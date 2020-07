UVERTIRA ZA BITKU ZA ZAGREB: Tomašević bi mogao bi imati puno opasnijeg protivnika od potrošenog Bandića. Čeka nas okršaj teškaša?

Protiv Milana Bandića, nikad zrelijeg za pad, Tomislav Tomašević odranije najavljuje izborni sraz u Zagrebu, a isto je ponovio i sinoć, slaveći uspjeh na parlamentarnim izborima. No, u međuvremenu se profilirao još jedan vrlo ozbiljan kandidat koji bi, sudeći po rezultatu na parlamentarnim izborima, mogao Tomaševiću biti opasniji protivnik od Bandića

U sjeni jučer okončanih parlamentarnih izbora počele su se dijeliti karte i za jednu izbornu partiju koja je na redu u svibnju iduće godine – lokalne izbore u Gradu Zagrebu, gdje Milan Bandić obnaša šesti gradonačelnički mandat zaredom. On je sredinom lipnja pobjedonosno najavio kako ide “po šesti (saborski) mandat u drugu izbornu jedinicu i nagodinu po još jedan gradonačelnički”.

Šesti saborski mandat nije, međutim, osvojio, a dramatično mu se urušavaju i izgledi da će osvojiti i sedmi gradonačelnički, za koji je najavljivao da bi mu bio i posljednji.

MILAN BANDIĆ JE SPREMAN SNOSITI POSLJEDICE ZA SVOJ RAD: ‘Učinit ću sve da nam se ne dogodi ‘crveni karton”

OD ULIČNOG PROSVJEDNIKA DO OZBILJNOG POLITIČARA: Senf je već napravio jedno iznenađenje, može li skinuti Bandića?

Mizerni rezultati Bandićeve stranke u Zagrebu

Naime, rezultati nedjeljnih parlamentarnih izvora profilirali su zeleno-lijevu koaliciju Možemo! kao ponajveće iznenađenje izbora. Osvojili su sedam mandata u Saboru i po jednostavnoj računici uzeli najveći dio glasova SDP-ovoj Restart koaliciji koja se prometnula u najvećeg gubitnika izbora. Jezgra platforme Možemo!, koja okuplja šest stranaka (Možemo!, Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je NAŠ i Za grad) proistekla je iz građanskog aktivističkog pokreta u Zagrebu gdje se već više od desetljeća bore portiv Bandićevog načina upravljanja gradom. U Gradskoj skupštini ta je platforma predvođena Tomislavom Tomaševićem, iako ne najbrojnija, postala svojevrsni predvodnik oporbe i protubandićevskih inicijativa. Sam Tomašević jučer je osvojio saborski mandat u I. izbornoj jedinici dobivši čak 19.627 preferencijalnih glasova,

Usporedbe radi, čitava Bandićeva Stranka rada i solidarnosti u toj je izbornoj jedinici, koja obuhvaća šire središte Zagreba, osvojila mizernih 1760 glasova ili 1,01 posto. Sam Bandić je u II. izbornoj jedinici dobio za njega još mizernijih 1789 glasova, a stranka mu je ondje zapela na 2,24 posto. Dvostruko manje od Možemo!. U preostale dvije izborne jedinice koje obuhvaćaju dijelove Zagreba, rezultat Bandićeve stranke bi je još porazniji. U VI. izbornoj jedinici dobila je 1691 glas (Možemo! je tamo osvojila 13.915), a u VII. 1477 glasova naspram gotovo 20 tisuća glasova koliko je dobilo Možemo!.

KRAJ MILANA BANDIĆA: Stranka bez mandata, a mizeran broj glasova koji je on sam osvojio pokazuje da mu je i Zagreb okrenuo leđa

Tomašević nikad spremniji, a Bandić nikad zreliji za pad

Bandić je i ranije izlazio na parlamentarne izbore ne prolazeći na njima baš sjajno, dok je na izborima u Zagrebu uredno pobijeđivao i nizao gradonačelničke mandate. Ovoga puta, birači su mu na nacionalnim izborima očito zamjerili “žetončiće” u Saboru, netransparentne i suspektne projekte poput “zagrebačkog Manhattana”, a na koncu i lošu, reakciju na potres u Zagrebu 22. ožujka ove godine.

Protiv takvog Bandića, nikad zrelijeg za pad, Tomašević već odranije najavljuje izborni sraz, a isto je ponovio i sinoć, slaveći uspjeh na parlamentarnim izborima.

“Žao mi je što trebamo čekati deset mjeseci da ga dobijemo, ali uvjereni smo u to”, rekao je sinoć za RTL nakon objave rezultata.

‘NAPRAVILI SMO ČUDO’: Tomašević o senzaciji svoje koalicije i Bandićevu potopu, ali upozorava na jedan drugi moment u Zagrebu

HDZ već 20 godina nije bio na vlasti u Zagrebu

Međutim, ostvarenje glavnog Tomaševićevog cilja – rušenja Bandića – ne mora značiti da će upravo on za deset mjeseci pobijediti u gradonačelničkoj utrci. U međuvremenu se, uz samog Tomaševića profilirao još jedan vrlo ozbiljan kandidat, a sudeći po jučer ostvarenom izbornom rezultatu i politički “teškaš” koji bi lideru Možemo! mogao biti ozbiljnijim protivnikom od već očito potrošenog Bandića. Riječ je o Viliju Berošu, aktualnom ministru zdravstva. On je u svibnju novinarki RTL-a neizravno potvrdio kako postoji opcija prema kojoj bi on bio gradonačelnički kandidat HDZ-a. O tome se već mjesecima govori u kuloarima, a ovakav će rezultat dodatno osnažiti takva razmišljanja.

Plenkovićev HDZ u velikom je zamahu nakon jučerašnjih izbora. U I. izbornoj jedinici, koja je do jučer slovila za utvrdu SDP-a, HDZ je osvojio najviše glasova (28,32 posto) ispred SDP-a (22,27 posto) i Možemo! (21,12 posto). Toj bi stranci za oporavak imidža u Zagrebu pun pogodak bilo da nakon dva desetljeća ponovno ima gradonačelnika i vlast u glavnome gradu.

NAJVEĆI POBJEDNICI IZBORA: Beroš je apsolutni hit, ima više glasova i od Plenkija, a neki su Sabor izborili sa zadnjeg mjesta na listi

Čeka li se okršaj Tomaševića i Beroša u Zagrebu?

Beroša je, doduše, Andrej Plenković poslao u najjužniju, X. izbornu jedinicu gdje je ovaj dobio 35.678 preferencijalnih glasova, više i od samog Plenkovića koji ih je u I. izbornoj jedinici skupio 32.208.

Tomašević i Beroš mogli bi tako biti glavni konkurenti na idućim lokalnim izborima u Zagrebu. Bandić polako ispada iz igre, a čini se da i SDP-ovom pretendentu na to mjesto Gordanu Marasu baš ne ide. On je jučer, kao šesti na listi Restart koalicije u I. izbornoj jedinici, osvojio tek 2.832 glasova. Osamstotinjak više od Bandića, ali skoro 17 tisuća manje od Tomaševića.

Istinabog, na parlamentarnim izborima Zagreb je razbijen na čak četiri izborne jedinice, a i sam Bandić je više puta pokazao kako loš rezultat na nacionalnim izborima ne znači puno na onim lokalnima, barem u Zagrebu.