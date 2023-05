Krenula je nova regulacija prometa na ulaznoj naplatnoj postaji Lučko, koju su iz Hrvatskih autocesta najavili početkom svibnja.

Cilj je smanjiti ljetne gužve pa je tako u sklopu nove regulacije povećan broj prilaznih traka s tri na četiri u smjeru mora, a ENC će se moći koristiti na svim ulaznim trakama, javlja Index.

Iz HAC-a navode kako je ulaskom Hrvatske u šengenski prostor ukinuta granična kontrola na prijelazima s Republikom Slovenijom, koja je usporavala promet, pa se zbog toga očekuje dodatno pojačan intenzitet prometa koji u Lučkom ulazi na autocestu A1. Sukladno tome, HAC je poduzeo mjere koje bi trebale povećati propusnost čvora Lučko, a koje je Index provjerio na mjestu događaja.

Dodatna traka s obilaznice

Broj voznih traka pred naplatom Lučko je povećan na četiri trake na način da su tri trake slijeva sužene s 3.5 metara na 2.5 metara, dok je krajnja desna traka ostala u dužini od 3.5 metara i nje bi se trebali držati kamioni.

Također, umjesto dosadašnje jedne trake kojom su se vozila prema naplati Lučko spuštala s obilaznice prema naplati Lučko, sada dvije trake sa zagrebačke obilaznice vode do naplatnih kućica. Tako je osiguran kontinuitet prometa iz smjera Slovenije prema jugu, umjesto dosadašnje jedne prometne trake.

Tako sada od Zagreba prema naplati Lučko vode dvije trake, a dvije trake vode do zaobilaznice od čega jedna iz smjera Jankomira, tj. Slovenije, a druga iz smjera Buzina, odnosno iz smjera istoka i sjeveroistoka.

Tri trake koje vode iz Zagreba se, prije priključne ceste s obilaznice, spajaju u dvije trake. Iz HAC-a za Index pojašnjavaju da su se dosad upravo tu stvarali najveći čepovi, kada su se vozila s obilaznice uključivala u postojeće trake iz smjera Zagreba.

ENC na svim kućicama

Velika promjena odnose se i na ENC koji se od srijede očitava na svim trakama, dok je ranije to bilo moguće samo na krajnjim desnim trakama.

"Što se tiče posebnih traka za ENC, sada su sve trake opremljene antenama za očitanje ENC-a. Dinamičkim upravljanjem naplatnim stazama u satima odnosno danima velikog opterećenja, sve staze će biti za sve, i one s ENC-om i za one bez ENC-a. U situacijama kada je promet normaliziran, bit će posebne staze za ENC i to će se vidjeti na portalima iznad naplatnih postaja", pojasnili su iz HAC-a dodajući kako je cilj povećati protočnost u onim danima kada svi krenu prema jugu zemlje te izbjeći situaciju ispreplitanja odnosno, prestrojavanja vozila s jedne na drugu stranu radi ENC-a.