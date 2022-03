Sada se to zove „promišljanje“. Potraga za novim ministrima u Vladi dobila je novi profinjeni naziv, a implementirao ga je premijer osobno kada je nakon velikog karlovačkog stranačkog sijela objavio da su mu „sva stranačka tijela HDZ-a dala potporu za promišljanje o rekonstrukciji vlade kako bismo u zadnje dvije i pol godine mandata krenuli osnaženi, osvježeni...“

Prošlo je već više od mjesec dana od trenutka uhićenja ministra graditeljstva Darka Horvata, nekoliko tjedana od objava da je USKOK otvorio istrage protiv potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i ministra rada i socijalne skrbi Josipa Aladrovića, a premijer je objavio da je „dobio potporu“ da krene u – promišljanje. Još je dodao da će tek sada, kada je, eto, dobio potporu, uzeti vrijeme za analizu, da neće ništa govoriti, ni koliko bi ministrica i ministara možda mijenjao i koga bi stavio umjesto koga.

Dotle dakako cure razna imena i razne kombinacije po medijima, te se tako činjenica da bi zbog istraga USKOK trebali ministri Milošević i Aladrović odstupiti i da bi ih se hitno trebalo zamijeniti novim ministrima, ili da bi trebao odstupiti premijer jer mu je – trenutno – troje odabranika pod istragom, zamagljuje kojekakvim konstrukcijama o rekonstrukciji Vlade.

Ni riječi o korupciji u vlastitom dvorištu

Premijer naprosto nastoji ignorirati istinu da mu je najmanje dvoje ministara u ovom trenutku slabo funkcionalno, da se skrivaju od medija, da se moraju baviti istragama za nedjela u koja su navodno upleteni, a oba se nedjela ujedno tiču funkcioniranja Vlade. I to njegove, Plenkovićeve vlade. Milošević je pod istragom zbog sumnje da je sudjelovao u ubacivanju preko reda za besplatne državne poticaje, a Aladrović da je asistirao kod zapošljavanja kćerki dvojice HDZ-ovaca, no, cijelo ovo vrijeme, od trenutka kada se saznalo za USKOK-ove optužnice, premijer niti jednu jedinu rečenicu nije posvetio onome što je otkriveno, sumnjivim kombiniranjima i zapošljavanjima, nije se niti zabrinuo da se možda u utrobi njegove Vlade radi tako kako se to naslućuje iz USKOK-ovih izvida, nije niti izgovorio nekakvu frazu tipa da on kao premijer podržava svaku borbu protiv korupcije, pa i ako je ima u „njegovom dvorištu“. Ne, i on i cijela svita njegovih ministara i zastupnika, a i koalicijskih partnera, prave se da to nešto neugodno iz USKOK-ovih nalaza ne postoji i da se to ne tiče ni Vlade niti standarda koje postavlja premijer osobno.

Mjesec dana nakon otvaranja USKOK-ovih istraga koalicijski partneri i „sva stranačka tijela“ naprosto su odlučila da bi Vladu trebalo malo „osnažiti i osvježiti“. I svi skupa su zaključili da je prava osoba za novo osvježavanje i osnaživanje Vlade, dakako, Andrej Plenković.

Neki pod istragom, a neki možda uskoro

Isti onaj Plenković koji je kreirao Vladu u kojoj je jedan ministar uhićen, dvojica su pod istragom, a i treći možda uskoro. Naime, nismo tako davno pisali o vrlo neugodnom otkriću iz USKOK-ove istrage u slučaju Vjetroelektrana da bivši pomoćnik ministra Tomislava Ćorića, Domagoj Validžić, inače i dalje zaposlen u njegovom megaministarstvu koje je obuhvatilo gospodarstvo i energetiku, tvrdi da je sve radio uz znanje i odobravanje svog šefa, Tomislava Ćorića. Branio je tada premijer Andrej Plenković zdušno svog važnog ministra, a i on sam je tvrdio da su to samo komadići iz istrage, izvađeni iz konteksta, da to nije ništa, ali, eto, ovih dana, kada premijer objavljuje da će malo promišljati o svojoj Vladi, Ćorić pojačano naglašava da je njegov mandat stalno na raspolaganju premijeru, a procurile su i konstatacije da se ministar – nakon pet i pol napornih godina u Vladi – osjeća pomalo umorno, da je dao sve najbolje od sebe… Pa ako već treba osvježavati i osnaživati Vladu, možda bi i on mogao otići pripremati svoju buduću obranu pred istražnim tijelima.

Ako se, dakle, zbog istrage USKOK-a miče trojicu (Horvat, Milošević, Aladrović), a možda i četvrtog (Ćorić), to nije nikakva rekonstrukcija Vlade, nikakvo promišljanje, osvježavanje i osnaživanje, nego golo spašavanje postojeće Vlade. I Andreja Plenkovića.

Ogoljivanje Plenkovićevog kadroviranja

Svi koalicijski partneri i svi HDZ-ovci, pa i onaj koji je navodna unutarstranačka opozicija, ovih dana tako strastveno naglašavaju da daju „punu potporu“ premijeru Plenkoviću za to što se predstavlja kao rekonstrukcija Vlade. Iako bi se na prvi pogled moglo reći da se radi o novoj dozi beatifikacije Plenkovića kao onoga koji može sve, kojem se dopušta sve i koji jedini može osmisliti još jednu formulu spasa, a pred kojim se svi sklanjaju i klanjaju, cijeli se proces može promatrati i kao svojevrsno ogoljivanje Andreja Plenkovića. Kao da ga svi ostavljaju samog i jedino odgovornog za ono što se zbiva.

