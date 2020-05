UŽASNI PRIZORI: Iz zraka se vide otvoreni grobovi u Brazilu; Znanstvenik Štagljar: ‘Za nas je ovaj virus još veliki misterij’

U Hrvatskoj je prema zadnjim službenim brojkama Nacionalnog stožera civilne zaštite šest novoboljelih osoba, dok se brojka izliječenih popela na 2011; do sada je od koronavirusa preminulo 99 osoba

U svijetu službena brojka oboljelih iznosi preko pet milijuna

Od infekcije Covid-19 do sada je ozdravilo 5.109.043 ljudi, preminulo je 340.000

U Hrvatskoj su ukupno oboljele 2243 osobe, ozdravilo ih je 2011, dok ih je 99 preminulo

Brazil po broju zaraženih koronavirusom stigao na drugo mjesto, odmah iza SAD-a

Pratite tijek događaja:

Pozivi britanskom premijeru da otpusti savjetnika zbog kršenja karantene

9:15 – Sve je jači pritisak na britanskog premijera Borisa Johnsona da otpusti svojega glavnog savjetnika, nakon što su mediji u petak navečer objavili da je prekršio ograničenja putovanja uvedena zbog koronavirusa. Listovi The Guardian i The Mirror objavili su da je Dominic Cummings putovao iz Londona u okrug Durham, do kuće svojih roditelja, u vrijeme dok je imao simptome koronavirusa.

Samo tjedan prije vlada je uvela stroge mjere o slobodi kretanja kako bi ograničila širenje novoga koronavirusa. Putovanje je dopušteno samo u hitnim slučajevima, a osobe sa simptomima koronavirusa moraju ostati sedam dana u samoizolaciji.

Vladin glasnogovornik odbio je komentirati izvješća, navodi dpa. Policija je potvrdila da je posjetila imanje u okrugu Durham nakon optužbi da je Cummings za vrijeme karantene otputovao 430 kilometara od svojeg doma, prenosi britanski Press Association (PA). Čelnik Škotske nacionalne stranke Ian Blackford u petak navečer putem Twittera pozvao je na Cummingsovu ostavku. “Nakon vijesti da je Domminic Cummings putovao iz Londona u Durham za vrijeme karantene, što policija upravo istražuje, njegov je položaj potpuno neodrživ – mora dati ostavku ili biti smijenjen”, napisao je.

Ed Davey, obnašatelj dužnosti čelnika Liberalnih demokrata, također je na Twitteru ustvrdio: “Ako je Dominic Cummings prekršio pravila uvedena za vrijeme karantene, morat će dati ostavku. Sasvim jednostavno”. Britanska javnost tjednima kritizira vladu jer broj umrlih u toj zemlji od koronavirusa premašuje 36.000, što je više nego u bilo kojoj europskoj državi.

SAD uvodi izuzeća u zabrani ulaska u zemlju za strane profesionalne sportaše

9:00 – SAD će uvesti izuzeća od zabrane ulaska u zemlju, koja je nametnuta zbog pandemije koronavirusa, za strane sportaše koji se natječu u profesionalnim sportskim ligama na američkom tlu, izjavio je u petak tajnik za domovinsku sigurnost Chad Wolf. “U sadašnjim okolnostima, Amerikancima treba njihov sport. Vrijeme je za ponovno otvaranje gospodarstva i vrijeme je da se naši porfesionalni sportaši vrate poslu”, stoji u priopćenju ministasrtva domovinske sigurnosti u kojem se navodi da je Wolf potpisao odredbu o izuzeću stranih sportaša iz zabrane ulaska u zemlju.

