je na respiratoru, i sve to dogodilo se u samo tri dana.

“Nije šala, molio bih građane da shvate da ova bolest nije šala, jer nam sada u bolnici s vrlo teškim simptomima leže i osobe od 40 i 50 godina, a ne samo stariji”, poručio je Kozlevac.

