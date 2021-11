Od ponedjeljka će vrijediti nova pravila za sve zaposlene u svim gradskim, državnim i javnim institucijama gdje će morati imati COVID potvrde, a u Stožeru i dalje ne znaju kako će tu odluku provesti.

Najveći problem je u školstvu s obzirom na to da oni nemaju redare i zaštitare. COVID potvrde će biti obavezne za 60 tisuća učitelja i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

Tri mogućnosti

''Konkretnih uputa za sada nema. Ministar je na seminaru ravnatelja na kojem sam i osobno bio rekao da će biti do petka. To bi moglo biti baš u sami petak pa nam onda slijedi lijepo vikend za proučavanje i da se sve do ponedjeljka posložimo, a kako nitko ne razmišlja previše'', rekao je Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa u Bregani za RTL Direkt.

Trenutno se razmatraju tri mogućnosti:

testiranje u ovlaštenim institucijama i laboratorijima testiranje u školama samotestiranje

'Svi smo zbunjeni'

Ravnatelj zagrebačke Osnovne škole Većeslava Holjevca kaže da se učitelji ne bi trebali testirati u školama, nego na za to predviđenim mjestima.

''Nije logično da ljudi u kafiću mogu sjediti bez ikakvih potvrda, a u školi morate imati sve potvrde. Mi ovdje u kontroliranim uvjetima sjedimo, dezinficiramo prostoriju, a 50 metara dalje ne postoje nikakvi epidemiološki uvjeti', kazao je Slaven Staklenac, ravnatelj OŠ Većeslava Holjevca u Zagrebu.

''Svi smo zbunjeni jer ne znamo što nam je činiti. Svašta prolazi kroz glavu, ali stvarno ne mogu ništa reći dok nema tih uputa. Da li ćemo dnevno skenirati te potvrde, ili ćemo ljude koji imaju potvrde zapisati do kad im vrijede'', izjavila je Tajana Bandera-Mrakovčić, ravnateljica OŠ Nikola Tesla Rijeka.

Spremačice i domari kao covid redari

U dubrovačkoj gimnaziji već razmišljaju tko će u školi biti covid redar.

''Ukoliko nam ne daju neke upute najvjerojatnije će to biti spremačice ili domari. Vidjet ćemo kako ćemo to rasporediti, ali snaći ćemo se. Korona situacija je zabrinjavajuća, no prisila nikada nije urodila nikakvim plodom'', rekla je Katarina Tolj, ravnateljica Gimnazije Dubrovnik.

U OŠ u Bregani jedna učiteljica je najavila da se neće testirati pa se vraća na rodiljni dopust. Brojne škole u manjim sredinama pa tako i njih muči testiranje u područnim školama koje su udaljene i po 50 km od matične.