Američki predsjednik Donald Trump želi što prije otvoriti američko gospodarstvo nakon što su zbog drastičnih mjera za borbu protiv pandemije deseci milijuna ljudi ostali bez posla. Američki profesionalni sport je u blokadi zbog koronavirusa koji je u SAD-u odnio 94,000 života, a zarazio 1.57 milijuna ljudi. Jedna od mjera borbe protiv COVID-19 je bilo i zatvaranje granica za putnike iz Kine gdje je epiemija i započela kao i za putnike iz Irana te Europe. Osim za sportaše izuzeća iz zabrane ulaska u zemlju primjenjivat će se i za članove osnovnog osoblja profesionalnih klubova, njihove supružnike i druge članove njihovi obitelji. Izuzeća će se odnositi za sportaše koji se natječu u MLB, NBA, WNBA, NHL, ATP, WTA, PGA i Ladies Professional Golf Association.

Bivša NBA zvijezda Patrick Ewing hospitaliziran zbog koronavirusa

8:10 – Bivša zvijezda NBA momčadi New York Knicksa 57-godišnjii Patrick Ewing je u petak na Twitteru objavio da je pozitivan na Covid-19 da je hospitaliziran. “Ovaj virus je opasan i ne treba ga olako shvatiti”, kazao je Ewing koji trenutno vodi momčad sveučilišta Georgetown. “Želim potaknuti sve da budu oprezni”.

“Sada više nego ikada želim zahvaliti zdravstvenom osoblju i svima koji su na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa. To će proći i svi ćemo se izvući”, dodao je. Sportski odjel sveučilišta Georgetown je objavio da je Patrick Ewing “zbrinut i u izolaciji u jednoj lokalnoj bolnici”. “On je jedini član muškog košarkaškog programa koji je pozitivan na virus”, dodaje se u priopćenju.

“Ozdravi brzo, prijatelju.Budi jak”, poručili su mu preko twittera igrači Knicksa. Bivša zvijezda NBA, koja je odigrala 17 sezona, uglavnom u dresu Knicksa te kratko u Seattle Supersonicsima i Orlando Magicu i 11 puta bio biran u All-Star momčad, osvojio je dvije zlatne olimpijske medalje 1984. i 1992. s Dream Teamom.

Crveni križ upozorio: Tri odvojene krize događaju se u istočnoj Africi

8:00 – Utjecaj tri odvojene krize koje su istodobno pogodile dijelove istočne Afrike doveo je do toga da stotine tisuća ljudi bude u opasnosti od gladi i bolesti. Kako javlja Independent, na afričkom kontitentu su i druge istočne države primorane na uvođenje mjera karantene kako bi se ograničilo širenje infekcije Covid-19.

No, virus je stigao u regiju istovremeno kada su poplave pogodile države, uključujući Keniju, Somaliju i Ruandu. Zbog toga se pola milijuna ljudi raselile, zbog čega je gotovo 300 potvrđenih smrti.

Rizik od obolijevanja od koronavirusa se povećao, a tu su i druge bolesti koje pogađaju taj dio Afrike. Osim bolesti i poplava, istočni dio Afrike pogodila je najgora najezda skakavaca u povijesti. Stotine insekata pustošili su usjeve što svakako utječe na zalihe hrane i izvore prihoda.

U Argentini broj potvrđenih slučajeva koronavirusa premašio 10.000

7:20 – U Argentini je broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u petak premašio 10 tisuća, uz najveći dnevni porast od početka pandemije, za njih 718, većinom u glavnom gradu Buenos Airesu, podaci su vlade. S novih 718 slučajeva u petak, broj zaraženih u Argentini porastao je na 10 649, dok je broj smrtnih slučajeva 433.

Stopa svakodnevno potvrđenih infekcija neprekidno raste tijekom posljednjeg tjedna, iako je stanje u Argentini još uvijek znatno bolje nego u susjednom Brazilu, koji ima najveću stopu zaraze na kontinentu i u petak je po broju slučajeva “izbio” na drugo mjesto u svijetu, iza SAD-a.

Argentina je u “lockdownu” u većini dijelova zemlje od 20. ožujka, što je Vlada produljila do 24. svibnja za neke dijelove, istodobno ublažavajući ograničenja kretanja i poslovanja.No, ta zemlja i dalje ima jednu od najstrožih zabrana putovanja u svijetu, koja blokira prodaju i kupnju avio letova sve do rujna ove godine.

