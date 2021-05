UŽASAN PRIZOR U CENTRU ŠIBENIKA: Radnici iskopali kosti na starom groblju, pa ih ostavili razbacane po livadi

Nedavno iskopane kosti starog groblja pored crkve svetog Frane u Šibeniku ostavljene su razbacane na livadi gdje često šeću psi

Tijekom rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže u sklopu projekta šibenske Aglomeracije, građevinski su radnici prije dva mjeseca kod crkve svetog Frane iskopali ljudske kosture. Ispostavilo se da su to obiteljske grobnice iz 14. i 15. stoljeća, u kojima se, prema broju lubanja, nalazilo oko 600 ljudi. No, umjesto da arheolozi i konzervatori zaštite to područje, kosti starih Šibenčana razbacane su po travnjaku pored crkve, gdje često šeću i psi.

“Prošlog četvrtka 6. svibnja, radnici Zelenog grada u Šibeniku bagerom su prekopali staro groblje pored crkve svetog Frane u Šibeniku. Kopajući po prostoru gdje se prije pokapalo isprevrtali su i ljudske kosti koje već tjedan dana stoje razbacane po travi. Susreli smo i prolaznike koji tuda izvode svoje pse u šetnju i na naš upit znaju li da su to ljudske kosti po livadi ostali su iznenađeni. Kada će Zeleni grad to groblje vratiti u prvobitno stanje i dostojno pokopati ljudske kosti naših starih Šibenčana još nismo doznali”, za 24sata je ispričao svećenik Ivan Penava.

Kosti će vjerojatno će završiti u samostanu svetog Frane

Te su kosti pronađene tijekom postavljanja prskalica za navodnjavanje travnjaka. Bile su na svega 30 centimetara dubine. Iz arheološke tvrtke Delmat Galiot, koja je bila zadužena za istraživanje, poručili su da je njihov posao gotov.

“To su kosti iz 14. i 15. stoljeća. Oko crkve je bilo groblje, pa je za očekivati da će se kopanjem naići na ostatke. Najbolje očuvani primjerci kostiju poslani su na analizu u Zagreb, a sve kosti iz prijašnjeg istraživanja pohranit ćemo na gradsko groblje Kvanj i u Muzej Grada Šibenika. Novopronađene kosti vjerojatno će završiti u samostanu svetog Frane”, pojasnio je konzervator Marko Sinobad što će se na kraju dogoditi s kostima razbacanima po livadi.