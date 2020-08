UZ DRŽAVNU POTPORU NAJVIŠE STANOVA KUPILI MLADI U ZAGREBU: Brojke iz slabije razvijenih krajeva zabrinjavaju, traži se rješenje

U županijskom središtu Vukovaru lani su bila samo 24 subvencionirana kredita, u Kninu samo njih 13, u Iloku i Benkovcu po 1, u Trilju i Kutjevu po 3, Slunju 4, u Lipik i Otočcu po 9, Pleternici 11, a u Novoj Gradiški 14 subvencioniranih kredita za mlade

Subvencioniranjem stambenih kredita za mlade do 45 godina od 2017. godine, prema podacima Ministarstva graditeljstva, osiguran je dom za oko 9410 obitelji, a u obiteljima koje koriste subvencije dosad je rođeno 1528 djece, piše u ponedjeljak Večernji list.

Lani je odobreno čak 4150 zahtjeva za subvencioniranjem kredita mladima, no i dalje se nastavlja trend da najviše subvencija za kupnju stana, kuće ili izgradnju kuće koriste mladi u najrazvijenijim gradovima i općinama Hrvatske.

Vladajući su shvativši da subvencije najmanje koriste mladi u slabije razvijenim i najnerazvijenijim općinama i gradovima omogućili im subvencioniranje kredita do 51% mjesečne rate prvih pet godina te još dvije godine za svako rođeno dijete, a Zagrebu i drugim najrazvijenijim općinama i gradovima ranije su subvencioniranje smanjili na 30% rate kredita, no ni to nije pomoglo u promjeni trenda.

I lani je najviše subvencioniranih stambenih kredita bilo u Zagrebu (1044), zatim slijedi Osijek s 235 subvencioniranih nekretnina, Rijeka (150), Split (120), Velika Gorica (98), Varaždin (98), Slavonski Brod (88), Čakovec (85), Karlovac (79), Vinkovci (74). Među 10 gradova u kojima je odobreno najviše subvencioniranih kredita njih šest ubraja se, prema indeksu razvijenosti, u najrazvijenije, a to su Zagreb, Split, Rijeka, Velika Gorica, Varaždin, Čakovec i u njima država subvencionira mladima 30% rate kredita.

U Vukovaru samo 24 kredita

U najnerazvijenijim i slabije razvijenim i opustošenim gradovima kao što su Knin, Kutjevo, Petrinja, Županja, Ilok, Slunj, Trilj, Benkovac, Nova Gradiška, Pleternica, Lipik, Vukovar, Otočac bilo je najmanje subvencioniranih stambenih kredita za mlade iako im se rata kredita subvencionira ovisno o razvijenosti grada od 42% do 48%.

Na pitanje hoće li se ubuduće povećati subvencije za kredite u nerazvijenim i slabije razvijenim gradovima i općinama, a smanjiti u najrazvijenijim, glasnogovornik tog ministarstva Vanja Ovčar nam je kratko kazao: “Još se oko toga vode razgovori”, piše u ponedjeljak Večernji list.