UVOZIMO GOTOVO 500 TONA RIBE IZ ULTRAZAGAĐENE RIJEKE U VIJETNAMU: ‘Psi to nisu htjeli… strava’; evo što kaže ministarstvo

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su laboratorijski rezultati analiziranih pošiljki vijetnamskog soma bili zadovoljavajući

Prije nekoliko dana čitatelj je na adresu naše redakcije poslao zabrinuti mail o vijetnamskom somu, odnosno uvozu te ribe na naše tržište. “Igrom slučaja, iz čiste znatiželje malo smo po internetu potražili i našli…..strava. Nismo mogli povjerovati što smo kupili, a u društvu smo imali dvoje male djece i jednu trudnicu. Ponudili smo termički obrađene filete psima, ponjušili su i nisu ih pojeli, odlučili smo baciti filete ribe”, napisao nam je čitatelj.

O spornoj ribi dosta se pisalo i prije nekoliko godina. U medijima se našla kada su je na splitskoj tržnici prodavali pod zubaca i to s izrazito visokom cijenom. Lažnu deklaraciju osudili su u tadašnoj inspekciji, no doduše one koji su je pod njom prodavali nisu uhvatili.

Uvoz u EU odobren u rigorozne kontrole

Mediji su tada pisali, a na te napise zasigurno je naišao i naš čitatelj da se “vijetnamski som” uzgaja na farmama u rijeci Mekong, inače jednoj od najzagađenijih rijeka na svijetu.

“Prepuna je kemijskih otrova i bakterija jer se uzgaja u industrijski otpadnoj vodi koja čini veliki udio spomenute rijeke. Ne postoji ništa prirodno u njoj. Nesretne životinje hrane se neupotrebljenim ostacima drugih riba, sušenim pa mljevenim kostima, glavama i repovima, pomiješanim sa sojinom sačmom. Na takav način nastalo je i oboljenje “ludih krava” u Britaniji, kada su goveda hranjena ostacima drugih krava”, pisao je, između ostalog tada portal Dietmindspirit.org opisujući pojavu jeftine ribe diljem svijeta pa i u Europi.

No, unatoč svemu tome uvoz vijetnamskog soma u Hrvatsku je dozvoljen, jer kako poručuju iz Ministarstva poljoprivrede nije potvrđena izravna povezanost navedenog proizvoda životinjskog podrijetla s ugrozama sigurnosti hrane. Navode kako riba, za koju priznaju da ima nutritivno slabu kvalitetu, stiže iz Vijetnama ali da je inače uvoz ribe iz trećih zemalja u EU, kojoj i Hrvatska pripada, vrlo rigorozno kontroliran. Pritom ističu da se inače hrana životinjskog podrijetla iz zemalja trećeg svijeta u EU uvozi samo ako je proizvedena u objektima koje je EU odobrila i u kojima su njene inspekcije već bile.

Od početka godine uvezeno 488.890,20 kg ‘vijetnamca’

“Od 1.1. 2017. do danas u Republiku Hrvatsku preko hrvatskih graničnih veterinarskih postaja (Luka Rijeka) uvezeno je 25 pošiljka zamrznutog fileta soma (Pangasius spp.) u ukupnoj neto težini od 488.890,20 kg. Sve pošiljke su bile podrijetlom iz Vijetnama i prilikom uvoza ih je pratila veterinarska dokumentacija iz koje je očito da fileti potječu od soma iz akvakulture odnosno uzgoja.

Od 25 pošiljka službeno je uzorkovano u svrhu laboratorijskih analiza (na prisutnost štetnih tvari) 5 pošiljaka i u svim slučajevima su rezultati laboratorijskih analiza bili zadovoljavajući”, odgovorili su nam iz Ministarstva poljoprivrede.

Inače, Hrvati uvijek pored “vijetnamca” mogu izabrati domaćeg soma odnosno tzv. europskog čija se proizvodnja unatrag pet godina kreće od 30 do 40.000 kilograma.

Rezultati 117 inspekcijskih nadzora

U Ministarstvu inače navode i da su u prvih pet mjeseci ove godine obavili 117 inspekcijskih nadzora objekata za uskladištenje proizvoda ribarstva i objekata za uskladištenje hrane u uvjetima kontrolirane temperature gdje se također uskladištuju proizvodi ribarstva.

“U 34 predmeta utvrđene su nesukladnosti, te se o tome vode upravni postupci o ispravljanju nesukladnosti. Pregledano je 17 ribarnica, te su u 7 njih također utvrđene nesukladnosti i vode se upravni postupci. Nesukladnosti su vezane uz krivo deklariranje odnosno nenavođenje ispravnog naziva ribljeg proizvoda”, rezimiraju u Ministasrtvu.