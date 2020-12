‘UVIJEK SE MORAMO BOJATI’: Josip Zaher iz HGK objasnio zašto se nada da neće doći do zatvaranja trgovina u prosincu

Josip Zaher: ‘Vjerujem da neće doći do zatvaranja trgovina jer je prosinac najizdašniji mjesec i po prihodima i državi zbog PDV-a i ostalog’

Potpredsjednik HGK za trgovinu i financije Josip Zaher rekao je za N1 da se nada da neće biti zatvaranja trgovina u prosincu jer se radi o najizdašnijem mjesecu. “Ova godina je počela obećavajuće s rastom prometa, ali dolaskom pandemije doživjeli smo oštar pad. Pred nama je Božić, trgovina će doživjeti ono što zadnjih desetak godina nije doživjela”, dodao je.

Zaher smatra da će doći do pada prometa za oko 7% na godišnjoj razini. “Vjerujem da će ipak doći do pada u 12. mjesecu, ali neće toliko utjecati na ukupni pad”, kaže te dodaje da se nada da neće doći do zatvaranja trgovina.

“Vjerujem da neće doći do zatvaranja trgovina jer to je najizdašniji mjesec i po prihodima i državi zbog PDV-a i ostalog. Nije samo prihod ovdje važan, trgovina je ispoštovala sve mjere Stožera, tu je najmanji broj zaraženih jer se poštuju mjere”, smatra Zaher.

Istaknuo je da više nema gužvi kakve su bile, da ljudi drže fizičke razmake, a veliki centri su postavili brojače i imaju zaštitare. “Uvijek se moramo bojati, moramo poštovati mjere i čuvati sebe i okolinu. Vjerujem da ćemo 12. mjesec ostvariti kakve-takve promete”, zaključio je za N1.

