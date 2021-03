UŽARENO STANJE U PETRINJI; Dumbović: ‘Govoriti da su nestala tri šlepera materijala su najogavnije laži’; Popović: ‘Podnesite ostavku!’

‘Prvih desetak dana smo improvizirali. Erupcija humanitarne pomoći zatrpala je grad, a barem 70 posto ljudi uzelo je da nije moglo više uzeti. Bio je nered i bilo je propusta’

Na Baniji se dva mjeseca nakon potresa ruše objekti u državnom vlasništvu, a kuće još nisu na redu. Građani su nezadovoljni, a u Petrinji je bilo napeto jer su građani zahtijevali donirani građevinski materijal koji im treba za obnovu kuća. “Govoriti da su nestala tri šlepera materijala, to su najogavnije laži. Ljudi lažu da bi prodali priču. Je li vi mislite da sam ja 100 komada sira uzeo i odnio svojoj kući. Kad to ponovite više puta, onda to postaje istina”, rekao je u emisiji “Otvoreno” HRT-a Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje.

Istaknuo je da je Petrinja u zadnjih 20 godina zapostavljena, da je sa cijelom Banijom zaostajala u razvoju te da se nagomilalo puno socijalnih problema. “Prvih desetak dana smo improvizirali. Erupcija humanitarne pomoći zatrpala je grad, a barem 70 posto ljudi uzelo je da nije moglo više uzeti. Bio je nered i bilo je propusta, ali sam prvih 10 dana bio sam bez komunikacije”, kazao je Dumbović te dodao da je jučer dao do znanja da više neće biti improvizacije.

One koji misle da sve znaju, angažirao je u Stožeru kako bi preuzeli odgovornost, rekao je. “Sve do jednog šlepera je dopratila hrvatska policija s kamerama. Nek dođe ministar ovdje i neka kaže da to nije istina. Oni koji su uzeli nešto više – svaki je čovjek na Baniji trebao biti policajac – da to prijavi”, kazao je gradonačelnik Petrinje.

Politički ping-pong

Proturječila mu je Silvija Popović iz Inicijative Petrinjsko proljeće i zamolila gradonačelnika da poštuje svoje sugrađane i ne optužuje ih na javnoj televiziji da lažu. Dumbović ju je prozvao da u Petrinji nije bila 15 godina, a vratila se nekoliko dana nakon potresa.

“Mi smatramo da malverzacije zaista postoje. Tražili smo popis donacija od Grada i zamolili da znamo kad će biti raspodijeljene – a to ne znamo. Gdje su obavijesti i stupići za koje danonoćno apeliramo već dva mjeseca. Napišite konkretno – gdje i kad se dijeli. Nije trebalo doći do ružnog ispoljavanja nezadovoljstva, kao ni da inicijativa građana uzme stvar u svoje ruke. Ako vidite na zbog kapaciteta i kompetencije ne možete – zatražite pomoć”, poručila je Popović.

Dodala je da su službenim putem poslali apel za zapošljavanjem ljudi. Nacionalni stožer su pitali zašto država ne može poslati druge ljude da pomognu, a oni su im odgovorili da čekaju službeni zahtjev gradonačelnika. “Radi se o političkom ping-pongu. Bliže se izbori. Poruka svima, i državnom vrhu je ‘Odmaknite se od politike’. Komunikacija je katastrofalna. Grad treba pomoć u kapacitetu i kompetenciji. Npr. lista uklanjanja objekata koju Grad treba predati stožeru čeka se predugo. Gradonačelniče, rekli ste da ste zaposlili 150 ljudi, a mi pitamo. ‘Kojeg kadra?'”, nastavila je Popović.

“Vi ste toliko nebuloza rekli o funkcioniranju lokalne samouprave. Ja vam neću biti edukator. Pitali ste me ‘Gradonačelniče, kad ćete smanjiti PDV’. Nemate osnovog znanja”, upitao ju je Dumbović. Popović mu je odgovorila da to nisu njezina pitanja, nego pitanja građana.

Stvari se odvijaju po planu

Stjepan Kostanjević, gradonačelnik Gline kazao je da su na prostoru grada Gline postavljena 582 kontejnera. Kontejnersko naselje se zavšava i nadamo se da će prvi građani u kontejnere ući za 10 dana. Nove se štete prijavljuju nakon svakog potresa, dodao je te poručio kako ne treba stvarati paniku jer se stvari odvijaju po planu. Zahvalio se svim službama koje su, kaže, na terenu od prvog dana. Siguran je da će do kraja godine prvi stanari sigurno ući u svoje obnovljene domove

Na pitanje kad će se prijeći s brzih na detaljne preglede, Josip Atalić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu kazao je da su s obilaskom terena pri kraju, ali im naknadni potresi i nove prijave – otežavaju posao. Novih šteta ima, a postojeća se oštećenja povećavaju i to građanima teško pada. Međutim, dodao je, dojam je da nije toliko veliko povećanje štete da ugrožava živote. Nadaju se, kaže, brzom prelaskom na detaljne preglede kako bi se krenulo prema obnovi. Podaci koje prikupljaju inženjeri na terenu, usmjereni su prema Fondu i očekujem da ćemo povući neka sredstva, zaključio je Atalić. Smatra da je binije ljudima vratiti sigurnost i kad obnova počne – napraviti je kako treba, da se ljudi vrate u sigurne domove.

Tko što radi i za što je odgovoran?

“U redove su dolazili i oni koji su trebali i koji nisu. Čak i oni koji su prolazili kroz Petrinju, a znali su kad se nešto dijeli. Pod maskama su dolazili oni koji imaju dobre dohotke, zelene kuće i koji su se čak i ljutili kad im netko to ne doveze do kućnog praga”, kazao je Dumbović. Dodao je da su čak morali retroaktivno pisati ugovore kako bi bilo plaćeno 40-tak branitelja koje je za pomoć pri Crvenome križu angažirao Stožer za obnovu. Novci bi im trebali stići ovih dana. Dumbović kaže da za to nije znao. Njihovi prigovori stoje, ali te ljude nije mobilizirao stožer Petrinje. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture, kaže da ni on za to nije znao.

Silvija Popović navela je podatak da će građani turskog Izmira, kojega je potres pogodio u listopadu prošle godine, u kolovozu ući u svoje domove. “Moje je pitanje gradu i državi – Što je konkretno poduzeto osim medijskog eksponiranja?”, naglasila je.

“Nigdje se u Zakonu o obnovi ne spominje izgradnja više stambenih zgrada. Članak 46A treba nadopunu. Ljudi koji su bili vlasnici stanova ne žele potpisati za uklanjanje zgrade, jer im se nigdje ne garantira da će zgrada biti izgrađena. Nude im se alternative – kuća negdje u županiji ili stan u najam po povoljnijoj tarifi”, upozorila je Silvija Popović. Poljičak nije znao dati odgovor na to pitanje. Međutim, problem je prepoznat i morat će se po tom pitanju nešto riješiti, kazao je.

“Očit je nedostatak kompetencija i kapaciteta. Gradonačelniče, iz ljubavi prema gradu – molim vas da podnesete ostavku, a mi građani tražimo povjerenika”, kazala je na zavšetku emisije Silvija Popović. Dumbović joj je odgovorio: “Petrinjsko proljeće se bavi politikom. Međutim, 15 godina ne biti u gradu i doći 14 nakon dana potresa biti dušebrižiteljica nije primjereno”. Silvija Popović je ustvrdila da Petrinju nije napustila više od dva mjeseca, a da je obišla pola svijeta.

