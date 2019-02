UVODE SE VELIKE PROMJENE U VOZAČKE ISPITE: Hoće li ovo zbog ovog biti više ili manje padova na polaganju?

Iz HAK-a ističu kako bi nova tehnološka rješenja trebala povećati transparentnost polaganja te drastično smanjiti birokraciju

Kao što je i najavljivano, HAK je od početka ove godine počeo uvoditi tablete s programskom aplikacijom namijenjene ovlaštenim ispitivačima HAK-a dok provode ispit. U HAK-u ističu da će tako čitav proces biti brži, jednostavniji i transparentniji.

Ujednačavanje kriterija

Glavna prednost za HAK je to što će tableti, kažu povećati objektivnost i povećati ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkih ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, dok će polagačima ubrzati izdavanje vozačke jer će nakon što kandidat položi vozački ispit, ispitivač putem aplikacije u vrlo kratkom roku poslati njegove informacije na server MUP-a i HAK-a u obliku e-Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu.

Nova tehnološka rješenja, poput tableta, pridonijet će boljoj i kvalitetnijoj osposobljenosti kandidata za vozače, njihovoj boljoj pripremljenosti za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima, poboljšanju sigurnosti mladih/novih vozača kao i, na kraju krajeva, poboljšanju sigurnosti prometa na cestama, smatraju u HAK-u, piše Večernji.

U drugoj fazi , snima se što polagač radi

No iduća faza, koju su prošle godine najavili u HAK-u, trebala bi transparentnost podići na još veću razinu. Konkretno, ispred vozila u kojima se polažu ispiti, kada se za to ispune uvjeti, bit će postavljene kamere.

“Sve navedeno doprinijet će boljoj i kvalitetnijoj osposobljenosti kandidata za vozače, njihovoj boljoj pripremljenosti za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima, poboljšanju sigurnosti mladih, odnosno novih vozača kao i doprinos poboljšanju sigurnosti prometa na cestama”,rekao je krajem prošle godine Alen Vojvodić iz Hrvatskog autokluba.

Više od polovice pada ‘vožnju’

Ostaje samo pitanje hoće li to dovesti do više ili manje padova na vozačkom ispitu. Ukupna prosječna prolaznost iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, primjerice, kreće s u okvirima od 49 do 53 posto, a iz praktičnog predmeta Upravljanje vozilom od 56 do 62 posto. Drugim riječima, otprilike polovica kandidata barem jednom “padne” na pismenom i praktičnom dijelu osposobljavanja za vozača.