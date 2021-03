UZ PROMJENU SATA STIŽE NAM I PROMJENA VREMENA: Prognoza za vikend ne donosi dobre vijesti, ali od ponedjeljka…

Nakon toplog i sunčanog petka, vikend će obilježiti porast naoblake, kiša u kopnenim krajevima, zahladnjenje, ali i prelazak na ljetno računanje vremena

Prostrano polje povišenog tlaka ovih nam je dana donijelo sunčano i nešto toplije vrijeme. No, frontalni poremećaji sa sjeverozapada, koji će, doduše oslabljeni, stići do nas tijekom vikenda mogli bi narušiti stabilne prilike. Tako će tijekom petka biti uglavnom sunčano. Ujutro i prijepodne bi oblaka ponegdje moglo biti u unutrašnjosti i u Podunavlju. Vjetar najprije slab, a potom će poslijepodne okrenuti na umjeren južni i jugozapadni, na moru i jugo. Jutro je manje hladno od ranijih, a temperature će ponegdje na kopnu doseći i 20 stupnjeva, sumirao je RTL-ov meterolog Dorian Ribarić vrijeme prije vikenda, odnosno promjene vremena.

Vrijeme za vikend

“Na moru će vikend proteći uz vrijeme po jugu, izraženije u subotu kada može imati i jake udare. Oblačiti će se već rano ujutro, a najviše će se oblaka skupljati, kako to obično biva, na širem riječkom području gdje se najprije i očekuje mjestimice slaba kiša. Do večeri će porasti vjerojatnost za koju kap i duž ostatka obale, no prema jugu će uglavnom i ostajati suho. Nedjelja donosi slabljenje južine i postupno razvedravanje, a temperatura se neće znatnije mijenjati”, progonzirao je Ribarić vikend na jadranskoj obali.

Na kopnu će, pak, prvi dio subote biti sunčanu i relativno toplo, da bi se mjestimična kiša do kraja dana i pogotovo u noći na nedjelju iz gorja proširila i na ostatak unutrašnjosti. Na vrhovima planina moguća je susnježica i snijeg. Srećom, oborine će, prema Ribarićevoj prognozi, brzo prestati no iza njih će ostati dosta oblaka i svježina. Od ponedjeljka se očekuje povratak u sunčaniju i topliju rutinu.

Promjena sata

Tako nam predstojeći vikend donosi čak dvije razmjerno nepovoljne promjene – meteorološku i kronološku. Naime, u kišnoj noći sa subote na nedjelju prelazimo na ljetno računanje vremena. “Gubimo sat sna, a prije toga će nam glavobolje zadavati izražena južina. Srećom neće biti ni obilnih oborina ni olujnog vjetra, a i proljetna toplina ubrzo će opet početi”, zaključio je meteorolog Ribarić.