Osim stana od 96 kvadrata, država je predstojniku Plenkovićevog ureda, Zvonimiru Frka- Petešiću na korištenje dala još dvije nekretnine u vlasništvu Državnih nekretnina, također u strogom centru Zagreba, točnije, u Palmotićevoj 24. Navode da se radi o garaži i podrumu koji se adaptira, a kao investitor su navedene Državne nekretnine.

Državne nekretnine su u srijedu navele da prostori nisu dani Frka-Petešiću na korištenje, ali da su ondje "možda privremeno smještene njegove pokretnine".

No idući dan su za Index iz Vlade ipak pojasnili što je to smješteno i prema kojoj logici. Doduše nisu pojasnili koliko to "privremeno" traje. "U garaži se nalazi automobil Golf gospodina Zvonimira Frka-Petešića iz 2001. godine", potvrdili su iz Vlade.

Dodaju kako su Frka-Petešiću iz Državnih nekretnina 2017. rekli da u garaži i podrumu u Palmotićevoj ulici može držati svoje pokretnine te da on "nije tražio ništa što mu ne pripada".

"Gospodinu Frki-Petešiću nisu dodijeljene nekretnine na korištenje na navedenoj lokaciji, već kao i drugi korisnici službenih stanova ima mogućnost privremenog smještaja pokretnina u zajedničkim dijelovima u okviru prostorija Državnih nekretnina. Jednaka mogućnost vrijedi i u pogledu korištenja parkirnog mjesta", pravdaju se iz Vlade.