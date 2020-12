‘UVIJEK JE MOGUĆE DOBITI NUSPOJAVE’: Evo kako će se pratiti nepovoljne situacije nakon cijepljenja protiv koronavirusa

Naručenih pet milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa će u Hrvatskoj u upotrebu pustiti HALMED iz kojeg poručuju da će pratiti razvoj mogućih nuspojava

Jednom kada cjepivo protiv koronavirusa i bude odobreno u Hrvatskoj, već naručenih pet milijuna doza će u promet pustiti Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Naime, to tijelo daje dozvole i odobrava korištenje lijekova, a Jelena Krajačić Bucić je pojasnila kako će pratiti potencijalne nuspojave cjepiva.

“Nuspojave će se pratiti na uobičajen način kao i za sva druga cjepiva. No, s obzirom da je to prvo cjepivo protiv takve bolesti, ono će se pojačano pratiti, ne samo u Hrvatskoj, već po cijeloj EU. Zbog toga se još uvijek razrađuje plan praćenja nuspojava kod svih cjepljenika. Ljudi će se javljati za nuspojave kao i do sada, svojim liječnicima, oni će pak prijavljivati HZJZ-u i Agenciji koji zajednički objavljuju rezultate. No, svaki cjepljenik će se moći prijaviti Agenciji, putem aplikacije. Prijavit će bilo koju nuspojavu koju primijete”, rekla je Krajačić Bucić za Dnevnik.hr.

Moguće nove nuspojave

Uz već uobičajene nuspojave kod svakog cijepljenja poput oticanja, crvenila ili boli, tijekom kliničkih ispitivanja cjepiva protiv koronavirusa zabilježene su i glavobolja te umor. Stručnjakinja ne isključuje da bi se tijekom cijepljenja kod nekih ljudi mogle razviti i nove nuspojave. “Uvijek je moguće, jer ljudi su individue. Isto tako će se provoditi ispitivanja i dugoročno, tako da će se prikupljati nuspojave kroz duži period i onda će se moći donijeti neko izvješće o tome”, objasnila je.

Paralelni postupci

Ono što razlikuje druga cjepiva od ovih jest to što je za razvoj cjepiva protiv koronavirusa bilo potrebno manje od godinu dana, zbog čega mnogi postavljaju pitanje njihove sigurnosti. “U tom periodu od godine dana, mogu se provesti i ispitivanja i ocjena, na način da se sažmu ti postupci. Oni se nikako nisu skratili i oni nisu utjecali na kakvoću ili na sigurnost cjepiva. Samo su na neki način paralelno proveli te postupke, pa se onda uspjelo dobiti malo na vremenu. Ocjenitelji su primali sve rezultate kako su dolazili i oni su ocjenjivali sva ispitivanja kako su dolazila”, uvjerava Krajačić Bucić.

