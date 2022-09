Idući mjesec svi će korisnici dječjeg doplatka, a riječ je o približno 125 tisuća roditelja, uz redovni mjesečni dječji doplatak dobiti i jednokratnu isplatu od 300 do 1100 kuna, ovisno o broju djece, piše u srijedu Večernji list.

Za jedno dijete stiže 300 kuna, za dvoje djece pojačanje je 500 kuna, troje 700 kn, četvero 900 kuna, a petero i više 1100 kuna. Država svaki mjesec isplaćuje oko sto milijuna kuna dječjeg doplatka, dok će jednokratna listopadska isplata težiti oko 62 milijuna kuna. Dječji doplatak danas prima oko 250 tisuća djece, još prije tri godine na popisu ih je bilo 300 tisuća, a prije dvadeset godina nešto više od pola milijuna!

Gleda li se radni status roditelja, većina ih je zaposlena, no kod 80 tisuća djece roditelj primatelj doplatka je nezaposlen, a takvih je trenutno 37 tisuća. Isto tako, dječji doplatak stiže i u 8000 umirovljeničkih obitelji s 11 tisuća djece. Ovisno o primanjima kućanstva, doplatak po djetetu iznosi 199 kn, 249 kn ili 299 kuna, uz neka dodatna pojačanja za obitelji s više djece, braniteljsku djecu te djecu s invaliditetom.

Smanjuje se broj korisnika

Da bi neka obitelj dobila dječji doplatak, prihodi po članu obitelji moraju biti manji od 2328 kuna mjesečno, odnosno moraju biti ispod 70 posto proračunske osnovice. Tročlana obitelj koja, primjerice, raspolaže sa 7 tisuća kuna na mjesec nema pravo na doplatak. Nisko postavljen limit, uz iseljavanje i manje rođenih, glavni je razlog što se drastično smanjuje broj korisnika. Sve do 2017. taj je limit bio još i niži - 50 posto osnovice - ali ga je Plenkovićeva Vlada oprezno digla na 70 posto. Tad su procjenjivali da će promjena limita povećati broj djece koja imaju pravo na isplatu za 150 tisuća, no to se nije dogodilo, već i dalje imamo pad.

Pronatalitetna politika kod nas se vodi na dva kolosijeka. Obiteljima s djecom koja imaju niža primanja pomaže se s dvjesto do tristo kuna doplatka po djetetu svaki mjesec, dok zaposleni roditelji s boljim primanjima plaćaju manji porez na dohodak preko olakšice za uzdržavanu djecu. Olakšice za djecu povećavaju primanja njihovih roditelja za najmanje dvije milijarde kuna godišnje, piše novinarka Večernjeg lista Ljubica Gatarić.