UZ JOSIPU RIMAC ‘PALE’ SU JOŠ TRI HDZ-OVKE: Otkriveno je tko su one i kako su došle do svojih političkih funkcija

U sklopu velike akcije policije i USKOK-a jučer je uhićeno 13 osoba, među kojima su i HDZ-ove dužnosnice Ana Mandac, Nataša Turbić i Ružica Njavro

Zbog sumnje u korupciju policija je u suradnji s USKOK-om u petak provela veliku akciju te uhitila čak 13 osoba, među kojima su i neki politički dužnosnici iz redova HDZ-a, poput državne tajnice u Ministarstvu uprave i bivše gradonačelnica Knina Josipe Rimac te direktora Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića. Osim njih i nekoliko poduzetnika, istragom su obuhvaćene dužnosnice nekoliko državnih tijela i agencija.

Fondovi, obrti i gestalt psihologija

Ana Mandac je do jučer bila pomoćnica ministra u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Nju je Vlada na telefonskoj sjednici, zajedno s Josipom Rimac, nakon uhićenja smijenila s dužnosti na kojoj se nalazila od 2016. Prije dolaska na funkciju 10 godina je bila vlasnica obrta za pripreme i organizaciju aktivnosti vezanih za natječaje za financiranje iz Fondova Europske unije (“Od ideje do provedbe”). Uz to bila je, najprije zamjenica, a potom i predsjednica Nadzornog odbora Badela 1862, kao i vanjska članica tog tijela.

Završila je gimnaziju u Banjoj Luci, a potom Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu. No, to joj nije bilo dovoljno pa se u Njemačkoj obrazovala u području gestalt psihologije i pedagogije, a u SAD-u je pohađala edukacije za imago teraputa, piše Jutarnji list.

U svojoj imovinskoj kartici je prijavila dva stana u Zagrebu; jedan u Vrapču od 78 četvornih metara i drugi od 39 četvornih metara. U vlasništvu ima automobil Toyota Auris. Prijavila je i kredit od 71.753 tisuće eura, podignut 2014., koji glasi na supruga te pozajmicu od 103.283 kune iz 2015. godine koju je uzela u PBZ-u.

Kuma Josipe Rimac

Nataša Turbić je HDZ-ova načelnica općine Gračac s plaćom od 11.110 kuna. Na to je mjesto došla nakon lokalnih izbora 2013. godine. Ima titulu profesorice njemačkog i francuskog jezika te književnosti koju je stekla na Sveučilištu u Zadru. RTL je još jučer pisao kako je majka dvoje djece i vjenčana kuma Josipe Rimac. U imovinskoj kartici navela je suvlasništvo nad kućom s okućnicom u Gračacu od 874 kvadrata. Prijavila je i suprugovu Škodu Octaviju i dva kredita.

Od Ferenščice do ministarske tajnice

Ružica Njavro je tajnica kabineta u Ministarstvu poljoprivrede, a u veljači je imenovana i članicom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Studirala je na Fakultetu političkih znanosti. Na lokalnim izborima 2013. bila je nositeljica kandidacijske liste HDZ-a i koalicijskih partnera za Vijeće zagrebačkog Mjesnog odbora Ferenščica, a na predsjedničkim izborima dvije godine kasnije, bila je organizacijska tajnica Središnjeg koalicijskog stožera Kolinde Grabar-Kitarović.

