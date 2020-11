UŽAS U KB DUBRAVA: ‘Majka mi je kolabirala i ležala kraj zaštopanog WC-a dok je nisu našli. Ali, nisu krivi sestre i liječnici…’

‘U dežurstvima nas zovu kolege iz drugih bolnica jer ste vi rekli u nekoj izjavi da imamo još 220 kreveta na raspolaganju, a mi grcamo”, čuje se na snimci

Iako je još u ožujku ministar zdravstva KB Dubravu odredio kao primarnu bolnicu za liječenje oboljele od covida, umjesto pripreme za veliki porast oboljelih u jesen, javljaju se problemi, niz propusta i neorganizacije.

‘Mi grcamo, a kolege šalju pacijente jer govorite da ima mjesta’

U javnost procurilo pismo liječnice koje upozorava na katastrofalne uvjete, a potom i snimka sastanka Ivice Lukšića, glavnog čovjeka za upravljanje i koordiniranjem u bolnici koji se tek nakon sedam mjeseci prvi puta sastao liječnicima operativcima.

“Nemamo dovoljno respiratora i mi moramo čekati da se neko mjesto oslobodi kojeg nema ili kojeg neće uskoro biti, a imamo mlađe pacijente koji su u jako lošem stanju i koji mogu umrijeti bez tog resporatora, a mi ne želimo da nama pacijenti umiru jer nema respiratora“, čuju se riječi jednog liječnika na snimci.

“Ja sam bila u ponedjeljak sa šest pacijenata koji su bili za intenzivnu, tko sam ja da odlučim tko će od njih ići na intenzivnu, a samo jedno mjesto“, dodaje njegova kolegica. “U dežurstvima nas zovu kolege iz drugih bolnica jer ste vi rekli u nekoj izjavi da imamo još 220 kreveta na raspolaganju, a mi grcamo”, čuje se na snimci.

Problemi u KB Dubrava su duboki i dugotrajni, a u analizi Đurđice Klancir, sugovornici ističu višegodišnje zanemarivanje moderne, ali skupe bolnice. Pritom, upozoravaju i na veliku opasnost pretvaranja bolnice isključivo u covid centar.

I Provjereno Nove TV istražilo je stanje na terenu, koje je u najmanju ruku zabrinjavajuće.

Primila terapiju za srce u zadnji čas

Liječnici i ostalo medicinsko osoblje pada s nogu od posla, ali nedostaje svega. “Veliko hvala i velika podrška liječnicima i sestrama“, ističe Silvija Zidarić. Njezina majka inače umirovljena liječnica, liječi se u Dubravi. Kao srčani bolesnik liječila se na Merkuru, no kako se zarazila koronavirusom, premještena u Dubravu.

“Oni su nju pustili 18 sati da ne ide na toalet. Ona bi to sama pokušavala, znalo se dogodit da bi čekajući sestru, ne može više izdržat, sama bi našla kolica. Dok je na WC-u netko bi odvezao kolica, onda se ona pokuša sama vraćat, onda kolabira i leži pored tog zaštopanog WC-a dok netko ne dođe i pomogne joj u krevet“, priča Silvija i dodaje da ju u dva tjedna ni jednom nisu okupali. I pritom niti najmanje ne krivi sestre i liječnike, jer kaže da i same priznaju da su dva liječnika na 28 pacijenata, i četiri sestre na 70 ljudi o kojima bi se trebale skrbiti 24 sata na dan.

Takvo preopterećenje je po život opasno jer jer, kaže, njena majka dobila lijek za srce u zadnji čas i to zato što je kao liječnica znala prepoznati da ju se ne liječi.

‘Nemamo mjesta, nemamo respiratoa, nemamo doktora, a najviše nemamo sestara’

Iako i ministar i premijer ponavljaju kako će sustav izdržati, situacija će biti samo gora upozoravaju liječnici s terena. Broj oboljelih raste, a kako je i sam ministar govorio na tiskovnoj konferenciji kada se pročulo o jezivim uvjetima, za organizacijske probleme krive su „klanovske borbe unutar bolnice“.

“Ono što stvara najviše konfuzije je hijerarhijski ustroj. Mi ne znamo tko je nama, vi ili ravnatelj, kome se obratiti za rješenja koja mi sami možemo iznaći”, pitao je Lukšića jedan od liječnika.

“Sad je osnovni problem u praksi da netko mora odgovarati za te ljude, a to je u zrakopraznom prostoru. Odgovarat će svi koji se nađu na nekom dokumentu”, dodaje drugi.

“Mi mjesta nemamo, respiratora nemamo, doktora nemamo, sestara nemamo. Sestara najviše. I što sad?“, zapitao se na sastanku još jedan liječnik. Ravnatelj Lukšić objašnjava kako on koordinira rad, ali kako neka pitanja ne može riješiti.

Kasnije, ministar je bolnicu proglasio covid centrom, postavio Lukšića glavnog za cijelu bolnicu, dok je ravnatelj bolnice, za kojeg se govori da je kadar bivšeg ministra Kujundžića, maknut ustranu.

Prepušteni sami sebi

No to i dalje nije riješilo gorući problem, nedostatak svega – od lijekova do osoblja. „Kad tražimo pomoć, ne dobijemo nikakve odgovore i šalje se loptica s jedne na drugu osobu, ono što je činjenica je da nam logistika šteka, to nam nije pravovremeno dostupno“.rekla je jedna liječnica za Provjereno.

Prepušteni su, kaže, sami sebi. A tako se, priča, ne može raditi. “Sam COVID kod nas nije najbolje zbrinut jer liječnici koji rade su kardiolozi, endokrinolozi, nefrolozi”, zaključuje.