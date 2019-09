‘OVO NE BI UČINIJA NIKAD, PA DA NIKAD VIŠE NE RADIM KA’ SKIPER’: Jahtaši uhvaćeni pri ispuštanju fekalija, pritom na upozorenje uzvratili vrijeđanjem

‘Za vrijeme održavanja manifestacije Light for life, strana jahta uredno vezana za rivu u Šibeniku ispušta svoje fekalije u more u trajanju sigurno jedan sat’

Ispuštanje fekalija u more iz skupocjenih plovila postalo je očito trend ovog ljeta na našoj obali, a svakodnevno smo svjedoci ovakvom drskom, bezobraznom i nehigijenskom ponašanju. Morski.hr javlja da su u samo par dana dobili dvije dojave o jahtama koje navodno prazne crne tankove fekalija u šibenskoj luci. Naravno, dok su vezane. Sve su snimili svjedoci, no čini se da je posadu za to boljela briga.

“Za vrijeme održavanja manifestacije Light for life, strana jahta uredno vezana za rivu u Šibeniku ispušta svoje fekalije u more u trajanju sigurno jedan sat. Uredno je prijavljeno Policijskoj postaji Šibenik, ali sumnjam da je uopće šta pokušano da se gospoda na dotičnoj jahti zaustave s ovim radnjama. Jedan član osoblja ne brodu je bila domaća osoba, što se dalo zaključiti po njegovom jezičnom izričaju; kad je upozoren na radnju, on je on uzvratio vrijeđanjem. Na snimci se vidi uredno ime broda i država”, napisao je jedan svjedok, ujedno čitatelj portala Morski.hr. On je poslao i fotografije i snimke događaja.

Drugo ispuštanje fekalija snimio skiper

Jedan profesionalni skiper poslao je drugu dojavu o ispuštanju fekalija u more s jahtje i to tek nekoliko dana kasnije. Cijeli događaj je fotografirao.

“Brod Sardolia u Šibeniku baca crne tankove upravo sad u 0.30 h. Na moje negodovanje čudno me gledaju. Brod je motornjak nekakvih 16 do 18 metara. Stop ovom nasilju nad obalom. Ja sam profesionalni skiper. Ovo ne bi učinija pod cjenu otkaza i nikad više da radim ka skiper”, priča ogorčeni čitatelj.

Građani kažu da su sve prijavili, ali iz policije i Lučke kapetanije kažu da prijava nema

Premda građani tvrde da su ove nemile i odvratne događaje prijavili policiji i šibenskoj Lučkoj kapetaniji, iz tih ustanova stiže odgovor da prijava nema. Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske kaže da uvidom u evidenciju nije registrirala prijave. Niti lučki kapetan Robert Baljkas kaže da nema takvih prijava.

“Inspektori u kapetaniji su ovlašteni su za pregledavanje tankova, a osnovni način dokazivanja ovakvog prekršaja je provjeravanje je li ventil od crnog tanka otvoren ili nije. Pravi vlasnici jahti u pravilu to neće napraviti, jer znaju za kazne, pa takve stvari najčešće rade oni koji su brod iznajmili. To se sigurno neće dogoditi ni velikim brodovima jer su kazne ogromne”, zaključio je Baljkas za Morski.hr.

Lučka kapetanija kao i policija pozivaju sve građane da u slučaju da uoče ovakav događaj, da ga odmah prijave na 112 i da će tada službe ovlaštene za provjeru ekocida odmah reagirati.