Ivan Paladina, neobičan i kontroverzan izbor za ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, već je definiran kao isključivo Plenkovićev izbor (uz potencijalnu asistenciju savjetnika iz sjene, Mate Granića, a možda i Ivana Vrdoljaka), a sada i ovo teatralno zatvaranje Plenkovića u njegov vlastiti laboratorij iz kojeg će do Uskrsa ispasti nekoliko novih imena ministara a da nitko zapravo neće i ne smije znati u kom smjeru ide, upravo pokazuju taj proces novog odljepljivanja Andreja Plenkovića od stranke i njegovu sve veću sumnju u suradnike koji ga okružuju.

A možda bi i dr. Vice mogao?

Zato se i pušta pod normalno da Davor Filipović, propali kandidat za gradonačelnika Zagreba, koji je već nagrađen mjestom u NO INA-e, bude predstavljan kao kandidat za novog ministra iznimno važnog ministarstva, gospodarstva i energetike. Onaj Filipović koji je ušao u narodne legende i rekordno veliki broj memova na društvenim mrežama u vrijeme kandidature, koji je već ovjenčan kao tipični reprezent Plenkovićevog pogubnog kadroviranja, sada bi se mogao uspeti još više na ljestvici. Za sada još nitko ne spominje kao kandidata za ministra doktora Vicu Mihanovića, no kako je krenulo, mogao bi uskoro i on ponovno zablistati...

Ni Davor Božinović, niti Gordan Jandroković nisu se osvrnuli na tezu iz posljednjeg broja Nacionala da sudjeluju u unutarstranačkoj „detronizaciji Plenkovića“, a neovisno o tome što se Nacional poziva na neimenovani izvor iz HDZ-a, nema sumnje da se radi o spekulacijama koje bi političari koje se dugo smatralo najbližim Plenkovićevom suradnicima, ako su posve neutemeljene – trebali vrlo jasno demantirati. Nacional je spominjao i Ivana Anušića i potencijalnu pobunu čak osmero HDZ-ovih zastupnika iz Sabora ako se na listi „palih“ ministara nađe i Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU koja je u Vladu stigla kao prijedlog potpredsjednika HDZ-a i uspješnog HDZ-ovog župana Ivana Anušića, no Anušić je, za razliku od šutljivog Božinovića i Jandrokovića, na dan sastanka svih stranačkih tijela, nakon objave teksta u Nacionalu obilno nastupao u medijima i tvrdio da u HDZ-u nema nikakve pobune, da on „neće rušiti nikoga“, ponajmanje svoju Vladu, a što se tiče rekonstrukcije Vlade koja će se dogoditi do Uskrsa unaprijed je ustvrdio da će biti „potvrđena sva imena koja predloži premijer“.

No, i kod Anušića se našao trag podsjećanja da je ova Vlada prije svega Plenkovićeva odgovornost, da jest i da će biti onakva kakvom je oblikuje Plenković osobno. „U ovom trenutku, premijer je taj koji bira Vladu i bira svoje suradnike. On će dati prijedlog i taj će prijedlog biti odobren.“, izjavio je Anušić. Nitko više ne spominje Plenkovićev tim, niti je više jasno tko jest u Plenkovićevom najužem timu.

Počinje pozadinsko trgovanje

Ostanak ili pad ministrice Tramišak bit će pak izuzetno zanimljiv pokazatelj budućih odnosa u stranci. Za razliku od Plenkovićevih Horvata, Miloševića, Aladrovića, Ćorića, ona nije zahvaćena nikakvim USKOK-ovim istragama, nego se našla pod lupom javnosti zbog činjenice da je otkazala posao kontroverznoj tvrtki Omega Software, da su dodjele posla tvoj tvrtki u mandatu njezine prethodnice Gabrijele Žalac pod istragom, a da je ona sama počela dobivati prijetnje. Premijer se, po svemu sudeći, uvrijedio kada je za prijetnje saznao iz medija, i to je nazvao – bizarnim. Nema sumnje da je to bio pokazatelj da ministrica Tramišak nikada nije ušla u krug ministara koji su često na liniji s premijerom, ali ni premijer nije reagirao premijerski. Nije pozvao na razgovor svoju ministricu, nego je javno demonstrirao svoju uvrijeđenost i tako javno pokazao da svoje ministre dijeli na miljenike koje će braniti pod svaku cijenu, na primjer – Banožića ili Aladrovića, i one koje će kinjiti i kad ne treba i koje će koristiti za „trgovanje“ za spas svojih miljenika.

Tako se sada ministrica Tramišak, koja bi se trebala baviti fondovima EU, spominje kao svojevrsni „materijal“ za trgovanje: ako će se, primjerice, micati Banožića, onda će morati i nju...

Ono što Plenković želi prodati kao promišljanje, osvježenje i osnaživanje Vlade posve jasno se razotkriva kao golo trgovanje, krpanje i prekrajanje jedne od najslabijih hrvatskih vlada od 1990. naovamo. Bit će to samo novi krug Plenkovićeve potrage za slabijima, nesigurnijima, poslušnima, za materijalom koji bi on mogao mijesiti kako želi, bez razumijevanja da se snaga Vlade mjeri prema svim ministrima, a ne prema dojmu koji on kao osoba želi ostaviti.