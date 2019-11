UŽAS U OSIJEKU: Mladom veslaču (15) sajla otkinula prste dok je je držao splav na Dravi! ‘Svi smo u šoku…’

Bio je to šok i za mladog veslača, njegove kolege i klupske trenere koji su srećom brzo reagirali i mladića odvezli u osječku bolnicu

Mladi osječki veslač (15) u petak je ostao bez prstiju lijeve ruke i to ispred samo Veslačkog kluba Iktus u Osijeku. Glas Slavonije javlja da je tinejdžer na obali s još petoricom veslača iz kluba držao sajlu splava (pontona), no sajla je odjednom pukla i 15-godišnjaku otkinula prste. Naravno, bio je to šok i za njega, kolege i klupske trenere koji su srećom brzo reagirali i mladića odvezli u osječku bolnicu. Odatle je hitno prebačen u KBC Rebro u Zagrebu gdje su mu liječnici na sreću uspjeli zašiti prste. Veslač se za sada uspješno oporavlja.

Ova nesreća je pokazala kako je nabujala Drava vrlo moćna, a sreća u tom cijelom hororu pred Iktusom jest što je izbjegnuta veća tragedija. Kada su 15-godišnjaku prerezani prsti, splav je krenuo nizvodno te se zaustavio nakon što je udario u betonski stup mosta prema Baranji. Veslačima koji su ostali na splavu nije bilo ništa, čak su se odlično snašli pa su izbjegli sudar sa čamcem.

Brine li se o sigurnosti osječkih mladih veslača?

Daniel Srb, predsjednik Veslačkog kluba Iktus, za Glas Slavonije je rekao da nije bio na mjestu događaja pa da ne može sa sigurnošću reći što se točno dogodilo, no da je istina da su veslači držali sajlu s pontonom koji je bio privezan za obalu i da je nažalost stradao mladi član. Dodao je da su svi u šoku i da su ovo teški dani za klub. Ono što je pitanje jest gdje su bili treneri i tko brine o sigurnosti mladih veslača jer kao što vidimo, nabujala rijeka može biti opasna i mijenja uvjete na treninzima, osobito kada je netko na početku svoje veslačke karijere. Ovo vjerojatno nije bio prvi put da mladići drže sajlu pontona, no ovoga puta je to završilo s teškim posljedicama.

“Da, neki se pitaju gdje su bili treneri, bili su u blizini, odmah uz dečke. No, ovo je doista nesretni splet događanja. Treneri su vrlo brzo reagirali, oni su našeg člana i odvezli u bolnicu ne želeći gubiti vrijeme do dolaska vozila Hitne pomoći. Iz Osijeka je hitno prebačen na Rebro gdje su mu prsti prišiveni, on je dobro i sad samo molimo Boga da se nešto ne zakomplicira u oporavku. O njemu se brinemo mi u klubu, kako se Drava podigne ili spusti, splav se namješta za nove uvijete, tako je otkada postoji veslački klub. I ovaj put to je trebalo biti rutinsko namještanje, ali, eto, dogodilo se što se dogodilo. Nama je sve ovo užasno, zbog mladog veslača, njegove obitelji, teško je bilo što reći u ovom trenutku”, kazao je Srb za Glas Slavonije.

Policija i Lučka kapetanija su nakon nesreće napravili službeni zapisnik. Budući da se radi o maloljetniku, nameće se pitanje oko moguće kazne ako ih mladi sportaš bude tužio. Predsjednik Veslačkog kluba kaže da je to sada najmanje važno i da je mnogo važnije da se njihov član oporavi i da njegovo liječenje bude uspješno.

