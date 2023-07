U Babinoj Gredi poginuo je 65-godišnjak dok je uklanjao stablo oštećeno u oluji, javlja RTL Danas.

To je već peta žrtva nevremena u Hrvatskoj, a druga koja je poginula pri sanaciji. Rušili su hrast u dvorištu obiteljske kuće kad je stablo palo i usmrtilo ga na mjestu.

"Tetka je zvala nas, hitnu, sve prijatelje koji su bili tu blizu. Mi smo došli on je već bio ispod poplavio ispod drveta. Nismo mogli drvo maknut jer je bilo ukopano, onda je došla policija", prisjeća se Antonio Špijunjak kojem je stradali bio kum.

Nitko se nije odazvao

"On je već zvao pomoć da mu se to pomogne, ali nitko mu se nije odazvao pa je eto sam krenuo to raditi. Mi smo u sklopu familije došli njemu da pomognemo ali to je eto", rekla je njegova sestra Ana.

"To je jako bilo… Nije bilo za gledat. Nije zapravo ni za vjerovat zato što se on bavio s tim cijeli svoj život i nitko nije mogao vjerovat da bi se to baš njemu moglo desiti, ali eto", dodaje.

"Imamo ekipe, dolazi vojska, dolaze i šumari, i da se malo strpe. Mi smo sada sanirali 80% kuća, to nam je bio prioritet da to napravimo, a sada idemo dalje", rekao je Tomo Đaković, načelnik stožera civilne zaštite Babina Greda kaže.