Portugalski grad testira sve stanovnike na koronavirus

7:00 – Obalni gradić Cascais u blizini Lisabona planira biti prvi u Portugalu koji će testirati svih svojih 200 tisuća stanovnika na protutijela na koronavirus kako bi im pomoglo da uživaju u što normalnijoj ljetnoj sezoni, unatoč krizi.

Cascais je popularna i pomalo elitistička odmarališna destinacija koja okuplja bogate i slavne, a kroz inicijativu testiranja svih stanovnika, s čime su počeli u četvrtak, nadaju se provesti oko pet tisuća testova tjedno u dogovoru s jednom farmaceutskom tvrtkom i dva neovisna privatna laboratorija.

Svaki test košta pet eura, a plaća ga općina i nekoliko zaštitnika, rekao je zamjenik gradonačelnika Cascaisa Miguel Pinto Luz, ocjenjujući i da su takve inicijative potrebne i zbog povjerenja ljudi, pogotovo kada pokušavaju ponovo pokrenuti ekonomiju.

Mnoge zemlje razmatraju slična masovna testiranja zbog ubrzanja otvaranje ekonomije, a Portugal, koji je do sada imao gotovo 30 tisuća slučajeva zaraze koronavirusom i 1.277 smrtnih slučajeva, polako ublažava ograničenja od zatvaranja sredinom ožujka.

Brazil po broju zaraženih koronavirusom ‘izbio’ na drugo mjesto, iza SAD-a

Brazil je u petak sa registriranih 330.890 osoba zaraženih koronavirusom “nadvladao” Rusiju te je na drugom mjestu, iza SAD-a. U Brazilu je u petak zabilježen 1.001 smrtni slučaj od koronavirusa, čime se broj ukupno umrlih u toj zemlji povćao na 21.048, objavilo je brazilsko ministarstvo zdravstva.

No, agencija Reuters navodi da je istinski broj i slučajeva i smrti u Brazili vjerojatno veći, jer je ta zemlja pojačala testiranja.

U Sao Paulu, najteže pogođenom gradu, zračni videozapisi pokazali su redove otvorenih parcela na groblju Formosa, a takve slike i porast oboljelih prate i sve učestalije oštre kritike na račun krajnje desnog predsjednika Jaira Bolsonara zbog postupanja u pandemiji i nastavkom devastacija u amazonskoj prašumi, što dodatno produbljujuće političku krizu u Brazilu.

Otkad je počela epidemija, Bolsonaro je “izgubio” dva ministra zdravlja, nakon što je vršio pritisak da promoviraju ranu uporabu anti-malarijskih lijekova poput klorokina i hidroksiklorokinina. Otišlo je i nekoliko visokih stručnjaka za javno zdravstvo, a mnogi su zamijenjeni vojnicima, od kojih je general vojske Eduardo Pazuello kao privremeni ministar zdravstva odobrio nove smjernice za širu uporabu tih lijekova u blažim slučajevima.

Štagljar: ‘Mislim da je Hrvatska zasad napravila odličan posao s borbom protiv korone’

Igor Štagljar, molekularni biolog, javio se za N1 iz Toronta pa prokomentirao situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj. Naglasio je da život treba krenuti dalje, no uz dozu opreza jer je ovaj virus još uvijek nepoznanica.

“Mislim da je Hrvatska zasad napravila odličan posao, jedna je od najsupješnijih država u borbi protiv Covida. Ali Hrvatska ulazi u novu i neistraženu fazu koju bih se usudio nazvati najvećim open air eksperimentom nakon španjolske gripe. Za nas znanstvenike virus je još veliki misterij, znanstvenici nemaju odgovore još na brojna pitanja – hoće li biti drugog vala, jesu li ljudi koji su preboljeli imuni, zašto neki imaju teške, neki lake simptome, zašto gotovo 50% svih zaraženih nema gotovo nikakve simptome? Moramo biti oprezni”, istaknuo je Igor Štagljar.