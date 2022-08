Još uvijek traje potraga za muškarcem za kojim su policajci jučer pucali na benzinskoj postaji u Sinju. Nakon dojave da je otišao iz kuće i da bi mogao sam sebi nauditi, uočen je u osobnom automobilu na benzinskoj postaji, pa je patrola krenula po njega kako bi ga odvratili od nauma, međutim došlo je do incidenta.

Mladi policajac je izvukao oružje i zapucao, a iz splitske Policijske poslali su priopćenje u kojem su potvrdili korištenje službenog pištolja jer je muškarac, za kojim su tragali, na njih krenuo automobilom. Splitska policija ispituje opravdanost korištenja vatrenog oružja, o čemu će izvijestiti i Državno odvjetništvo, javlja RTL.

'Iz uredne obitelji'

"Policija da, ima pravo ako je ugrožena, ja tako smatram, a drugom nikom ne bi dozvolila", kaže Ljilja iz Sinja.

"Ne znam sad što je bilo, ali znam da je obitelj uredna. Znam da je obitelj bila uredna i sve to, to me iznenadilo, eto to me iznenadilo, baš iznenadilo", rekao je Sinjanin Dražen.

"Ja ne znam šta je u čijoj glavi, to ne more niko znat. Policija radi svoje, a mi radimo svoje, ne zna, ne znam, površno i ništa", kaže Ivan iz Sinja.

HGSS: 'To je bio mali sukob unutar familije'

Policija i dalje intenzivno traga. Uz policiju jučer su na terenu bili i pripadnici HGSS-a. No nakon incidenta na benzinskoj postaji, oni su od potrage odustali. ''Mi na području centra 112 izlazimo na ovakve potrage, kada stvari krenuo onako kako krenu i mi vidimo da to više nije za nas, onda se povlačimo iz te potrage u dogovoru s policijom. S njima imamo fantastičnu suradnju i dobru koordinaciju'', rekao je pročelnik stanice HGSS Split Darko Gavrić Ćerćo.

HGSS: Rekordna godina po broju intervencija

Pojasnio je da HGSS prestaje sudjelovati u potrazi jednom kada sve postane policijski posao. U petak je na Hvaru prijavljen nestanak mlađe muške osobe, a jutros je policija otkrila da je on na graničnom prijelazu na sjeveru Hrvatske. ''Centar 112 ocjenjuju koja žurna služba se treba dignuti, pa smo tako jučer dobili tu dojavu. Na kraju se ispostavilo da je to bio nekakav mali sukob unutar familije. Policija će ispitati sve okolnosti'', kazao je Gavrić Ćerćo.

Bilo je puno potraga tijekom ove turističke sezone, Gavrić Ćerćo kaže kako svi govore o rekordnim brojkama ove godine. ''Po broju intervencija, mislim da će ova godina biti rekordna'', rekao je Gavrić Ćerćo.