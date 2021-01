UTVRĐEN UZROK SMRTI VOLONTERA KOJI JE POMAGAO U PETRINJI: Albin Canjara pao je s krova nakon zastoja srca

Albin Canjara, dragovoljac Domovinskog rata, volonter i član DVD-a Veliki Jadrč, u blizini Vrbovskog u Gorskom kotaru, umro je u nedjelju prijepodne u Petrinji, gdje je došao pomoći rodbini stradaloj u razornom potresu

Obdukcijom je utvrđeno da je 57-godišnji Albin Canjara, koji je u nedjelju u Petrinji pao s aluminijskih ljestava pri popravku krova, umro od srčane kapi, a ne od ozljeda pri padu. Sisačko-moslavačka Policijska uprava u utorak je izvijestila da će o tom slučaju dostaviti izvješće Županijskome državnom odvjetništvu u Sisku.

Umro pomažući rodbini popraviti krov

Albin Canjara, dragovoljac Domovinskog rata, volonter i član DVD-a Veliki Jadrč, u blizini Vrbovskog u Gorskom kotaru, umro je u nedjelju prijepodne u Petrinji, gdje je došao pomoći rodbini stradaloj u razornom potresu. Nakon što je dovezao svoju kamp-kućicu u Petrinju, prespavao je, a drugi dan im je pomagao popraviti krov.

Oko 10 sati pao je s krova. Najprije su stigli vatrogasci, koji su ga pokušavali reanimirati do dolaska drugih službi, HGSS-a i Hitne medicinske pomoći, koje su nastavile s reanimacijom, no on je nažalost umro. Umirovljeni djelatnik Hrvatske vojske Albin Canjara branio je domovinu od početka agresije do oslobođenja, a nakon Domovinskog rata ostao je raditi u vojsci.

