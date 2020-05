UTRKA ZA SABOR PRESELILA SE NA DRUŠTVENE MREŽE: Jandroković selfijem otvorio Instagram profil, a netko se hvali brojkama

Sabor je raspušten, spušteni su zastori saborske pozornice, no dižu se oni u virtualnom svijetu; jedan od novih korisnika Instagrama je Facebooka je i Gordan Jandroković

Društvene mreže u izborima igraju važnu ulogu. Sjetite se kako je Facebook dobro koristio Mislav Kolakušić na euroizborima, ili Škoro na predsjedničkim. A sada, u doba koronavirusa, kada neće biti velikih skupova ni prisnog druženja s građanima, mogle bi biti još i važnije, javlja RTL.

Baš danas, na posljednji dan zasjedanja sabora, instagram profil je otvorio Gordan Jandroković. Uz selfie – zadnji dan, predsjednik Sabora lansirao se na društvene mreže, a uz sliku stavio je i video njegova ranijeg medijskog istupa.Do sad je s javnosti komunicirao putem HDZ-ovih profila, ali sada je otvorio svoj Instagram i Facebook. U prvom danu skupio je 185 pratitelja, a on prati njih 6, među kojima naravno i premijera.

RTL je zanimalo što misle političari hoće li ga zapratiti. “Teško, ne znam što bi mogao pametno čuti od njega”, iskreno će Tomislav Tomašević. “Pa čujte vjerojatno ću imati posla da pratim svoje birače, jel’ da? I oni mene, jel’da”, kaže Furio Radin. “Ne pratim druge, isključivo radim prema vani, kreiram sadržaje”, istaknuo je Hrvoje Zekanović.

Negativna iskustva

Zbog aktualne pandemije skupovi nisu mogući pa će se upravo na društvenim mrežama voditi kampanja. Koliko su aktivni u virtualnom svijetu, RTL je pred Saborom ispitao političare. “Koristite li društvene mreže? Nekoć jesam, ali više ne. Kako to da više ne? Zbog negativnih iskustava”, kaže Željko Reiner.

“Koristim Facebook i Twitter malo. Obavještavam ljude što sam radio”, istaknuo je Furio Radin. “Uglavnom Facebook koristim za politički sadržaj, na Twitteru više sadržaj za novinare, a osobniji sadržaj stavljam na Instagram”, rekao je Tomislav Tomašević.

Da je aktivan na društvenim mrežama rekao je i Stevo Culej koji broji tek nešto manje od 2 tisuće pratitelja. “Jesam itekako sam aktivan na društvenim mrežama. Na kojima? Na Facebooku, Twitteru”, kaže Culej.

Najbolji ‘reach’

“Imam Youtube kanal s najviše pretplatnika, što se tiče Facebooka imam najbolji reach od svih kanala svih hrvatskih političara. Plaćate li da se to malo digne? Jako malo, u godinu dana sam 100 eura, 700 kuna potrošio”, dodaje Zekanović. “Ja sam političar, to je moj posao i naravno da onda objavljujem i stvari koje su vezane uz to što radim”, kaže Peđa Grbin.

RTL je istražio koji političar dominira u virtualnom svijetu. Svi najviše koriste Facebook, a pobjednik na ovom teritoriju je Ivan Pernar koji ima više od 300 tisuća pratitelja. I Miroslav Škoro ima više pratitelja od premijera – njega prati više od 137 tisuća ljudi, a Andreja Plenkovića 69 i pol tisuća pratitelja. Božo Petrov ima više od 53 tisuće, Hrvoje Zekanović 47 tisuća pratitelja, Milan Bandić gotovo njih 39 tisuća. Davora Bernardića prati 24 940 ljudi.

Ivan Pernar dominira i Instagramom s više od 30 tisuća pratitelja. “On okuplja tu zajednicu koja jako voli komentirati, diskutirati, lajkati, koji imaju različito mišljenje, tako da on okuplja i one koji su za njega i protiv njega”, kaže strateg za društvene mreže RTL-a Bernarda Amidžić.

Mladi birači

S obzirom na to da mladi birači sve više koriste Instagram jer su se Facebooku pridružile ne samo njihovi mame i tate već i bake i djedovi, političari im se kroz tu platformu pokušavaju približiti.

“Naravno da su svi otvorili i da su aktivni na društvenim mreže ali jedno je biti aktivan a drugo je polučit vjerodostojnost, pažnju i tu ne vidim primjere dobre prakse, za sad”, jasno će komunikacijska stručnjakinja Nikolina Borčić.

Iako važne, društvene mreže nisu recept za novi mandat – jer bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović s više od 730 tisuća Facebook pratitelja ipak nije pobijedila Zorana Milanovića kojeg prati nešto više od 87 tisuća ljudi.

